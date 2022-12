El reproche de Laurita Fernández a su novio Peluca Brusca en vivo: “Esto es maldad”

El reproche de Laurita Fernández a su novio en vivo: "Esto es maldad" (Foto: Captura El Trece)

Desde que Laurita Fernández fue descubierta a los besos con Claudio Brusca, productor ejecutivo de Bienvenidos a Bordo, en una disco de Palermo, no se separaron más. Al principio, la conductora intentó no ponerle título a la relación que mantenía con Peluca, tal como se lo conoce al responsable del ciclo de El Trece. Pero tampoco podía negar lo que las imágenes corroboraban. Así que, con el correr de los días, se fue relajando. Y, finalmente, fue él quien decidió terminar con las especulaciones.

“Somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar, nada que no blanquear porque hago la misma vida que hacemos todos. Laura es mi novia”, señaló Brusca en una entrevista con Intrusos. Luego, agregó: “Le dije: ‘Hola, mamá, te mando la foto de mi novia’. Y me dijo: ‘Pero Clau, si la vemos todas las tardes’. Y le aclaré: ‘No, es mi novia’. Punto”. El productor también contó que ya conoce a la familia de su pareja: “Hay una casualidad, el papá de ella trabajó muchísimos años con gente de mi familia. Se conoce con gran parte de mi familia, y se ven una vez por mes cuando almuerzan o cenan con la gente del trabajo”.

Por otra parte, en ese momento en el ciclo Socios del espectáculo hablaron con Laurita sobre su vínculo amoroso y laboral con Peluca. “Es el mismo vínculo que teníamos que nos hablamos todo el día por el programa. Antes era así, solo que chapamos. Eso es básicamente lo que cambia”, dijo ella. Y agregó: “Obvio que hay un vínculo personal, pero el laboral no cambió en absoluto. Todo lo contrario. Yo estoy súper bien, estoy contenta y la verdad es que es una hermosa persona que me tocó conocer. Fue todo lindo lo que me pasó este año. Son una suma de sorpresas muy lindas”.

Lo cierto es que, con el romance blanqueado, tanto Laurita como Claudio comenzaron a compartir abiertamente su amor en las redes sociales. Después de subir una foto en el camarín junto a ella, el productor publicó una postal junto a la bailarina en el recital de Coldplay. “Amo extrañarte así y que esta foto sea parte de mi vida”, escribió recibiendo comentarios positivos de colegas y amigos.

Después, fue ella quien se encargó de postear una secuencia de tres fotos de la pareja, abrazada y a punto de darse un beso. “Momentos felices”, describió Fernández junto a un corazón violeta y una carita feliz. Y esto dio lugar a que Peluca le dedicara una conmovedora declaración de amor. “¡Ay, Dios!”, escribió arrobando a la bailarina. Y siguió rematando su frase con tres corazones rojos: “Te necesito en mi vida todo el tiempo. Sabelo”.

Cabe recordar que uno de los testigos de este romance fue Guido Kaczka, exconductor del ciclo Bienvenidos... y actual anfitrión de las dos ediciones de Los ocho escalones del millón. Al ser todos envíos de la productora Kuarzo, también comparte su trabajo con Peluca en el programa de preguntas y respuestas y, de hecho, fue quien le puso el apodo.

El reproche de Laurita Fernández a su novio en vivo: "Esto es maldad" (Foto: Captura El Trece)

En esta oportunidad, durante uno de los juegos del programa, Las puertas del dinero, un participante eligió mal el sitio donde estaba el premio y entonces le tuvieron que descontar parte de la plata que llevaba acumulada.

Laurita, en forma graciosa, apuntó contra su novio, que es el encargado de decidir cómo se ubican los premios. “Ahora, hoy lo que hizo Peluca es de malo eh”, lanzó la conductora. Y agregó: “Mirá este camino, esto es maldad, esto es maldad, todos del mismo lado”.

