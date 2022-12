Las imágenes de Agustina Casanova y Lautaro Mauro en Punta del Este, donde comenzó su relación hace 17 años

Agustina Casanova y Lautaro Mauro pasean por playa Mansa de José Ignacio (Crédito: RS Fotos)

Las playas de Punta del Este son las elegidas todos los años por muchas figuras argentinas para disfrutar del verano y pasar con sus amigos y familiares las fiestas de fin de año. En esta oportunidad, Agustina Casanova y Lautaro Mauro fueron una de las primeras parejas que llegaron a Uruguay para descansar y relajarse en sus vacaciones.

En las imágenes exclusivas de Teleshow puede verse a la pareja muy acaramelada, paseando por playa Mansa en José Ignacio. Tras realizar una caminata en la orilla del mar, aprovecharon para tomar mate mientras disfrutaban el atardecer. Ella lució un traje de baño negro muy sensual con recortes y él optó por un short y una remera con la frase de Lionel Messi: “Qué mirás, bobo. Andá pa’ allá”.

La conductora y su pareja celebran 17 años de su relación amorosa en este paradisíaco lugar donde se conocieron y se enamoraron. Durante el verano, pasarán tres semanas de vacaciones en su casa de playa Brava. Además aprovecharán para reunirse con amigos, así como con sus seres queridos.

Agustina Casanova y Lautaro Mauro disfrutan de su amor hace 17 años

La pareja estuvo en Qatar, donde alentaron al equipo albiceleste que logró coronarse campeón mundial tras ganarle la final a Francia. Al finalizar en mundial, regresaron a Buenos Aires y rápidamente se alistaron para viajar a Uruguay para comenzar con sus vacaciones de verano.

Agustina Casanova lució un traje de baño con recortes

Recientemente, Casanova participó de la sección Los imprescindibles de Infobae y reveló qué objetos guarda en su cartera. La periodista guarda una cucaracha, el audífono que usa para escuchar al director cuando sale al aire en televisión. “Nunca me la puedo olvidar, antes de salir de casa porque a la mañana temprano la uso y escucho el control”, explicó.

Además, ella lleva todo tipo de accesorios. “Soy bastante coqueta, se habrán dado cuenta. Suelo cambiar aros, ponerme collares. Me encanta. Soy mega fan de los accesorios. Acá tengo algunas opciones, sobre todo si tengo que ir a otro evento, a una nota, como para cambiar look y demás”, señaló.

Agustina Casanova y Lautaro Mauro toman mate en la playa

También lleva su celular que es “infaltable” para su rutina y para mantenerse comunicada. “Muchas veces uno lo lleva fuera de la cartera por lo general, es como la extensión de la mano. Y por supuesto el cargador”, dijo. “Cepillo de pelo, ¡por favor!, increíble, me ha salvado en muchas oportunidades, como por ejemplo para atármelo”, agregó la periodista.

Pero si hay algo de lo que esta mujer es fanática es de los lentes. De hecho, confesó que los colecciona. “Y claro, en mi cartera uno solo no puede haber. Si tengo una colección, acá dentro van a encontrar varios que uso por día. Porque a la mañana salgo con uno y después a la tarde me pongo otro diferente. También para la noche”, reveló.

Agustina Casanova y Lautaro Mauro toman mate en la playa

Casanova lleva su billetera pero al igual que la mayoría de las mujeres que han pasado por Los Imprescindibles, tiene además de su billetera donde pone el dinero, un tarjetero. “Llevo los documentos, tarjetas de todo tipo, todo lo guardo acá”, aseguró.

En su cartera no pueden faltar auriculares. “Uno a veces va camino por la calle escuchando música, son fundamentales. Y bueno, también llevo un tentempié. Estoy todo el día afuera. En el medio me agarra hambre y tengo una barrita, algo para comer es genial. Y no puede faltar, clave, un perfume. Porque es como que siento que cambio la energía”, agregó.

Agustina suele llevar caramelos y chicles. “Nunca va a faltar mi cartera, me piden: ¿tenés pastillita? Saben que siempre tengo algo para comer”, explicó mientras mira lo que desplegó sobre la cama. “Todo esto va de nuevo la cartera, no sé cómo se acomoda, pero se acomoda. Les juro que entra”, cerró entre risas.

Agustina Casanova y Lautaro Mauro pasean por playa Mansa de José Ignacio

Agustina Casanova disfruta de realizar caminatas

Agustina Casanova y Lautaro Mauro estarán tres semanas en Punta del Este

Agustina Casanova y Lautaro Mauro vieron el atardecer en playa Mansa de José Ignacio (Crédito: RS Fotos)

