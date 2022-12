Gisela Dulko habló de su presente sentimental a más de un año de su separación de Fernando Gago

Gisela Dulko

Gisela Dulko suele compartir imágenes y videos de su vida personal y profesional. En esta oportunidad, la extenista sorprendió a todos al hablar de su presente sentimental a corazón abierto en un diálogo con sus seguidores de Instagram.

“¿Mi estado civil?”, escribió la influencer a más de un año de su separación escandalosa de Fernando Gago. “Estoy enamorada de la vida. Me divorcié de las tristezas, me casé con la felicidad. Me hice amante de la alegría y de vez en cuando beso a la locura”, agregó en la red social.

El posteo de Gisela Dulko

En septiembre de 2021 trascendió la noticia de la ruptura entre Gisela y el actual entrenador de Racing. Según había contado Cinthia Fernández en Los ángeles de la mañana, la deportista descubrió la infidelidad con una de las madres del colegio al que sus hijos asistían. Más tarde, la panelista agregó: “Pensamos que él tenía una amante y era el motivo de la separación, pero Verónica Laffitte ya no es mas amante, es la actual mujer”.

Esta no era la primera vez que Gago fue acusado de infiel. Mica Vázquez había revelado que cuando ellos estaban en pareja él comenzó una relación paralela con Dulko. “La arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’”, develó la actriz.

(@giseladulko)

Aunque no sabía de la relación que su entonces pareja mantenía con la deportista, ella notaba que algo estaba diferente. “Cuando Fer se fue a los Juegos Olímpicos, que ella estaba jugando, ya volvió raro de ahí. Y viste esto de la percepción… yo dije ‘éste está en otra’, en una relación paralela estaba, literal. Y pasaron varios meses hasta que nos separamos”.

Al poco tiempo de haberse separado, Vázquez regresó a la Argentina y el ex Boca confirmó de manera oficial su romance con la extenista: “Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora”.

Sobre cómo lo recuerda, agregó que le pasaron muchas cosas con él, tuvo dolor, bronca y enojo, pero que no le guarda rencor: “O sea, lo quiero. De hecho nos reencontramos después de muchos años y él me pidió perdón por un montón de cosas. A mí me costó mucho separarme, porque yo me separé amándolo. Yo lloraba y él me decía ‘si vos me dejas yo me tiro a las vías del tren’ más o menos. Fue una relación medio enfermiza”.

Luego de que las palabras de la ex Casi Ángeles recordando el episodio sonaran por todos los medios, Dulko rompió el silencio. “Yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi ex marido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo. Yo hablé con Micaela y lo aclaramos en privado porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. Fin del comunicado”, cerró la deportista despejando las puertas que la actriz había dejado abiertas.





