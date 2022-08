Gisela Dulko habló de su comienzo con Fernando Gago, luego de que Mica Vázquez dijera que tenían “una relación paralela”

Mica Vazquez, Fernando Gago y Gisela Dulko

“La arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko (ahora ex mujer del futbolista) diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’”, develó hace unos días Mica Vázquez sobre los motivos de su separación de Fernando Gago.

La actriz aseguró que el ex futbolista mantenía una relación paralela con la ex tenista con la que tiempo después se casó y tuvo tres hijos y de quien se separó el año pasado luego de que ella se enterara que le era infiel con una vecina del country donde vivían.

Gisela Dulko habló de la separación entre Fernando Gago y Mica Vázquez

Luego de que las palabras de la ex Casi Ángeles recordando el episodio sonaran por todos los medios, Dulko rompió el silencio y aclaró: “Yo no fui tercera en discordia entre Micaela y mi ex marido. Jamás supe que él estaba en otra relación cuando empezó a salir conmigo”.

“Yo hablé con Micaela y lo aclaramos en privado porque nunca fue mi intención lastimar a nadie. Fin del comunicado”, cerró la deportista despejando las puertas que la actriz había dejado abiertas.

Fue en el ciclo Antes que nadie, por LuzuTv con Diego Leuco que bajo el tópico “stalkeo tóxico”, Vázquez comenzó a recordar cómo fue su relación el ex futbolista con quien salió cuatro años y hasta convivió en España para acompañarlo en su carrera. “Las mayores historias de infidelidad son con Fer”, dijo y develó que adivino de un solo intento la contraseña de mail de él y que solía entrar a revisar en qué andaba. Al encontrarse con cosas que no le gustaban, pensaba: “Al principio viste que vos crees ‘bueno, lo voy a cambiar… está enamorado…’ Pero pasaron tantas, pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije ‘no, bueno, esto es patológico, no va a cambiar nunca’”.

Mica Vázquez y Fernando Gago

Luego, contó el episodio antes mencionado, del mail que Gago le mandó a Dulko mostrándole el “nidito de amor”, cuando en realidad se trataba de la casa que ella estaba armando con él. : “O sea, ¿sobre tu casa él le mandó eso a Gisela?” indagó el conductor y ella asintió. Al poco tiempo de ella dejarlo y regresar a la Argentina, el ex Boca confirmó su romance con la ex tenista: “Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora”.

“Imagínense el trabajo en terapia que tuve que hacer. Pero al margen de eso, que yo igual era chica y en ese momento lo vivía todo como mucho más grande, a los 22, 23 años, éramos muy chicos”, dijo desdramatizando.

Aunque no sabía de la relación que su entonces pareja mantenía con la deportista, ella notaba que algo estaba diferente. “Cuando Fer se fue a los Juegos Olímpicos, que ella estaba jugando, ya volvió raro de ahí. Y viste esto de la percepción… yo dije ‘éste está en otra’, en una relación paralela estaba, literal. Y pasaron varios meses hasta que nos separamos”.

Sobre cómo lo recuerda, agregó que le pasaron muchas cosas con él, tuvo dolor, bronca y enojo, pero que no le guarda rencor: “O sea, lo quiero. De hecho nos reencontramos después de muchos años y él me pidió perdón por un montón de cosas. A mí me costó mucho separarme, porque yo me separé amándolo. Yo lloraba y él me decía ‘si vos me dejas yo me tiro a las vías del tren’ más o menos. Fue una relación medio enfermiza”.

