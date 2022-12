Cande Ruggeri enfrentó a quienes criticaron a su papá: “Dejó todo por la Selección”

Oscar y Cande Ruggeri

Tras la consagración de la Argentina en el Mundial Qatar 2022 contra Francia, fueron varios los que comenzaron a recordar viejas palabras de ex jugadores y periodistas del momento en que se había confirmado a Lionel Scaloni como técnico de la Selección mayor, con diferentes posturas sobre la real capacidad que podría tener al momento de comandar al equipo.

Ya con el resultado puesto, los planteos a quienes auguraban un mal futuro del equipo se hicieron notar, y las capturas de pantalla con las declaraciones, además de los recortes de video, no se hicieron esperar y comenzaron a replicarse en las redes sociales. Uno de los cuestionados es el campeón del mundo de 1986 Oscar Ruggeri, por quien su hija tuvo que salir a aclarar algunos cuestionamientos.

Cande Ruggeri defendió a su padre





“¿Acá no tiramos todos por un buen proyecto, que armen un buen proyecto, un proyecto de verdad? Yo ya te lo dije desde el otro día que no hay un proyecto serio para encarar que vaya la Selección hacia un lugar”, explicaba en su momento el futbolista sobre el presente que veía sobre la Selección, en la previa de la Copa América.

Ahora, quien se refirió al tema, fue su hija, Candela Ruggeri, quien agobiada por las críticas aclaró a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que “mi papá dejó todo y más por la selección. Siempre defendió los colores de nuestra bandera y está tan feliz por esta Selección como toda la Argentina. Dejen de hablar al pedo y celebremos que somos campeones”.

La joven periodista tuvo un cruce con el campeón del mundo al hablar de la filosofía futbolística de Menotti y Bilardo.

Sin embargo, esas palabras, lejos de aquietar las aguas, generaron más respuestas por parte de los usuarios, quienes aseguraron que “un campeón que dejó todo por la Selección tendría que haber bancado y no matar al técnico”. o que “todos lo vimos y nos acordamos de todo lo que dijo. Debería haber bancado siempre, en las buenas y en las malas mucho más a esta Selección, pero se cansó de hablar pavadas con los otros salamines”, le retrucaron a través de diferentes mensajes.

Pero claro, no todos los comentarios son en contra, y también se puede leer que “tu viejo es lo máximo. No hay que dar bola a la gente que dice bobadas, tu viejo puede decir lo que quiera. Él nos dio una gran alegría y está en el corazón de todos los argentinos”. mientras otros le aconsejan que “tranqui Cande, esa era ya pasó. Venite al hoy y disfrutá con tu flia y amigos”.

El exfutbolista se retractó de sus críticas al DT de la Argentina

Quien se refirió a los cuestionamientos que había hecho en el pasado fue el “Ogro” Fabbiani, que a través de una carta abierta le pidió disculpas tras haber asegurado que su colega no estaba capacitado para el cargo. “Debemos permitirnos abrir la cabeza a nuevas propuestas”, reconoció ahora.

Fabbiani tuvo un mea culpa por las críticas que había realizado en la previa al certamen que ganó la Albiceleste ante Brasil en el Maracaná: “Hoy muchos debemos dejar los prejuicios de lado y copiar el buen trabajo que hace”.

La frase de la polémica que derivó en este descargo se remonta a una charla que mantuvo en ESPN después de conocerse que Juan Foyth había quedado afuera de la lista de la selección argentina para afrontar la última Copa América. Luego de haber logrado el tercer puesto en 2019, el equipo recaló a Brasil con serias dudas en lo futbolístico y Fabbiani había pronosticado el peor escenario: “La vamos a pasar mal en la Copa América porque no veo una idea de juego”.

“Me encantan los jugadores, pero después... Tenés que tener un técnico. No lo tiene. No lo veo capacitado. De acá a 10 años cuando agarre de vuelta a la Selección, capaz, pero no lo veo. Es algo que miro desde afuera. Lo hablé con mucha gente y lo comparte, pero no lo dice”, lanzó en una frase que busca guardar luego de sus propias disculpas.

