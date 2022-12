Lali Espósito conoció en Qatar al famoso rapero de quien quería ser “muy, muy amiga”

Lali Espósito conoció a un famoso rapero

“Quiero ser muy muy amiga de Post Malone”, escribió Lali Espósito en su cuenta de Twitter a fines de agosto de 2018. No es raro que alguien quiera hacerse amigo del rapero autor de hits globales como “Better Now” o “Circles”, dado que es uno de los músicos más populares de los últimos años y siempre se muestra estiloso, al top, con una vida de estrella.

Y a juzgar por la última publicación en la cuenta de Instagram de la popstar criolla, está cada vez más cerca. En la noche del viernes Lali posteó un álbum de tres fotos en el que está junto a Post Malone después del show que el músico se presentara en el evento Qatar Fashion United by CR Runway, el cual tuvo lugar este 16 de diciembre en el Estadio 974, escenario en el que la selección argentina le ganó por 2 a 0 a Polonia, en su último partido de la fase de grupos válido por el Mundial de Qatar.

El tweet de 2018 en el que Lali Espósito deseó conocer a Post Malone

En las imágenes, a los artistas se los ve cómplices y hablando muy muy cerca, apenas separados por una barra de bar. En el epígrafe, Lali publicó un corazón negro y arrobó al artista que admira. Inmediatamente su tweet retro se disparó en interacciones y sumó nuevos retweets, ‘me gusta’ y comentarios que festejaron este encuentro.

Austin Richard Post es el nombre real de Post Malone, uno de los artistas más escuchados del último lustro. A la hora de edificar su música, no tiene prejuicios para tomar elementos del hip hop, el trap, el pop o el rock: una amplitud musical que es hija de un temprano fanatismo por el metal, ya que de chico escuchaba a Metallica, algo que lo terminó convirtiendo en músico de hardcore hasta hacer su transicion hacia el rap.

Lali Espósito conoció a Post Malone, un rapero estadounidense que admira (Fotos: Instagram)

Cuenta la leyenda que comenzó a aprender a tocar la guitarra con el famoso videojuego Guitar Hero. El resto lo aprendió viendo tutoriales en YouTube. Ganó reconocimiento luego de que publicó su canción ‘White Iverson’ en Soundcloud en 2015. Seis meses más tarde, firmó un contrato de grabación con el sello Republic Records.

Su último disco se llama Twelve Carat Toothache, lo editó en junio de este año y por estos días se encuentra presentándolo por el mundo: además de la fecha en Qatar, estuvo cantando en India, los Emiratos Árabes Unidos, Australia y Bahrein.

Post Malone en el show que dio en Qatar y luego del cual conoció a Lali Espósito (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

Por su parte, Espósito se encuentra en Qatar siguiendo todas las acciones del equipo liderado por Lionel Messi y dirigido por Lionel Scaloni, en plena producción de los especiales de Por el mundo mundial (Telefe), el programa en el que Alejandro Marley Wiebe muestra el lado B de la Copa del Mundo desde su perspectiva y la de las celebridades que invita.

Desde hace unos días, la cantante aprovechó la invitación para visitar el desierto, las playas, los mercados y el imponente auto anfibio. A pesar de todas sus actividades, la actriz también se mostró activa en sus redes sociales, donde tiene más de 11 millones de seguidores. A propósito de esto, desde allí hizo una encendida defensa de Lionel Messi luego del cuestionado arbitraje del español Mateu Lahoz en el encuentro frente a los neerlandeses. Y allí también agregó a su lista de Instagram a tres de los futbolistas más destacados del Mundial de Qatar.

Así es como desde que está en país árabe, la ex Casi ángeles engrosó su lista de seguidos con el crack brasileño Neymar Jr, con Antoine Griezmann, figura de la Francia campeona del mundo, y con Yassine Bounou, el arquero de Marruecos conocido como Bono, la gran revelación del certamen. Y grande fue la sorpresa cuando un perfil de Twitter destacó que el follow virtual con el arquero era recíproco.

Desde afuera del estadio Al Bayt, mientras del otro lado de las tribunas se disputaba el encuentro entre Francia y Marruecos, el papá de Mirko y la cantante hicieron un móvil gracioso, como es su estilo. Los dos aseguraron que estaban muy nerviosos porque el ganador de ese partido sería el que enfrente a Argentina en la final del próximo domingo por la Copa del Mundo. Un rato después se supo que fue Francia.

En ese momento, Marley aprovechó para decirle sin rodeos: “Vos estás nerviosa porque tenés casi novio ahí, yo leí que el arquero de Marruecos...” Ell, en su tono risueño, prefirió responderle con una broma. “Mejor abandono el móvil, siempre quise hacer esto, chau chau”, le dijo.

Lali y Marley en Qatar

Pero Marley no paró frente a la incomodidad de su amiga. “¿Se escribieron algo? Porque si vos lo seguiste es porque te gustó”, le dijo contundente. Entonces a Lali no le quedó otra alternativa que admitir la razón de su seguimiento: “Es muy bonito”, afirmó. Y continuó: “Desde siempre sigo a la seleccion de Marruecos, siempre me gustó, pero este es el mundo redes, no hagamos un mundo de esto, yo estoy enfocada en mi selección”, respondió tajante pero con una sonrisa. “¿Nos vamos de compras mientras termina el partido”?, la invitó Marley y de paso siguió bromeando a su amiga: “Hay camisetas de Marruecos también”.

