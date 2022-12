Gran Hermano 2022: Alfa hizo bailar a Ariel, el nuevo participante, con una canción de Moris

La casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) se revolucionó el último jueves con el ingreso de Ariel Ansaldo y Camila Lattanzio, los nuevos participantes del reality show. Él, que tiene 44 años, es oriundo de Berazategui y es parrillero, entró de perfil alto y desinhibido, muy dispuesto a conocer los ambientes de la casa.

La reacción de los participantes de Gran Hermano ante los nuevos ingresos En la noche del jueves se sumaron Ariel y Camila a la casa más famosa. Las primeras impresiones de sus compañeros y las críticas de las chicas VER NOTA

Cuando pasó por la heladera lo primero que hizo fue abrirla. “A ver cómo estamos acá”, dijo picante. Y Alfa, mientras le cerraba la puerta le hizo otro chiste. “Esta semana no podés tocar nada”. A la última “hermanita” en saludar fue a Coti, quien estaba en la habitación hablando con el Cone y muy compungida por lo que había sucedido el día anterior con las nominaciones. Luego de conocerlo, dijo sin filtro: “Llegó tu competencia, Alfa”.

En la primera mañana que compartieron ambos, sin embargo, pareció haber buena sintonía. Al menos, así pareció en una escena desopilante que ocurrió en el jardín: Alfa, tirado en una reposera con el “oso de la verdad” encima suyo, comenzó a recitar de manera frenética mientras que Ariel lo acompañó con un baile totalmente desvergonzado y algo espástico.

Alfa recitó la canción "De nada sirve", de Moris e hizo bailar a Ariel, el nuevo integrante de Gran Hermano 2022

Ariel es el nuevo ingreso de la casa de Gran Hermano junto a Camila

“Mucho pensar, mucho pensar / Mucho meditar, mucho meditar / Nada de evasión, nada de evasión / y pensar: ¿Qué es lo que pasa conmigo? / ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo?”, soltaba Alfa con flow de rapero aunque no se trataba de un freestyle, sino de una versión personalísima de “De nada sirve”, la improvisación honestamente brutal a guitarra y voz que Moris dejó registrada en su álbum 30 minutos de vida (1970), uno de los imprescindibles del primer rock argentino.

Gran Hermano 2022: el duro cuestionamiento de Thiago a Alfa En momentos en que Agustín abandonaba la casa tras ser el nuevo eliminado, una supuesta reacción del participante Walter Santiago provocó la furia del joven de González Catán VER NOTA

“Soy inteligente y también soy intelectual / Soy bastante inteligente / Pero estoy muy aburrido (...) / No puedo salir de mí, estoy muy encerrado / En mi prisión de carne y hueso / No puedo salir, no puedo salir / Me voy a morir dentro de mí”, seguía Alfa con la canción a toda velocidad, mientras el parrillero empezó a caminar por el parque. En un punto se detuvo, enderezó su postura y se puso a desfilar cual modelo. De fondo, Marcos contemplaba la insólita escena y se reía.

Alfa y Ariel en el patio de Gran Hermano

Al llegar a la casa, Ariel contó que estudió comunicación social pero que es parrillero. En su video de presentación, había contado que armó una parrilla en plena pandemia y cocinó hasta la semana pasada. “Los voy a volver locos, los voy a manipular”, dijo también al darse a conocer en el tape.

El repudiable plan contra Alfa en Gran Hermano 2022: “¿Se darán cuenta si mañana amanece flotando?” Los ánimos están caldeados y las elucubraciones suben cada vez más de tono. Thiago, Maxi y Conejo tuvieron una idea al borde de la sanción VER NOTA

La otra nueva integrante de la casa es Camila Lattanzio, de 21 años, oriunda de la ciudad bonaerense de Ituzaingó, quien entró muy emocionada de poder vivir su experiencia en Gran Hermano. Contó que es pianista del Conservatorio Alberto Ginastera de Morón, aunque en su video de presentación contó que le encanta cantar cumbia. Dijo también que es vendedora de autos y que tiene una hermana gemela: “Flor es mi otra mitad”, definió. Además reveló que hace dos meses falleció su papá y que tiene un toc que no puede superar: “Me baño entre 3 y 4 veces por día”.

Al ser recibida, los hermanitos quisieron saber todo de ella. Y los que la acompañaron a acomodarse en la habitación fueron Romina y Alfa, como si fueran los dueños de la casa. Alfa le llevó la valija y le dijo picante: “Te estábamos esperando, las chicas están felices”.

Seguir leyendo: