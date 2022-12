Gran Hermano 2022: el sorpresivo participante que salvó Thiago, el líder de la semana

Gran hermano 2022: El sorpresivo participante que salvó Thiago, líder de la semana (Foto: Captura Telefe)

Como viene sucediendo hace varias semanas, Thiago Medina es el ganador de la prueba de líder, que le permite salvar a uno de sus compañeros de la casa de Gran Hermano y sacarlo de la placa de nominación.

En esta oportunidad, el clima estaba bastante alborotado, porque a las nominaciones del día anterior se le sumó la entrada de dos nuevos integrantes en la noche del jueves.

Cuando los hermanitos estaban esperando la entrada de Santiago Del Moro, tal como viene ocurriendo todos los jueves, tuvieron la llegada, en primer lugar, de Ariel Ansaldo y un poco más tarde, la de Camila Lattanzio.

Ambos nuevos jugadores se integraron perfectamente a la casa, pese a que los viejos participantes habían pronosticado que no los iban a recibir bien. Después, en la práctica y cara a cara, el ambiente se distendió y hasta trajo aire fresco.

El clima enrarecido se había formado después de las nominaciones del día anterior, cuando Coti hizo la espontánea a Julieta y a Daniela, poniéndolas a ambas en placa. Las chicas y el resto de los participantes no entendieron cómo había ocurrido esto, porque no les daban los números al contar a los nominados. Coti argumentó que a ella la sancionaron y le sacaron sus votos, pero sin embargo ella no quedó nominada, lo que levantó las sospechas de sus compañeros. Y todo fue para peor cuando, un rato más tarde, desde afuera de la casa se escuchó un grito que decía que la correntina había hecho la espontánea.

Durante todo el jueves, Daniela y Julieta estuvieron muy enojadas y tristes. Tanto fue así que en la primera aparición del conductor por la pantalla grande que tienen ubicada en el living, las dos se mostraron tristes por la situación que se vivía adentro del reality.

En ese momento, Del Moro le preguntó a Thiago a quién no pensaba salvar en primer lugar. Es decir, que le dijera el nombre del participante que continuaba en la placa de nominaciones para este próximo domingo. El joven de González Catán nombró entonces a Romina. Y en segundo lugar, dejó también en placa a Julieta.

En ese contexto, solo quedaban dos opciones para Thiago: Daniela o Alexis, el Cone. Es sabido que Daniela es su noviecita adentro de la casa, con quien tuvo relaciones sexuales que levantaron el enojo de varios de sus compañeros, en especial de Alfa. El jugador había dicho en ese momento que le molestaba que tuvieran sexo al lado de su cama.

La casa de Gran Hermano 2022 ahora tiene dos nuevos participantes (Foto: Captura Telefe)

Por otra parte, para Thiago, Alexis es uno de sus íntimos amigos adentro del certamen. Cuando Santiago Del Moro volvió a presentarse en la casa desde la pantalla del televisor y le preguntó a quién había decidido salvar, Thiago fue contundente. “Al Cone”, dijo, y enseguida aclaró: “A Alexis”, llamándolo por su verdadero nombre.

Daniela se quedó muda y no dijo una sola palabra. Del Moro le preguntó cómo se sentía y si quería expresar algo, y la joven de 26 años solo alcanzó a negar con la cabeza.

Un rato antes, cuando el líder de la semana tuvo que hablar de cada uno de sus compañeros nominados, de Daniela dijo que le gustaba mucho y que habían conectado desde el primer día que estuvieron en la casa y del Cone admitió que era su gran amigo. Acto seguido, reconoció que iba a votar por amistad, con lo que su decisión se veía venir.

Una vez que salvó al Cone, el joven se fue al jardín con el resto de los varones. Allí Alfa lo abrazó y lo felicitó. “Te voy a decir una cosa, las mujeres van y vienen en la vida pero los amigos son para siempre”, le aconsejó.

