Gran Hermano 2022, en vivo: se vive una gala especial con el ingreso de dos nuevos participantes y la decisión de Thiago

00:59 Hs

Julieta, furiosa con Coti y al borde de descubrir su jugada: “Me parece muy raro lo de la sanción”

Julieta y Romina

Coti realizó una jugada maestra: buscó la complicidad de las mujeres de la casa a fin de enviarlas a placa y todo salió como esperaba. Sin embargo, su estrategia empezó a generar dudas entre las chicas.

La primera en nota que algo raro ocurrió fue Julieta, quien se enojó con la correntina luego de que consolara a Daniela por estar nominada y a ella no. “Me pone mal de parte de ella ¿Por qué le tiene pena a ella (a Daniela) y a mi no? No entiendo, yo también estoy en placa”, se quejó “Disney” con Romina.

Julieta continuó su furioso descargo contra Coti ahora refiriéndose a Daniela, a quien le dijo: “A mi no me dice nada, no entiendo por qué, por Nacho ¿Porque estoy con Nacho? No puede entender que estoy con Nacho, pero no significa que juegue con Nacho”.

“Que no me venga a decir que me llena la cabeza, a mi no me llena la cabeza nadie. Me tiene cansada ¿Qué se cree? ¿Que me puede decir a mi con quién me puedo juntar y con quién no?”, disparó sin pelos en la lengua.