Lali Espósito le contó a Marley cuál es su relación con el arquero de Marruecos: “Es muy bonito”

La particular confesión de Lali Espósito sobre el arquero de Marruecos: "Siempre me gustó" (Foto: Captura Telefe)

Lali Espósito es una de las invitadas especiales por Marley para disfrutar de la ciudad de Doha en Qatar con motivo de la Copa del Mundo y para participar del ciclo de viajes Por el mundo, que se emite por Telefe.

Qué compró Lali Espósito en un supermercado en Qatar tras su divertido recorrido con Marley La cantante llegó la semana pasada a la tierra qatarí y fue a hacer compras con el conductor. Desopilante momento VER NOTA

Desde hace unos días, la cantante aprovechó la invitación para visitar el desierto, las playas, los mercados y el imponente auto anfibio. A pesar de todas sus actividades, la actriz también se mostró activa en sus redes sociales, donde tiene más de 11 millones de seguidores. A propósito de esto, desde allí hizo una encendida defensa de Lionel Messi luego del cuestionado arbitraje del español Mateu Lahoz en el encuentro frente a los neerlandeses. Y allí también agregó a su lista de Instagram a tres de los futbolistas más destacados del Mundial de Qatar.

Así es como desde que está en país árabe, la ex Casi ángeles engrosó su lista de seguidos con el crack brasileño Neymar Jr, con Antoine Griezmann, figura de la Francia campeona del mundo, y con Yassine Bounou, el arquero de Marruecos conocido como Bono, la gran revelación del certamen. Y grande fue la sorpresa cuando un perfil de Twitter destacó que el follow virtual con el arquero era recíproco.

Lali Espósito empezó a seguir a Bono, el arquero de Marruecos y él le devolvió el gesto (Foto: Instagram)

Desde ese momento, estallaron las redes con memes y comentarios de todo tipo. “Lali comenzó a seguir a Bono, el arquero de la Selección de Marruecos y él se lo retribuyó”, escribió una cuenta brasileña de fans de la argentina, y se generó un revuelo entre las seguidoras de la artista ante una posible relación con el futbolista. Algunos, más cautos, apuntaron que el deportista está casado y tiene una hija; otros, más osados, aventuraron una crisis de pareja en la falta de fotos con su esposa, y los más futboleros tomaron nota de un detalle particular del marroquí: su fanatismo por River Plate, el club de los amores de Lali.

Entre nervios, cábalas y curiosidades, Marcelo Tinelli, Marley y Stefy Xipolitakis vivieron el partido de la Selección contra Croacia Las celebrities palpitaron minuto a minuto el encuentro por las semifinales del Mundial VER NOTA

Es que como suele ocurrir en esta competencia, las historias de vida trascienden lo que ocurre en la cancha y Bono tiene una linda para contar. Nacido en Canadá, se instaló en el país de sus padres a los 7 años, donde comenzó su carrera de futbolista. Y para sumar color a estos detalles cosmopolitas, realizó buena parte de su carrera profesional en España y tiene en su castellano muchos modismos argentinos. Vale destacar que actualmente defiende el arco del Sevilla, donde comparte plantel con Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Papu Gómez y Erik Lamela, mientras es dirigido por Jorge Sampaoli.

En esta oportunidad, mientras paseaban por Qatar, al aire del programa de Marley, el conductor no pudo contener su curiosidad y, en medio de las especulaciones, le preguntó a la actriz por su vínculo con Yassine Bounou.

Mientras esperan para alentar a la selección, Lali y Marley se divirtieron en el recital de Robbie Williams en Qatar La cantante y el conductor fueron partícipes del show que brindó el astro británico en el Doha Golf Club, en la previa del inicio de los cuartos de final del Mundial VER NOTA

Desde afuera del estadio Al Bayt, mientras del otro lado de las tribunas se disputaba el encuentro entre Francia y Marruecos, el papá de Mirko y la cantante hicieron un móvil gracioso, como es su estilo. Los dos aseguraron que estaban muy nerviosos porque el ganador de ese partido sería el que enfrente a Argentina en la final del próximo domingo por la Copa del Mundo. Un rato después se supo que fue Francia.

Lali le contó a Marley cuál es su relación con el arquero de Marruecos (Foto: Captura Telefe)

En ese momento, Marley aprovechó para decirle sin rodeos: “Vos estás nerviosa porque tenés casi novio ahí, yo leí que el arquero de Marruecos...” Ell, en su tono risueño, prefirió responderle con una broma. “Mejor abandono el móvil, siempre quise hacer esto, chau chau”, le dijo.

Pero Marley no paró frente a la incomodidad de su amiga. “¿Se escribieron algo? Porque si vos lo seguiste es porque te gustó”, le dijo contundente. Entonces a Lali no le quedó otra alternativa que admitir la razón de su seguimiento: “Es muy bonito”, afirmó. Y continuó: “Desde siempre sigo a la seleccion de Marruecos, siempre me gustó, pero este es el mundo redes, no hagamos un mundo de esto, yo estoy enfocada en mi selección”, respondió tajante pero con una sonrisa.

“¿Nos vamos de compras mientras termina el partido”?, la invitó Marley y de paso siguió bromeando a su amiga: “Hay camisetas de Marruecos también”.

Seguir leyendo: