Qué compró Lali Espósito en un supermercado en Qatar tras su divertido recorrido con Marley

La cantante tocó la tierra qatarí y fue a hacer compras

Lali Espósito llegó la semana pasada a Qatar para co-conducir junto a Marley en Por el Mundo Mundial. Ni bien tocó puso los pies en el país qatarí, fue recibida por el conductor y todo el equipo de producción, quienes desde allí la trasladaron al hospedaje donde se encuentran todos alojados, la casa de “Gran Qatar”.

Pero antes de llevarla a la casa, sus compañeros de la “casa” simularon que iba a estar alojada en un motorhome como sí sucedió en Australia, y la reacción de Lali ante este chiste fue épica. Luego la llevaron a un supermercado qatarí para que pudieran organizarse con las comidas, allí la cantante - que viene de hacer dos Movistar Arena completos - tuvo que elegir verduras, frutas y carnes para poder alimentarse en su estadía junto con Marley y su equipo.

“Vamos a ir con Lali a hacer las compras de la casa al supermercado. Está rodeado de joyerías. Después de lo que nos cocinó Cathy Fulop, estamos esperando tus platos”, comentó divertido al entrar el padre de Mirko. “Yo no cocino”, reconoció sincera la cantante y sumó: “Fruta llevemos, hay que comer sano”.

Esta respuesta provocó que uno de los productores cruzara a Marley que había señalado que él sabía cocinar: “Hace un mes que estamos acá y todavía no cocinaste nada”. “Bueno, estoy haciendo un exitoso programa de televisión”, se defendió el conductor. Finalmente, mirando las góndolas, Lali expresó: “Sabés que tanta variedad me termina poniendo nerviosa. Que haya tanta opción me pone mal”. En el final de la nota, se puede ver dos changos llenos de gaseosas, frutas y productos envasados para deleitar durante su estadía en el país árabe.

Cabe recordar que Lali es fanática de la selección y antes de cada partido tiene un ritual para mandar buenas energías a los jugadores argentinos: prende un palo santo. Esta cábala la utilizó tanto en los partidos contra México y Australia. Contra Paises Bajos, la artista lo sufrió en vivo.

En sus redes, la cantante mostró el momento en el que prendió un palo santo y comenzó a sahumar su casa adelante del televisor. Rodeada de familiares y amigos, siguió con su ritual frente a la pantalla de la TV durante unos minutos mientras tarareaba una canción de cancha. “Vamos Argentina, Vamos la Scaloneta”, escribió la artista en el video que compartió en su cuenta de Instagram.

Por otra parte, Lali fue noticia por el estreno de El Fin del Amor, una serie de Prime Time que protagoniza y produce, basada en el libro homónimo de Tamara Tenenbaum. Verónica Llinás, Vera Spinetta, Mike Amigorena, Candela Vetrano, Mariana Genesio Peña, Andrés Gil, Martina Campos, Julieta Giménez Zapiola, Brenda Kreizerman, Alejandro Tantanian y Lorena Vega completan el elenco de la ficción.

La trama gira en torno a Tamara, una atrevida filósofa de la cultura pop. Después de enfrentarse a su propia crianza judía ortodoxa en Buenos Aires, Tamara deja a su novio para rebelarse contra el concepto tradicional de romance, como ya lo hizo antes con su vida religiosa. En un viaje de autodescubrimiento, ella desata su propia rebelión femenina interior contra los estándares tradicionales del amor y comienza a gozar numerosos encuentros sexuales y románticos.

