El duro posteo del hermano de Mauro Icardi contra Wanda Nara: “Qué asco de ser vivo”

A la novela de Wanda Nara, L-Gante y Mauro Icardi se sumó un nuevo actor

La novela entre Wanda Nara y L-Gante sigue sumando actores, haciendo que la historia se ramifique hasta niveles insospechados, con reacciones impensadas por personas que hasta ahora mantenían silencio, pero al momento de dar su parecer generaron un revuelo mediático, del que incluso terminaron arrepintiéndose, como lo ocurrido en las últimas horas.

Ya no se esconden: el video del primer beso de Wanda Nara y L-Gante La empresaria y el músico afianzan su relación y no ocultan su amor VER NOTA

Quien se expresó a través de sus redes sociales fue Guido, el hermano de Mauro Icardi, que publicó una fotografía de Wanda con un texto que no dejaba lugar a la imaginación: “Qué asco de ser vivo”. Sin embargo, los mensajes en su contra no deberían haber tardado en aparecer, ya que a los pocos minutos eliminó la imagen para dejar un texto aclaratorio sobre su accionar: “Y no me refiero a su físico para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale”.

Pero no todo terminó allí, ya que luego de la publicación de la imagen en bikini, su eliminación y la aclaración, publicó otra fotografía en la que se puede ver a la empresaria con un traje blanco, y de nuevo, un texto sobre ella: “Asco”. Simplemente eso, como ratificando sus dichos. Sin embargo, poco duró todo aquello, ya que nuevamente borró todo lo publicado.

El primero posteo de Guido Icardi sobre Wanda Nara que encendió las alarmas

Guido no se quedaría así, y finalmente publicó una aclaratoria que dejó más dudas que certezas: “Digan lo que digan. La hipocresía... a ver si me denuncia por decir lo que pienso a mí también, ah no que no me saca 1 euro”, acompañado por el emoji de un gato llorando de la risa. Hasta el momento, en su cuenta de instagram este es el único mensaje que se mantiene, lejos de las fotografías de la ahora ex mujer de su hermano.

Wanda Nara y L-Gante ya no se esconden: la reacción de Mauro Icardi Mientras la empresaria y el cantante de cumbia 420 le dan rienda suelta a su amor, Ana Rosenfeld contó qué hizo el jugador cuando se enteró que su esposa cenaba con el músico VER NOTA

Esta catarata de mensajes ocurre luego de que se conocieran las fotografías de Wanda y L-Gante viendo juntos el último partido disputado por la Selección en el Mundial, además del video que muestra cómo se besaban a la salida de un restaurante, dando a entender que ya no ocultarían su amor.

El segundo mensaje de Guido Icardi sobre Wanda Nara intentó aclarar algunas cuestiones, pero luego también lo borró

Si bien se venían filtrando imágenes, eran junto a un grupo de jóvenes recorriendo boliches, bailando y tomando tragos. Pero ahora se conoció un video saliendo de una cena íntima que los compromete aún más, dejando confirmado el romance pese a que ambos no se animaban aún a blanquearlo y dejaban la puerta abierta para la especulación.

Wanda Nara festejó su cumpleaños: la postura de Mauro Icardi y la ausencia de L-Gante La empresaria celebró sus 36 años en un exclusivo bar de Recoleta pero no se dejó ver ni con el jugador ni con el cantante VER NOTA

Días atrás Yanina Latorre dio detalles, en un audio, sobre la relación de Wanda y L-Gante: “Lo que sé es que ella nunca se imaginó, que empezó jodiendo, como divirtiéndose para mostrar la ropita, el videoclip y qué sé yo. Y nada, vamos a hablar mal y pronto: se la gar… y le dieron vuelta los ojitos. Las palabras fueron: ‘Nunca nadie me gar… como él’”.

El tercer mensaje de Guido Icardi hablando sobre Wanda Nara que luego también eliminó

Si bien se creía que iban a oficializar en el cumpleaños de la rubia, el cantante faltó con aviso porque se encontraba en Uruguay. A su regreso, le declaró su amor en las redes y la invitó a cenar. “Feliz cumpleaños, reina. Te quiero un montón”, escribió el cantante junto a unos emojis de corazones rojos.

Ana Rosenfeld, en charla con Intrusos, respomdió un cuestionamiento de Nancy Duré sobre el tema: “Ana, hay algo que en algún punto preocupa. Está tan clara la separación para Wanda, que se muestra como una mujer sola y sale a cenar con una persona, ¿qué pasa por la cabeza de Icardi para no entender esto y hasta qué punto se puede llegar, porque esto ya es una obsesión?”.

El único mensaje que Guido Icardi mantiene en el que se refiere a Wanda Nara

La respuesta de Rosenfeld fue contundente: “No estoy en la cabeza de Mauro, hablo con él todos los días, entiendo y siento lo que él siente pero también entiendo lo que dice Wanda, así que ya es un tema de respetar decisiones y hoy por hoy están los dos con decisiones distintas. El comunicado oficial sigue estando vigente, no hay ninguna comunicación distinta. Están separados”.

Seguir leyendo