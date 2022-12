Tamara Báez estalló de furia cuando se enteró que L-Gante le presentó a su hija a Wanda Nara

La furia de Tamara Báez porque L-Gante le presentó a su hija a Wanda Nara (Foto: Instagram)

Después de que L-Gante publicara en sus redes sociales que vio el partido de Argentina contra Croacia junto a Wanda Nara y que había aprovechado el encuentro para presentarle a su pequeña hija Jamaica, Tamara Báez explotó con mensajes a través de Instagram.

Todo comenzó cuando el cantante de cumbia 420 con ánimo de querer blanquear definitivamente su romance con la empresaria la invitó a cenar a un conocido restaurante de la costanera en la noche del lunes. Y, como era de esperar, las imágenes que retrataban el encuentro se empezaron a viralizar en las redes sociales. Así fue como la velada que auguraba ser romántica se opacó por los llamados de Mauro Icardi.

Cuando las fotos de la pareja llegaron a los ojos del jugador del Galatasaray de Turquía, se comunicó de inmediato con la madre de sus hijas, Francesca e Isabella, indignado por la situación. Sin embargo, lejos de abortar la cita, la empresaria se permitió besar al músico en el auto y frente a la vista de todos, incluidos los paparazzis.

Después de ese cruce tenso entre ellos, en la tarde del martes, la flamante pareja se dispuso a ver el partido de Argentina contra Croacia, por el pase a la final de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar 2022. Y ahí fue cuando Elián Valenzuela - el verdadero nombre del músico - durante el entretiempo del partido plasmó unas fotos a través de sus redes sociales en las que se lo podía ver junto a la mediática y a su hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara.

En ese momento, la influencer estalló de indignación e impotencia y enseguida comenzó a compartir en sus historias de Instagram una charla privada que tuvo hace días con el padre de su hija y agregó un contundente texto. “Si vas andar presentándole mujeres a mi hija no quieras venir a estar conmigo. Jaja. Un poco de respeto, no le hagas lo que me hacías a mí a otra. 2 besitos porque 3 es mucha plata”, escribió la mamá de Jamaica.

Por otro lado, aprovechó para hacer pública una conversación que mantuvo con padre de su hija en donde el músico le proponía ir a visitarla.

La charla privada entre Tamara Báez y L-Gante por Instagram (Foto: Instagram)

Pero lejos de querer terminar el asunto, Báez arremetió con otro posteo en donde se pudo observar desde su habitación la pileta de su nueva casa. Sobre dicha imagen, la influencer agregó: “¡Cómo les duele el rechazo a los hombres!”.

Tamara Báez se indignó cuando L-Gante le presentó a su hija a Wanda Nara (Foto: Instagram)

El viernes pasado, Wanda festejó su cumpleaños en un exclusivo bar de la zona de Recoleta, donde siguió jugando al misterio en relación a su situación sentimental. La empresaria sopló las velitas de una torta que simulaba un vestidor rodeada por sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, de su matrimonio con Maxi López, y las dos nenas que tuvo con Icardi. Los varones la homenajearon llevándole sendos ramos de flores. Pero de su todavía esposo no hubo registro, aunque en algunas imágenes compartidas por el resto de los invitados se escuchaba su voz de fondo.

Muchos creía que L-Gante y Wanda iban a oficializar su romance durante esta celebración, pero el cantante faltó con aviso porque se encontraba en Uruguay ofreciendo una serie de shows. No obstante, a su regreso le declaró su amor en las redes y la invitó a cenar. “Feliz cumpleaños, reina. Te quiero un montón”, escribió el junto a unos emojis de corazones rojos.

No obstante, el sábado anterior y cuando nadie lo preveía, Icardi arribó al país con los cinco hijos de Nara y el perro de la familia, dispuesto a recomponer la pareja luego del intento de reconciliación fallido que tuvieron durante su último viaje a las Islas Maldivas. Sin embargo, para no tener que compartir el mismo techo con él, la empresaria dejó que se instalara en la casa de Tigre y se fue al departamento del Chateau Libertador para seguir haciendo su vida de soltera.

