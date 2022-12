Ya no se esconden: el video del primer beso de Wanda Nara y L-Gante

beso de Wanda Nara y L-Gante

“Se confirma el romance de Wanda Nara y L-Gante”, expresó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo. Es que las imágenes eran certeras: la flamante pareja conformada por la empresaria y el cantante de la cumbia 420 dieron rienda suelta a su amor tras salir de un restaurante juntos.

Todo sucedió en la noche del lunes, cuando la pareja salió por primera vez solos. Si bien se venían filtrando imágenes, eran junto a un grupo de jóvenes recorriendo boliches, bailando y tomando tragos. Pero ahora se conoció un video saliendo de una cena íntima que los compromete aún más, dejando confirmado el romance pese a que ambos no se animaban aún a blanquearlo y dejaban la puerta abierta para la especulación.

En las imágenes se los ve subirse al auto, riéndose, cómplices y una vez en el vehículo no pudieron evitar besarse. “¡Qué chape fuerte!”, gritó Lussich sorprendido y agregó “¿están como tirados en el asiento”. “¿Podemos verlo de vuelta?”, pidió a la producción y comenzó a analizar las imágenes del video exclusivo que confirma la relación.

“Ellos apagaron la luz interior del auto sin embargo, se ve perfecto como esas bocas se unen y prácticamente se revuelcan en los asientos”, dijo con su humor característico. Lo cierto es que en las imágenes puede verse el movimiento de sus cabezas unidas, pese a la oscuridad.

Wanda Nara festejó el cumpleaños junto a sus hijos y lejos de Mauro Icardi

Días atrás Yanina Latorre dio detalles, en un audio, sobre la relación de Wanda y L-Gante: “Lo que sé es que ella nunca se imaginó, que empezó jodiendo, como divirtiéndose para mostrar la ropita, el videoclip y qué sé yo. Y nada, vamos a hablar mal y pronto: se la gar… y le dieron vuelta los ojitos. Las palabras fueron: ‘Nunca nadie me gar… como él’”.

Si bien se creía que iban a oficializar en el cumpleaños de la rubia, el cantante faltó con aviso porque se encontraba en Uruguay. A su regreso, le declaró su amor en las redes y la invitó a cenar. “Feliz cumpleaños, reina. Te quiero un montón”, escribió el cantante junto a unos emojis de corazones rojos.

Este viernes, Wanda Nara festejó su nuevo año de vida en un exclusivo bar de la zona de Recoleta, donde siguió jugando al misterio en relación a su situación sentimental. La empresaria sopló las velitas de una torta que simulaba un vestidor rodeada por sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto, de su matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, de su pareja con Mauro Icardi. Y los varones la homenajearon llevándole sendos ramos de flores. Pero de su todavía esposo no hubo registro.

Wanda hace unas semanas en Maldivas con Mauro Icardi en un intento de reconciliación que no funcionó (Instagram)

A fines de septiembre, Wanda publicó una historia de Instagram para confirmar que su matrimonio se había terminado: “Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido que puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”. Cabe recordar que hace apenas unas semanas la pareja había viajado a las Islas Maldivas para intentar una reconciliación que no habría llegado a buen puerto.

En paralelo se alió al músico en lo que se creía una relación comercial: él participó en una producción de ropa deportiva, ella en un videoclip de un tema de cumbia pero con el correr de los días fue naciendo algo más que un contrato laboral y ya mostraban evidencias de que eran más que amigos. Hoy, con estos besos en la oscuridad del auto, queda confirmada cualquier sospecha.

