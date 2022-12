Wanda Nara apuntó con mensajes irónicos contra Mauro Icardi en sus redes sociales (Foto: Instagram)

Después de muchos intentos de reconciliación, la pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi está en un impasse del que poco se sabe, mucho se especula y hasta ellos dos tienen versiones diferentes de su relación actual.

Por un lado, la empresaria regresó a Argentina y manifiesta que están separados, y por el otro Mauro viajó al país con las hijas que tienen en común y con los hijos mayores de Wanda, tratando de demostrar que ellos siguen juntos.

Pero esta novela lejos está de terminar, al menos para sus seguidores. En esta oportunidad, la hermana de Zaira sorprendió con unos posteos en sus redes sociales que dejaron intuir que estaban referidos al jugador del Galatasaray.

Primero, la rubia le hizo varias preguntas a sus seguidores, con referencias muy claras a su expareja. Así, comenzó diciendo: “Se tatúa tu nombre: ¿Suma o resta?”. Acto seguido, subió otro posteo. “Ventila intimidades por Instagram: ¿Suma o resta?”. En este caso la empresaria se refirió directamente al vivo que hizo Icardi hace unos meses cuando desde Estambul realizó una transmisión para 100 mil espectadores en la que criticó fuertemente a la madre de sus hijas y las redes sociales estallaron. “Cuando Wanda vuelva para Estambul veremos qué será de nuestra vida. Les aclaro que no tiene una casa, es todo invento de la prensa. Después de este vivo seguramente se va a enojar, se irá a un hotel. También tengo la palabra de sus hijos, que obviamente están muy enojados con ella”, habia asegurado en ese momento el jugador. “Desde ahora, si la manera es hacerlo público haremos todo público y seguiremos demostrándole a la gente y a los diarios y a las revistas y a todo el mundo la verdad. Si hay algo que tengo es que no soy mentiroso, para bien o para mal digo siempre la verdad. Me harté, me cansé de tanta mentira, de tanto invento, y bueno, será así de ahora en adelante”, había concluido bajo la atenta mirada de miles de seguidores.

Las irónicas historias de Wanda Nara hacia Mauro Icardi (Foto: Instagram)

Después, la mediática arremetió con otro dato de su vida real. “Te invita a una playa paradisíaca: ¿Suma o resta?”, preguntó. Cabe recordar que hace apenas unas semanas la pareja había viajado a las Islas Maldivas para intentar una reconciliación que, según la abogada Ana Rosenfeld, no habría sucedido.

Pero finalmente, Nara remató con otra afirmación. “Le encontraste mensajitos sospechosos: ¿Suma o resta?”. Al parecer y según describe la empresaria, el jugador habría vuelto a mensajearse con otras mujeres, algo que si bien no estaría confirmado, sería un motivo más de separación entre ambos.

Por último, Wanda dio 5 tips para hacer “matrimillas” con ella. El nombre alude a la nueva película de “Hecho en Argentina”, una comedia romántica que reúne a Juan Minujín y Luisana Lopilato en los roles de una pareja que se encuentra en crisis y decide sumarse a un desafío que sacará lo peor y lo mejor de cada uno, por la plataforma Netflix. Entonces, la mediática, dijo: “Por ejemplo, regalame un viaje, a donde sea, pero sola y si querés hacerla mejor todavía y ganar el doble de millas, invitá a mis amigas”. Y agregó: “Otra cosa que suma muchas matrimillas es que me invites a vivir con vos pero en pisos separados”. Luego, armó una especie de “cotizador de matrimillas”, en la que una voz en off dijo “Que ventile los dramas de la pareja en Instagram”, a lo que Wanda respondió: “Menos diez”. Y enseguida continuó: “Me molesta que mi pareja tenga Instagram por empezar”.

Cabe destacar que cuando Wanda reveló esta información acerca de los mensajes sospechosos que le habría encontrado a Mauro, él decidió cerrar otra vez sus redes sociales.

