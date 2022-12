Sorpresa en Gran Hermano 2022: el anuncio de Santiago del Moro que cambiará radicalmente la casa

El anuncio de Santiago del Moro en Gran Hermano

La última emisión del reality estuvo llena de condimentos, desde el mano a mano entre Santiago del Moro y Agustín Guardis con algunas declaraciones que generaron sorpresa y revuelo entre los allí presentes y los televidentes, hasta la confirmación de que Gran Hermano tenía un comunicado para dar a conocer, que alterará la actual convivencia en la casa. “Tenemos la palabra del supremo, de Gran Hermano, ¿qué dirá el sobre dorado que se encuentra en este cofre?”, arrancó la noche el conductor del reality de Telefe.

Durante toda la emisión se especuló sobre lo que contendría el sobre, el texto que llegaba para cambiar la realidad de la casa, pero que los participantes podrán conocer recién en la jornada de este martes. Sin embargo, hubo un adelanto para los espectadores y en los últimos minutos del lunes finalmente se reveló el secreto.

El cambio radical que se viene en Gran Hermano

“Y acá lo tenemos, comunicado dorado de Gran Hermano”, sacudió la pantalla Del Moro mientras en sus manos tenía el sobre con las nuevas directivas, que pasó a leer textualmente: “Gran Hermano comunica que este próximo jueves, en una gala especial, ingresarán nuevos jugadores a la casa. Los actuales participantes conocerán esta noticia en vivo durante la gala de mañana (por el martes)”.

Pero claro, eso no era todo lo que tenía para decir. El comunicado continuaba relatando que “además, Gran Hermano informa que es inminente el regreso de exparticipantes a su casa”. Así las cosas, se produce lo que se venía especulando este último tiempo, incluso los propios participantes estuvieron también charlando respecto del perfil de los nuevos jugadores y cómo podría repercutir en la casa.

Los 10 participantes que están en la casa desconocen la información de Gran Hermano y la noticia se comunicará durante la prueba del líder. Aunque aún no está definida cómo será la metodología de ingreso al programa, trascendió que entrarán tres nuevos participantes y dos exhermanitos; uno elegido por el público y el otro por votación de los actuales jugadores. De esta manera el reality que premiará al ganador con 15 millones de pesos y una casa se extenderá hasta marzo, motivados por las buenas mediciones del ciclo.

Restará ver cómo se toman la noticia los participantes actuales, quienes están aislados desde hace semanas y tendrán que recibir nuevos compañeros que sobre todo, llegan frescos y con información, sabiendo quién es quién dentro de la casa.

Este martes, durante la prueba del líder, los hermanitos conocerán la noticia: tendrán nuevos compañeros

El último eliminado de la casa -con el 76,47 % de los votos- fue Agustín. El joven oriundo de la ciudad de La Plata, apodado por el público como Frodo -por el parecido con el personaje de El Señor de los anillos-, había pasado de ser el favorito de la gente a ser el más repudiado por una serie de comentarios, que incluían la confesión sobre fotos de mujeres desnudas que guardaba para utilizarlas para extorsionarlas en caso de necesitarlo; su obsesión por su compañera Julieta Poggio y su intención de estar con Lali Espósito, aún sin su consentimiento, en caso de la cantante entrara al reality.

“Tenía planeado salir esta semana o la otra, en todo caso. La salida de la casa fue la parte uno de mi jugada. Hoy acá con todos ustedes es la parte número dos. Y pronto se viene la número tres. Lo que pasó fue que el juego no es perfecto y todas las jugadas no salen como uno quiere. Aunque el efecto es el deseado que es el estar acá, no es como yo pensaba salir”, fue lo primero que dijo durante el debate tratando de convencer de que todo formaba parte de su estrategia para obtener información de afuera. Pero nadie le creyó.

