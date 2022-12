El desopilante video del Kun Agüero cocinando con un mediático chef turco

Kun Aguero Preparó Un Plato Típico En Qatar Y Lo Compartió En Sus Redes

Para muchos hinchas de la selección argentina de fútbol, Sergio El Kun Agüero es “el jugador número 27″ de la Scaloneta, tal como se lo conoce al equipo dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi. Es que el ex futbolista de Independiente hasta antes de su retiro de la actividad -obligado por un problema cardíaco- era parte de la escuadra argentina y tiene muchos amigos allí adentro.

De esta manera, está muy cerca de sus ex compañeros de equipo y por eso está instalado en Qatar para comentar el andar de la selección a través de sus transmisiones vía streaming o sus participaciones en distintos programas deportivos del cable. Pero más allá del fútbol, el papá de Benjamín Agüero Maradona también está muy enfocado en generar contenido para las redes sociales. ¿Su último movimiento? Una desopilante receta cocinada mano a mano con el famoso chef turco Burak Özdemir.

En una publicación conjunta que hicieron en sus sendas cuentas de Instagram, subieron un video en el que se los ve cocinando un plato típico de la región: un kebab de carne. “¿Cómo crees que se debería llamar esta comida?”, plantearon ambos a sus seguidores ante la manera “distinta” que tuvo el Kun de cocinar el manjar en cuestión. En el video, grabado en cámara rápida, Agüero aparece con una sonrisa forzada, casi irónica, para reforzar la línea humorística del contenido.

Apodado como CZN Burak, este chef cuenta millones de seguidores en sus redes sociales. Sus publicaciones rozan lo bizarro y lo extravagante. Y ahí es donde encontró en Agüero el socio ideal para este tipo de video. De hecho, semanas atrás, Burak había llevado al Kun a un shopping qatarí y terminaron armando una pista de baile: “Mi hermano Agüero se reunió con mis hermanos africanos”, describió en aquel momento.

El hasta ahora último partido de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 fueron válidos por los cuartos de final y se enfrentó a su par de Países Bajos. Fue un encuentro muy intenso tanto en la previa, como en el durante y el post partido. Lionel Messi y Dibu Martínez fueron los más exaltados contra el árbitro español Miguel Mateu Lahoz y también contra los rivales, sobre todo por lo que se habló antes del cruce y las frases del entrenador neerlandés, Louis Van Gaal, criticando al capitán argentino.

La Pulga festejó el gol de penal para el 2-0 haciendo el gesto del Topo Gigio de cara al banco de suplentes neerlandés y luego, durante el partido también hubo encontronazos entre los jugadores. La frase que más sorprendió del crack tras el duelo en Lusail fue hacia el goleador neerlandés Wout Weghorst: “Qué mirás, bobo”. A raíz de ese episodio en la zona mixta mientras era entrevistado por el periodista Gastón Edul, Sergio Kun Agüero tuvo un rol clave para defender a su amigo y contó la secuencia.

Kun Agüero reveló el detrás de escena de la pelea entre Lionel Messi y el jugador neerlandés Wout Weghorst

“Por defenderlo, me echaron”, escribió el ex delantero de la Selección, quien presenció el partido en el estadio y estuvo con sus ex compañeros en el campo de juego festejando y saltando con los jugadores argentinos luego de la clasificación a semifinales, donde se enfrentarán ante Croacia, que eliminó a Brasil, el próximo martes 13 de diciembre.

Luego, se filtró un video del usuario @javierlanza en zona de ingreso a los vestuarios donde se lo ve a Agüero y Lautaro Martínez dialogando con Weghorst en el momento que Messi daba la entrevista. “Ya está”, le dijo al grandote, poniéndole un freno.

El ex Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City también se mostró picante con el árbitro español, muy criticado por su actuación en el partido. “Cómo le gusta llamar la atención a este árbitro, Dios mío...”, escribió en uno de sus posteos en redes sociales. Además, cuestionó los diez minutos más de adición que dio Mateu Lahoz y en el cual Países Bajos llegó al empate.

