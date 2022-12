Las vacaciones de Duki y Emilia Mernes: playa, jacuzzi y un destino secreto

La pareja de traperos se muestra muy enamorada (Photo by John Parra/Getty Images for Univision)

Ya desde hace algunos meses no se ocultan y desde entonces, Emilia Mernes y Duki le dieron rienda suelta a su amor en redes sociales. Es que los traperos tienen muchos seguidores ávidos de conocer cada detalle de una de las parejas favoritas del ámbito local. Fue la cantante la que compartió las últimas noticias cuando subió imágenes de la intimidad de un viaje que pasaron juntos.

Como sus carreras musicales van en rápido ascenso y ambos tienen una larga lista de obligaciones que cumplir como shows, nuevos temas, videos y contenido para sus redes y les queda poco tiempo para pasar juntos, decidieron hacer un alto en sus obligaciones y visitar un lugar paradisíaco. “Vacaciones” escribió en un posteo de Instagram la joven -que tiene más de 6 millones de seguidores- acompañado de una serie de imágenes de ambos disfrutando de distintas situaciones.

Emilia Mernes y una divertida selfie antes de ir a la playa (Foto: @emiliamernes)

Si bien ninguno de los dos quiso revelar el lugar en el que se encuentran, Emilia subió algunas postales en donde se puede ver a los músicos disfrutando de la playa y de las diferentes comodidades del exclusivo hotel en el cual se hospedan. Playa, palmeras, habitaciones espaciosas, jacuzzi y una variedad gastronómica que también quisieron fotografiar.

Duki bajo el ojo fotográfico de Emilia Mernes (@emiliamernes)

Emilia disfrutó de un momento relajante (@emiliamernes)

Los días de playa de Duki y Emilia Mernes (@emiliamernes)

Hace algunas semanas, la joven contó cómo es la convivencia con su novio. En diálogo con Nadie Dice Nada, el programa que lleva adelante Nicolás Occhiato, donde no se guardó absolutamente nada. “Es un amor, estoy super enamorada. Siempre tengo a mi osito que me acompaña. Nuestras citas con Duki son estar en casa, ya que no estamos nunca, y ver una serie, comer algo rico. Yo cocino”, señaló primero, y luego reveló un problema que suele repetirse.

“En septiembre, me tenía que despertar temprano para el Movistar Arena. Y él es bastante ruidoso y es un poquito torpe. Es muy noctámbulo, vive de noche. Va y abre el cajón, cierra el cajón. Bueno, a eso ya me adapté. Pero juega al Valorant (un videojuego) a las tres de la mañana y grita, porque se enoja”, confesó la cantante.

Algunas de las delicias que probaron durante sus vacaciones (@emiliamernes)

“Entonces, le dije ‘mi amor, viste… como que…’”, sostuvo la cantante, asegurando que siempre se lo dice en buenos términos. “Está tan metido en el juego que se olvida que uno tiene que madrugar”, dijo entre risas.

Duki y Emilia disfrutaron de las opciones gastronómicas del hotel en el que se alojaron (Fotos: @emiliamernes)

La cantante recordó en una entrevista sus inicios en la ciudad de Nogoyá, su breve paso por la universidad para estudiar Literatura, y la corazonada que persiguió para convertirse en artista y consagrarse como una de las más importantes de su generación. Pero que en esencia, sigue siendo la misma. “Siento que mi historia puede ser un ejemplo para gente que estaba igual que yo”, contó la artista. Poniéndose en el lugar de miles y miles de artistas que creen que la posibilidad de trascender puede parecer imposible. Y que con talento, constancia y la pizca de suerte necesaria, no hay imposibles en la vida. “Siempre soñaba con esto que estoy viviendo, pero lo veía re lejano por ser de una ciudad tan pequeña”, relató Emilia respecto a su infancia y adolescencia en Nogoyá, una ciudad de 20 mil habitantes en la provincia de Entre Ríos.

Mientras atraviesa un gran momento tanto profesional como personal junto al Duki, habrá que esperar para conocer el próximo paso de la pareja, ya sea en la vida como en alguna colaboración o arriba de un escenario.

