La China Suárez festejó el triunfo de Argentina con sus hijos bajo la lluvia

China Suárez festejo abajo de la lluvia el triunfo de Argentina (Instagram)

Eugenia Suárez fue de las primeras argentinas en viajar a Qatar. La actriz había llegado a ese país de Medio Oriente varios días antes de que comenzara el Mundial. Y comenzó a subir misteriosas fotos sobre el motivo que la había llevado a ese destino. Hasta que, una semana antes del comienzo del campeonato de fútbol, explicó: “Estoy muy contenta de compartirles esta noticia: el 17 de noviembre se estrena #LaChinaEnQatar en Star Plus. Vamos a viajar juntos por este país descubriendo su cultura, comida y paisajes. ¿Me acompañan?”.

Así las cosas, la China no solo pudo cumplir con su compromiso laboral, sino que también tuvo la oportunidad de alentar a la selección en vivo y en directo durante algunos de los partidos. De hecho, el encuentro entre el conjunto de Lionel Sacaloni y el de Polonia en la fase de grupos, lo palpitó desde la tribuna del estadio 974 junto a su novio, Rusherking. Aunque, como estuvo yendo y viniendo, el partido anterior en el que Argentina se enfrentó a México, lo vivió desde su casa de Buenos Aires junto a su ex y padre de su hija Ruffina, Nicolás Cabré.

Lo cierto es que, este viernes y ya instalada en la Argentina, la actriz siguió el infartante partido en el que la selección nacional venció a la de Países Bajos junto a los dos hijos que tuvo con Benjamín Vicuña, Magnolia y Amancio. Y, tras el triunfo del equipo capitaneado por Lionel Messi que le dio a el pase a las semifinales del campeonato del mundo, decidió salir a festejar con los niños sin preocuparse por la torrencial lluvia que se desató en Buenos Aires.

“VAMOS ARGENTINA VAMOS SELECCIÓNNNNN LPMMMMMMMMM QUE ALEGRÍA”, escribió la China con letras mayúsculas en un posteo que publicó en su cuenta de Instagram, en el que se la podía ver vestida con la camiseta albiceleste y una bandera a modo de capa, caminando con los pequeños sobre la acera mojada. Luego agregó: “Mi papá siempre me decía que cuando tuviera hijxs, les regalara tiempo y momentos vividos, que los juguetes y las cosas materiales no importaban. Acá estamos, PA, juntitos riéndonos y festejando abajo de la lluvia que ganó la selección argentina. Mi Rufita no está en el video porque está con sus amigas”.

La China y Rusherking habían estado juntos en Qatar (Instagram)

Cabe recordar que la China aprovechó la corta estadía de su novio en Doha para disfrutar con él de unas románticas minivacaciones. De hecho, había publicado imágenes de lo que parecería ser una especie de fiesta de música electrónica en el desierto. Entre carpas montadas sobre la arena, el músico y ella vivieron un día soñado entre mantas típicas, lámparas y mucha música.

Por su parte, Rusherking también filmó a la actriz desde adentro de una camioneta mientras ella miraba el hermoso paisaje que tenía antes sus ojos y se dirigían hacia ese lugar en el desierto. Y, finalmente, la pareja subió videos de lo que parecería ser una excursión de noche por el desierto a bordo de un buggy. Con un casco protector, se la vio a la actriz muy divertida con la velocidad que llevaba el vehículo a pesar de que se movía de un lado a otro. Con gestos de disfrutar del movimiento y del paisaje, la China se mostró súper feliz.

