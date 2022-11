Las confesiones de Flor Vigna: su mayor frustración y el primer beso con Luciano Castro

Flor Vigna contó cuál es su mayor frustración (Video: República Z)

Flor Vigna está en su mejor momento. No solo está muy enamorada de su novio Luciano Castro, sino que además, a nivel profesional está cerrando un gran año en el que se animó a lanzarse como cantante. Pero, más allá de que a simple vista puede parecer fácil, lo cierto es que la influencer tuvo que luchar mucho para conseguir su objetivo: la mirada ajena, y también la propia, fueron obstáculos que tuvo que superar con mucho esfuerzo. Sobre esto y también otros temas habló en Biri Biri, el nuevo programa de streaming que conducen Julieta Puente y Yeyo de Gregorio en República Z.

“Yo te he visto llorar mientras estabas entrenando por cosas que te han pasado en este proceso, vos estabas animándote recién a cantar y siempre que uno se anima a hacer algo nuevo, hay gente que juzga y opina”, reveló Julieta, que fue la personal trainer de Flor. Lo que dio pie a la respuesta de Vigna: “Ser nuevo es bancarse el proceso”.

Y se explayó: “Creo que la ansiedad la tenemos todos (...) Ayer, por ejemplo, me fui de lo de mis amigas de toda la vida re frustrada. Nos conocemos hace 15 años, hay una médica, otra médica, profesora de educación física...y hablamos de todo lo que habla un joven en esta etapa: del dinero, del país...y entre mis frustraciones le decía la ansiedad que me agarra cuando ya sé lo que quiero y tengo la meta, peor hay un montón de obstáculos antes de llegar, y cuando ya la cumpliste, seguramente lo naturalizo y quiero otra cosa. En mi caso, tengo ganas de formar un equipo, pero todavía no le puedo dar la solidez que quiero”.

Por último, habló sobre su relación con el ex Valientes. “Cuando puede, él siempre me acompaña, lo que pasa es que él ahora está en un momento de mucho laburo. También me ayuda a entrenar mucho”, reveló. Y acotó: “Al principio no quería ver los comentarios del resto porque me daba miedo la diferencia de edad. Pero era más en mi cabeza, por suerte la gente vio que había algo lindo de verdad. Fue amor a primera vista. La primera vez que me besó me mordió un poquito el labio abajo y yo le dije: ´ay, disculpame, ¿me das otro beso?´”.

En tanto, se refirió a algunos titulares que le molestaron: “Es un garrón, porque a veces es lo que menos querés. Me pasó por ejemplo cuando saqué mi música, que decían ´se parece a Lali, a Jimena Barón...´, pero se veía que había una búsqueda genuina. Pero hay veces que no son cosas que ni siquiera existen, por ejemplo yo ahora con Lucho estoy re bien, pero a veces sí tenés una crisis de pareja y no tenés ganas de que nadie hable de eso”. “Cuando yo empecé en el Bailando, tenía 20 años y el paradigma era otro, se hablaba de la mujer de otra forma, y ahí sí me costó crecer entre todas esas voces, pero me dio buena introspección”, cerró.

Semanas atrás, cuando lanzó su último tema, Flor había recibido un romántico mensaje por parte de Castro. “Te amo, amor. Está bien que estés un poquito cagadita porque como estas un poquito cagadita, vas a tener que vencerlo a eso y vas a sacar lo mejor de vos como siempre, ¡te amo!”, le dijo él en un audio a su novia, quien se sentía nerviosa ante lo inminente del estreno de “Sabor a tí”, la nueva canción en la que despunta su faceta de cantante.

