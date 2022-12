Gran Hermano 2022: Daniela tuvo una crisis de llanto en el confesionario por una polémica actitud de Alfa

La crisis de Daniela en el confesionario por las actitudes de Alfa

Mientras siguen transcurriendo los días y las semanas en la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), los roces, las peleas, las rispideces y los dimes y diretes conflictivos entre los “hermanitos” son cada vez más moneda corriente. Las tensiones le dan otro color al juego y en este caso se trata de la puja entre Daniela Celis y Walter Alfa Santiago, que terminó con ella llorando en el confesionario por una supuesta broma en la que el hombre le tocó la cola.

“Yo no soy de quejarme, pero me estoy sintiendo incómoda”, comenzó diciendo Daniela frente a la cámara del cuarto en el que la escuchaba Gran Hermano, ciertamente un tanto agobiada por lo sucedido. Esto ocurrió después de que ella tuviera una charla con Agustín y Maxi, quienes le aconsejaron que expusiera el polémico accionar de Alfa.

Todo había comenzado como un juego, cuando Romina le tiró una ojota a Alfa, de manera tal en que el hombre de los pañuelos fue hasta la habitación de la mujeres y, en el mismo tono pretendidamente jocoso pero cuestionable, le dio un chancletazo a la exdiputada K, pero también a Daniela y a Julieta. “Alfa agarró la chancleta y me hizo paf en la cola”, fue lo que le contó Celis a sus compañeros. “La próxima que te toque el culo le bajás los dientes”, le aconsejó Agustín.

Mientras el participante conocido como Frodo intentaba convencerla de que acusara a Alfa por lo ocurrido, ella dijo que tenía miedo de quejarse porque con él “está todo bien”. “Si no toman ninguna medida en contra de él, vos al menos sabés que lo dijiste”, le aportó Maxi.

Luego de oir estas palabras, Celis se animó y acudió al confesionario para contarle al dueño de la casa lo que había ocurrido. Lo hizo con muchas lágrimas en los ojos y expuso la situación que tanto le molestó de Alfa. “Llega un momento que no sabés diferenciar qué está bien o mal. Qué es juego o no, qué te favorece o perjudica”, comenzó contando.

“Me siento incómoda. Me río en momentos en los que antes hubiera dicho otras cosas, porque acá adentro tengo que pensar hasta en mi reacción”, agregó después, con cierta angustia que le quebraba la voz y a la vez la revelaba con muchas dudas.

Un rato después. Daniela se cruzó con Alfa y le dijo en la cara: “¿Viste que vos me decías que no te gusta que hablen de vos? Bueno, yo escuché cuando hablaban de mi”. Y siguió: “Pueden decir lo que se les cante, porque ustedes se dejan llenar la cabeza por un salame y a mi no me importa”.

Tras analizar todo lo ocurrido, desde El Debate de Gran Hermano 2022 coincideron que todo se trata de una estrategia de Agustín y Maxi. ”Quieren que vaya a placa, le llenaron la cabeza a Daniela”, analizó Laura Ubfal.

La fogosa reconciliación de Daniela y Thiago en Gran Hermano 2022

En los días previos, Daniela y Alfa habían tenido cruces debido a los “ruidos sexuales” que ella produjo en sus encuentros fogosos con Thiago en la habitación de los hombres. Debido a los sonidos y a la incomodidad reinante, algunos de los jóvenes se fueron a otra habitación, en tanto que Alfa se quedó allí a la espera de poder decirles todo lo que pensaba al respecto. Primero, prendió la luz prendida, ya que supuestamente se había desvelado. Esa luz fue la que Thiago comenzó a cuestionar, para luego el mayor de la casa asegurarle que no quedaba bien que tenga relaciones sexuales frente a todos.

