Día Mundial de Los Simpson: 17 grandes deportistas que fueron satirizados en la serie

En 2017 se eligió al 19 de abril como el Día Mundial de Los Simpson, debido a que ese día, pero de 1987, se estrenó Good Night, un cortometraje que se emitió en The Tracey Ullman Show y que significó la primera aparición de la familia amarilla en la televisión. Luego de 48 cortos, Matt Groening consiguió transformar su creación en una serie que fue lanzada el 17 de abril de 1989 y que hasta el día de hoy sigue vigente. Desde entonces Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie se han convertido en íconos de la cultura estadounidense y por la ciudad de Springfield han pasado decenas de estrellas, entre las cuales se destacan varios deportistas.

Andre Agassi, Pete Sampras, Serena y Venus Williams

Las tenistas participaron de un partido junto a Andre Agassi y Pete Sampras

En el episodio Tennis the Menace de la temporada 12, Homero quiso darle un salto de calidad a la vida social de su familia al construir una cancha de tenis en su patio trasero (pese a que creía que en el court se practicaba lucha en el lodo). Tanto fue el fanatismo de sus seres queridos por este deporte que se anotaron en un torneo de dobles en el que estaban invitadas varias estrellas que dominaban el ranking de la ATP y de la WTA por aquel entonces.

Debido a su obsesión por ganar, Homero reemplaza a Lisa por Venus y Marge hace lo mismo con Bart para darle lugar a Serena. Finalmente, las hermanas Williams invitan al duelo a Andre Agassi y Pete Sampras, por lo que el popular matrimonio también acaba viendo el partido desde las gradas.

Magic Johnson

El ex basquetbolista de los Lakers habló con Homero

En la tercera temporada de la serie tiene lugar el episodio Homer Defined, en el que el patriarca de la familia comete un error que lo convierte en un héroe nacional. La planta nuclear dirigida por el malévolo Señor Burns está a punto de sufrir una fusión nuclear y Homero, encargado de la seguridad, recurre al “De tin marin de do pingüé”, para tocar el botón que evita la catástrofe.

Es por eso que el protagonista se vuelve un ídolo y recibe la llamada de felicitación del mismísimo Magic Johnson, estrella de Los Ángeles Lakers por aquel entonces, en medio de un partido de la NBA.

Tony Hawk

La leyenda de la patineta fue amigo de Bart en Los Simpson

Uno de los pocos deportistas que ha tenido un rol estelar en Los Simpson fue la leyenda de la patineta en el episodio Barting Over de la temporada 14. En ese capítulo, Bart se harta de vivir bajo la tutela de su padre y se emancipa al irse a vivir a un apartamento en el que funciona una pista de skate. Allí conoce a Hawk, quien se convierte en su amigo, siendo la envidia de todos sus compañeros en la escuela.

Finalmente, todo se define en una batalla de patinetas entre el deportista y Homero, siendo éste el ganador del duelo al usar una tabla inteligente que le permite hacer trucos que desafían las leyes de la gravedad.

Mike Tyson

El personaje fue inspirado en la figura de Mike Tyson

Los Simpson crearon un personaje inspirado en el ex campeón mundial de boxeo que apareció por primera vez en la octava temporada, cuando Homero decide incursionar en el pugilismo por recomendación de su amigo y entonces manager Moe. Allí, se enfrenta al temido Drederick (o Rufo) Tatum, un ex ganador del título de los pesados que recientemente había salido de prisión.

Tatum es una clara parodia de Tyson, no solo por su parecido físico y su historial (ambos campeones que pasaron por la cárcel), sino también porque su representante Lucius Sweet, está inspirado en Don King. El combate es, como era de esperarse, victoria para el boxeador por abandono de Homero, quien es sacado del ring por Moe justo antes del nocaut.

Ronaldo Nazario

El ex futbolista brasileño tuvo su participación en la serie animada

Entre sus tantas profesiones, Homero Simpson también fue árbitro de fútbol. Ocurrió durante el episodio Marge Gamer de la temporada 18, en el que le toca dirigir varios partidos de su hija Lisa, quien aprovechando el amor de su padre, finge constantemente infracciones que son cobradas por él hasta que se apersona Ronaldo Nazario. El brasileño, que luce la camiseta del Real Madrid, acusa de “tramposa” a la niña, quien se enfada con su padre. “Otra familia separada por Ronaldo”, comenta feliz el ex artillero campeón de los Mundiales 1994 y 2002.

Joe Namath

El ex jugador de fútbol americano participó de la serie animada

Quien supo ser figura de la NFL tuvo un accidentado paso por el patio trasero de la casa de Avenida Siempreviva 742 luego de un desperfecto con su auto. Su aparición ocurrió en el episodio Bart Star de la novena temporada de la serie en un momento clave para Bart, quien por entonces se desempeñaba como mariscal de campo de un equipo infantil, pero sus pésimas actuaciones le estaban trayendo problemas con sus compañeros.

Es ahí cuando el ex jugador que llevó a los Jets de Nueva York a ganar el único de Super Bowl de su historia le dice: “Solo hay una cosa que debes saber para ser un gran mariscal de campo”, pero justo es interrumpido por el grito de su esposa para avisarle que ya habían arreglado el vehículo y que por lo tanto podían marcharse. El secreto nunca fue revelado.

Pelé

La leyenda del fútbol brasileño participó de un capítulo

El ex futbolista brasileño considerado por varios expertos como el mejor de todos los tiempos tuvo también una breve pero divertida experiencia en Los Simpson. Durante la novena temporada, la figura de O Rei tuvo un momento estelar en The Cartridge Family, episodio en el que la familia asiste a un partido de soccer en Springfield entre México y Portugal.

En la previa del encuentro, Pelé se acerca al centro de la cancha, toma un micrófono y recomienda el uso de un producto de limpieza justo antes de recibir una bolsa llena de dinero. Es evidente que su paso por el Cosmos de la MLS a mediados de la década del 70 es más recordado por su aparición en las publicidades que por su juego.

Tonya Harding

La ex patinadora fue burlada en la serie animada

En uno de los especiales de Halloween, un error de Homero provoca que las máquinas se rebelen contra la humanidad y destruyan el planeta Tierra. La única salida para Homero y Bart es una nave que escapa de la órbita terrestre rumbo al sol, aunque ellos se enteran del destino cuando ya están a bordo de la misma.

Allí se encuentran con celebridades de “segunda clase” entre las que se destaca la ex patinadora Tonya Harding. En Estados Unidos su nombre ha quedado manchado luego de que, en 1994, alguien de su entorno contratara a un sicario para que agrediera a su máxima adversaria, Nancy Kerrigan.

LeBron James, Yao Ming, Tom Brady, Michelle Kwan y Warren Sapp

Warren Sapp, Tom Brady, Yao Ming, LeBron James y Michelle Kwan tuvieron su aparición en Los Simpson

Durante la temporada 16, Homero gana popularidad en Estados Unidos por bailar de manera chistosa en un video que se hace viral. Por eso, en el episodio Homer and Ned’s Hail Mary Pass varias figuras del deporte norteamericano recurren a él para ganar la simpatía del público. “Mis fans aman mis anotaciones, pero odian mi baile”, le explica LeBron James al señor Simpson en una frase que resume el motivo por el cual todos necesitan su ayuda.

Tras un entrenamiento, Homero les enseña a LeBron James, Warren Sapp (miembro del Salón de la Fama del fútbol americano), Yao Ming (ex jugador chino de los Houston Rockets), Tom Brady (leyenda de la NFL) y Michelle Kwan (campeona mundial de patinaje artístico sobre hielo) festejos originales para ganarse el cariño del público. A cambio, ellos lo ayudan a montar un espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl.

Neymar

Un personaje inspirado en el brasileño apareció en un episodio

Al igual que Mike Tyson, Neymar también tiene un personaje inspirado en él dentro del universo amarillo. En la previa del Mundial de Brasil 2014, la fiebre del fútbol invadió los Estados Unidos y Los Simpson pusieron a Homero a arbitrar nada menos que la final de aquel certamen en el episodio You Don’t Have to Live Like a Referee de la temporada 25.

El encuentro que define al campeón lo disputan Brasil y Alemania. Durante un ataque del seleccionado local el delantero apodado ‘El Divo’, que lleva un corte de cabello similar al de Neymar, se desploma en el área buscando que el árbitro cobre infracción, pero Homero, pese a haber sido sobornado para hacerlo, no convalida la falta. La simulación del futbolista, algo habitual en el actual jugador del PSG, es llevada al extremo de que incluso finge su muerte.

