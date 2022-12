La pareja de Cata reveló intimidades de la participante de Gran Hermano 2022

La novia de Cata reveló intimidades de la participante de Gran Hermano 2022

El reality Gran Hermano 2022 (Telefe) ha logrado cautivar a millones de personas. Pero no solo se genera polémica por lo que ocurre con la convivencia dentro de la casa, también están involucrados los familiares o parejas de los participantes que viven encerrados.

En medio de este contexto, en el ciclo LAM (América) entrevistaron a Soledad, la novia de María Laura, más conocida como Cata. En diálogo con el conductor Ángel de Brito y su grupo de panelistas, la joven dio detalles de la relación amorosa que tienen y sorprendió con algunas declaraciones.

“Vamos a cumplir dos años juntas. Nos conocimos jugando al fútbol en un torneo. Nos faltaban jugadoras y Cata vino con una amiga. Desde entonces nos empezamos a llevar muy bien. Ella es muy agradable para el trato y siempre tiene anécdotas para contar. Te matás de risa con ella”, señaló en el programa de espectáculos.

“Por eso me sorprende cómo se está mostrando adentro de la casa. Como que no coincide mucho en cómo es ella. Les aseguro que el día que Cata salga y la conozcan realmente van a cambiar de opinión”, manifestó, con total sinceridad. Luego agregó: “El tema de redes sociales juega mucho, pero hay que tener en cuenta que editan mucho sobre lo que pasa adentro de la casa y te muestran como villana, cuando tal vez no lo sos”.

Por último, Soledad aseguró: “Nunca le fui infiel a Cata. Me reía cuando ella dijo que tenía una sensación de que la había engañado. Y con eso de tuitear que era tóxica, creo que se va a reír cuando lea el tuit. Fue como un impulso que tuve, al no estar acostumbrada a estar en el medio, pero después explotó con todo”.

Dentro de la casa, hubo una pelea muy fuerte entre los hermanitos cuando se les propuso una prueba semanal por el presupuesto. Los 12 jugadores se dividieron en dos grupos de 6 y debían permanecer 12 horas en una cama sin tocar el suelo. Al principio, Alfa y Cata advirtieron que si querían ir al baño se iban a bajar, lo mismo anticiparon otros con respecto al agua o la comida, dos productos prohibidos que no podían llevar a la cama.

El primer grupo estuvo conformado por Alfa, Maxi, Thiago, Walter, Nacho, Julieta y Coti, quienes se sentaron en una cama en una de las habitaciones. Todo era risas hasta que Maxi comenzó a molestar a Alfa para que se cayera de la cama, hasta que finalmente el cordobés terminó empujándolo para que se caiga al suelo.

Enojado el participante se fue a la cocina y entonces Thiago elaboró un plan: les pidió a sus compañeros que aseguren que “Alfa se cayó solo”, con el fin de que el otro equipo -que estaban en una cama en el cuarto de al lado- no se enteren de lo sucedido.

Mientras tanto, el segundo grupo integrado por Alexis, María Laura, Romina, Agustín, Daniela y Marcos, y el Conejo escuchaba risas y gritos sin entender mucho lo que pasaba. Hasta que Alexis se dio cuenta que Alfa estaba en la cocina y decidió bajarse. “¿Hace 3 pruebas que vengo poniendo el lomo para que un culiao se baje?”, les dijo a sus compañeros.

Fue entonces que se desató una pelea feroz en el pasillo. El Conejo recriminaba que siempre se esfuerza en las pruebas semanales y Alfa intentaba explicarle que lo habían tirado de la cama, pero con gritos, insultos y amenazas. “Ahora me tiraron, vamos a decir la verdad. Paren de pelotudearme”, exclamó Walter, mientras que Maxi le reclamaba a Alexis que se tendría que haber bajado uno solo de su cama y no él, Romina y María Laura.

Mientras Alfa seguía a los gritos, insistiendo en que “no lo pelotudeen más”, hasta que el Conejo gritó más fuerte respondiendo “pará, la c... de tu hermana” y desde ahí un sinfín de insultos, en una escalada de violencia cada vez mayor.

