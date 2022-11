Crudas revelaciones de Lissa Vera sobre la relación de Lourdes con su expareja: “Hace años que la venía enfermando”

Lissa Vera reveló detalles de la relación de Lowrdes con su expareja (Video: LAM, América)

Lissa Vera y Lourdes Fernández se conocen hace más de veinte años cuando comenzaron juntas a transitar el camino musical de Bandana. Esta noche, Lissa dio una entrevista en LAM, el ciclo de Ángel de Brito por América, para salir a apoyar a su amiga frente a las denuncias que realizó por violencia de género.

Unas horas antes, cerca del mediodía, Lourdes había publicado en su cuenta de Instagram un video en el que se veía su rostro lleno de moretones producto de los golpes que habría recibido una expareja. El nombre del supuesto agresor, Leandro García Gómez, lo dio Mabel, la madre de la cantante, en una entrevista telefónica con A la tarde, el programa que conduce Karina Mazzocco, en América. De inmediato, el hombre se apareció en el piso del para desmentir la versión y desligarse de cualquier acusación en su contra.

Leandro García Gómez, el exnovio de Lourdes de Bandana, salió a desmentir las denuncias de violencia

Al rato, De Brito la convocó a Lissa para que de su opinión al respecto. “Como verán, no estoy de la mejor manera, estoy muy triste por lo que le está pasando a Lourdes”, comenzó diciendo la exparticipante de El hotel de los famosos (Telefe). Y luego, Lissa fue contundente cuando contó que cada vez que tenían una gira o un hecho importante con la banda, ese mismo día él se encargaba de maltratar a Lourdes para que no pudiera estar presente.

“Le escondía las llaves del auto, le decía que se iba a ir a otro departamento a verse con otras chicas, de hecho una vez no la dejó entrar a su casa y ella no tenía plata para la nafta y yo le tuve que prestar para que se pudiera ir a la casa de su mamá. También ocurrió que una vez, cuando teníamos que hacer una nota con Jey Mammon, Lourdes apareció muy desmejorada. Después me enteré que un rato antes ella había tenido una discusión tremenda con Leandro y Fernanda, mi asistente, estuvo presente cuando él la hizo llorar. Cuando yo llegué, ella estaba llorando desconsoladamente en el baño porque el pibe la hizo mierda”, reveló Lissa en forma terminante.

En otro momento, la compañera de Lourdes sorprendió a las angelitas y al mismo Ángel cuando contó que el exnovio de su amiga le ponía cosas en las bebidas y que la dejaba dormida todo el día para que no se fuera a ningún lado. “Es un enfermo de los celos”, confesó. Y agregó: “Nosotras perdimos un show por este tema, para aquellos que recuerdan tuvimos que faltar a una presentación en Tucumán y ahora empiezan a cerrar muchas cosas. Parece que también tuvo que faltar a un espectáculo de Sex”, destacó su compañera.

Si bien Lourdes nunca llegó a decirle que su exnovio le pegaba, Lissa se dio cuenta de que algo malo le ocurría a su amiga y un día lo llamó por teléfono a Leandro. “Le dije no te voy a permitir que hagas esto, no solo porque perjudicás a Lourdes, que es como mi hermana, sino porque nos perjudicás a todas que hace veinte años la venimos remando”.

Más adelante, Lissa reveló que Lourdes, que nunca había pensado en formar su propia familia y siempre decía que iba a ser la tía de todos, llegó a pensar hasta en tener hijos con su expareja. “Eso me da una bronca, que este pibe la haya tratado de la manera en que la trató, yo le tenía mucho aprecio y con el tiempo me di cuenta de lo que Lissa estaba viviendo”, dijo la cantante.

Lourdes de Bandana acusó a su expareja por violencia de género (Instagram)

Antes de terminar, Lissa dejó en claro que si bien es cierto que Lourdes está en tratamiento psiquiátrico, Leandro también lo está. “Además, hoy lo escuché a él echarle la culpa a la mamá de Lissa porque dice que no se ocupa de su hija. Bueno, quiero decir que a Mabel la conozco hace veinte años, y es una mamá súper responsable que siempre estuvo detrás de Lourdes. Mabel estuvo en el lugar que su hija le permitió. Lo que él tiene que hacer es explicar por qué Lourdes tiene esos moretones en la cara en vez de estar justificando cosas”, sentenció Lissa Vera.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género podés llamar al 144 o escribir por WhatsApp al +5491127716463 para atención, contención y asesoramiento las 24 horas.

