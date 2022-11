Benjamín Amadeo, íntimo: su protagónico en Robo Mundial, la paternidad y la estelaridad de Lali

Benjamín Amadeo, un actor y cantante todo terreno

Multifacético. Si hay una palabra que lo define a Benjamín Amadeo es esa, o al menos su extensa carrera así lo avala: apostó por las series juveniles como Casi Ángeles, se volcó al humor en Peligro sin codificar y tampoco le tuvo miedo al drama, algo que quedó en claro en sus participaciones en películas como Crímenes de familia, por solo nombrar algunos de sus trabajos. Ahora, y en plena “época mundialista” volvió a apostar a la comedia en Robo mundial, la nueva serie de Star Plus en la que interpreta a Wally Castaneda, uno de los integrantes de un grupo de compañeros de trabajo que está dispuesto a robar la Copa del Mundo para lograr la reincorporación de la selección argentina al Mundial.

“Siempre aparece como un escenario impensado que Argentina quede afuera de un Mundial. La sociedad siempre hace los planes pensando que vamos a competir, entonces desesperados se embarcan en esta aventura para intentar volver a meter a la Selección adentro del Mundial”, comienza contando en diálogo con Teleshow. Y destaca: “Para nosotros, la Eliminatoria es como ´bueno, hagámosla´. Futbolistas como Messi, Maradona y las selecciones de los últimos años, independientemente de los campeonatos o no, nos han malacostumbrado y nosotros nos aferramos mucho al fútbol para que nos despierte alegría, como nos ha hecho en muchas ocasiones. Pero deberíamos ser más cuidadosos o, sino ganamos, ser más bondadosos”.

—La serie obviamente plantea algo ficticio, pero ¿en qué época podría estar situada? ¿O cuándo te la imaginaste vos?

—Es una anacronía, una especie de no tiempo, pero me la imagino como los últimos diez años. Todos recorriendo el momento selección con un plantel que te da motivos para ilusionarte, entonces por eso la gente reacciona como reacciona en la serie....se desesperan, es como que no les entra en la cabeza, y salen a buscar una revancha.

Benjamín Amadeo en Robo Mundial, la nueva serie de Star Plus

—Además, el estreno coincide con una época mundialista...

—Sí, igual yo creo que hubiese funcionado también en otro momento. Pero es aprovechar las ganas de conectarnos con el espíritu mundialista que a los argentinos nos emociona mucho. Creo que entró más en una decisión del punto de vista de la plataforma, el marketing, de asociarlo a este momento, pero si hubiese salido hace una año atrás, teníamos la Copa América, seguimos teniendo a Messi en la Selección, que nos ilusiona siempre.

—Claro, porque la pasión del hincha argentino siempre fue así

—Sí, siento que es una serie que pinta muy bien el ser nacional, en dónde tiene puestas las pasiones, las broncas, las alegrías...es muy representativa y siento que por eso está teniendo este resultado. Y sobre todo que es una comedia también, que eso está bueno.

—En la serie se plantea que el reemplazo de Argentina en el Mundial es Chile y también que el partido anterior lo pierde con Brasil: ¿fue un guiño irónico o se dio de casualidad?

—Habría que preguntarle a Gabriel Nicoli, que la escribió, la dirigió y la creó...Por los tiempos de escritura, entiendo que se dio de casualidad, pero justamente era eso, encontrar rivales dentro de lo futbolístico más picantes. Es como ponerle un guiño a esa pica y un poco de vértigo, que mientras se mantenga dentro de los futbolístico, es divertido.

Benjamín Amadeo compartió elenco con Joaquín Furriel en Robo Mundial

—¿En dónde te sentís más cómodo: comedia o drama?

—Que buena pregunta...la verdad es que no lo sé. Disfruto mucho hacer comedia. Me divierte, me inspira, me pone creativo, me da ganas de pensar. Y disfruto porque también me gusta consumirla. Siento que es un lugar donde me muevo con pasión. Pero el drama también me gusta. Para resumirte y no ser tan ambiguo, me tiene que gustar la historia. Obviamente que el rol es importante, pero si lo que estamos haciendo me interesa, me interpela, me moviliza, ahí ya estoy adentro.

—¿Te molesta que te encasillen en algún rubro?

—No me gusta que me encasillen, ni a mí encasillarme en algún lado porque disfruto de contar diferentes historias. Con la música me pasa algo parecido, cuando escribo canciones no lo hago tanto pensando en un género, me muevo con mucha libertad. Entonces disfruto de que me consideren versátil porque me llaman para hacer diferentes cosas y eso me abre más caminos, me encuentro con personas y directores que cuentan historias de diferentes maneras, y eso me inspira y me enriquece.

—¿Te pasó que te aconsejaran, por ejemplo, no hacer ciertas cosas como Sin codificar?

—Sí, me pasó mucho y me cag... de risa, no le doy pelota. Me decían que no me iban a tomar en serio y yo les decía: “Correte, ¿no entendés que la estoy pasando maravilloso? Estoy trabajando con mis ídolos, me cago de risa, me pagan, y aprendo”. Me pasó bastante que me aconsejen para lo que sería una carrera ortodoxa, y en ese sentido no hago caso porque me parece más un desafío hacer lo que tengo ganas. A veces es como complacer las expectativas de otro, pero yo me manejo con mucha libertad.

—Está el prejuicio con el humor...

—No sé si hay prejuicio con el humor. Si llega a haber un prejuicio, tiene que ver con que por momentos se subestima. El que lo subestima, asumo que no entiende lo difícil que es hacerlo.

Robo Mundial está protagonizada por Joaquín Furriel, Benjamín Amadeo, Carla Quevedo y Javier Gómez

—El streaming parece que llegó para quedarse y es algo que también hace que nuevas generaciones puedan ver un producto de años anteriores. Pasa mucho con Casi Ángeles, ¿sos consciente de ese fenómeno?

—Sé que muchos chicos que no sabían que la serie existía se juntan a verla por Youtube, y me mandan fotos, es una maravilla. Con los chicos del elenco tengo la mejor, es un grupo muy sano que se generó y la mayoría seguimos en contacto. Porque aparte te seguís cruzando en laburos, es como algo que sigue ahí y se mantuvo muy sano. Muchos se conectaron con la pasión que les sigue generando actuar y siguen generando cosas

La música también es otra parte importante de su vida. Con ya dos álbumes en su haber, planea un tercero para el año que viene, y confía en que todavía le quedan pendientes varias colaboraciones con otros artistas. “A veces me pongo a escribir y ya pienso en una voz...Ahora te puedo decir que me gusta mucho Nathy Peluso y estaría bueno grabar algo con ella, porque me parece muy original y una artista que hace lo que quiere, a mí me inspira”, explica.

La paternidad

“Empecé a rodar la serie 15 días después de que nació mi hija -en enero de este año-, así que fueron los tres meses que menos dormí en mi vida. La serie la tengo muy asociada a los primeros meses de su vida y para mí es muy emocionante. Lo tenía a (Joaquín) Furriel no solo de compañero, sino de consejero continuo porque él ya había pasado por todas las etapas que yo estaba viviendo. Recuerdo todo el episodio de la filmación con ese espíritu de un padre primerizo”, revela.

—¿Cómo te arreglás con tanto trabajo y la paternidad?

—Duermo poco y trato de balancear, de estar lo más posible y de compartir las tareas con mi compañera (Martina, su pareja). La verdad es que no sé cómo hago, se va haciendo.

El posteo con el que Benjamín Amadeo le contó al mundo que había nacido su hija

—¿Qué es lo que más te va sorprendiendo de ver crecer a tu hija?

—Hay algo que ya me habían dicho, pero que es como un sopapo de realidad: es ver el paso del tiempo con el crecimiento, con las nuevas habilidades, las cosas que va aprendiendo. Detectar el paso del tiempo a través del crecimiento de mi hija es algo que no me había pasado y me parece maravilloso. Como padre soy insoportablemente baboso, pero ahora estamos empezando a sacar el colecho y de a poquito que duerma en su cuna. Estamos aprendiendo todos los días, está buenísimo y tenemos una niña sana, que es lo más importante. El resto, iremos tirando los conos a medida que vayamos avanzando.

La exposición

“Soy perfil bajo y lo alimento así. Entiendo que me gusta exponerme para mostrar mis canciones, las películas y series en las que actúo. Después hay otras cosas que no tienen que ver con mis preferencias. Lo que aprendí es que la puerta que vos abrís, es difícil pretender que el otro la cierre”, comenta, ya con años en el medio.

Pero claro, haber estado en pareja con Lali Espósito -relación que recuerda con afecto-, le valió algunos titulares sobre su vida privada. “No me molesta porque sé lo que estoy haciendo y a dónde voy, estoy tranquilo con lo que hago. Un titular que quiera pegarlo a la estelaridad de Lali no va a quitar lo que yo estoy haciendo, no me afecta para nada”, resume.

La serie se sitúa sobre un escenario impensado: que Argentina quede afuera de un Mundial

—¿Proyectos para 2023?

—Dormir (Risas) Estoy armando de a poco un nuevo disco, también estoy leyendo muchos guiones para ver qué hacemos con eso, hay mucho para filmar, pero todavía no tengo nada cerrado.

