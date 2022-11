Melody Luz vende ropa usada de Alex Caniggia: los precios de las prendas

Melody Luz puso a la venta parte del guardarropas de Alex Caniggia (Foto: @melodyluz)

Desde que se conocieron hace unos meses en el Hotel de los famosos (El Trece), en donde Alex Caniggia y Melody Luz compartieron 117 días juntos adentro del reality, al salir no se separaron nunca más.

Alex Caniggia mostró un fajo de billetes y un merendero sorprendió con una propuesta El influencer recibió una respuesta que no esperaba a través de su cuenta de Instagram VER NOTA

Sin esperarlo y en las circunstancias más extrañas de aislamiento, nació el amor entre la bailarina de 22 años y el hijo del Pájaro y Mariana Nannis. Y aunque muchos pensaron que sería un romance fugaz vivido solo puertas adentro del hotel, la realidad es que la pareja sigue más unida que nunca.

Si bien Melody tuvo que abandonar el juego por una lesión, ya casi en el final del certamen, a las dos semanas Alex ganó la competencia frente a Martín Salwe, otro de los polémicos participantes.

Melody Luz arremetió contra El Hotel de los Famosos: “Si supieran cómo me dejó la salud mental” La bailarina realizó varias historias refiriéndose a su paso por el reality de El Trece y aseguró que aunque allí conoció a su novio Alex Caniggia, no volvería a ir a un programa de ese estilo VER NOTA

A partir de entonces, la flamante pareja se dedicó a viajar por el mundo y a gastar los 10 millones de pesos que el juego de destreza y de fuerza le otorgó a Caniggia por haber resultado victorioso en la gran final del programa.

Superenamorados, Melody y Alex recorrieron las grandes ciudades de Europa y el influencer aprovechó la ocasión para presentarle a su novia a parte de su familia, a Mariana Nannis - su mamá - y a Axel, su hermano mayor. “Si ya hicimos lo más difícil que fue encontrarnos entre millones de personas, ahora hagamos lo fácil, no perdernos nunca”, se escribieron desde sus vacaciones en las redes sociales donde suelen mostrarse muy románticos.

Alex Caniggia y Melody Luz viajaron por Europa y ahora venden ropa usada (Foto: @melodyluz)

Sin embargo, a cuatro meses de haber salido del reality que los unió como pareja, la bailarina opinó en sus redes sociales hace unos días que no estaría muy agradecida al programa conducido por Pampita y el Chino Leunis.

Alex Caniggia y L-Gante, enfrentados por la Cumbia 420: el fuerte cruce en las redes sociales La inesperada pelea entre el cantante y el influencer sigue después de la crítica despiadada del hijo de Mariana Nannis hacia Elián Valenzuela VER NOTA

“Ay, me vi todos los episodios de El Hotel de los Famosos. ¿Es verdad todo lo de El Hotel de los Famosos? El Hotel de los Famosos. ¡Basta del hotel! Esa mierda, esa mierda”, dijo la Melody con tono burlón en un video que subió a sus redes sociales. En el texto pegado a la imagen, agregó: “Si supieran cómo me dejó la salud mental ese reality de la edición”.

Más tarde, en otras historias en Instagram donde tiene casi medio millón de seguidores, se mostró irónica. “Ah sí, cierto que me fui con 7 puntos en la pierna y se re ocuparon de mí… Por eso, tendría que estar agradecida, re”, escribió. En otra historia, con la foto del hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, sumó: “Obvio que ahí conocí al amor de mi vida y me conoció más gente, pero nunca más me metería a un reality”.

También adelantó que todas las capturas e historias que hizo las está juntando para subir a YouTube. “Hay muchas muchas, muchas cosas que no saben. Y ya saben, siendo mujer y ‘nueva’ en el ambiente, tenés que cerrar el or… Pero no más”, advirtió sin dar mayores detalles.

En esta oportunidad, la novia del hermano de Charlotte Caniggia puso a la venta parte del guardarropas de Alex y de ella misma. Con un posteo en sus historias de Instagram, la joven expresó su deseo de vender prendas que tienen en perfecto estado y que ya no usan más.

Melody Luz puso a la venta ropa usada de Alex Caniggia (Foto: @melodyluz)

“Gente, Alex y yo tenemos ropa para vender. Es por no usarla o porque no nos queda, pero está todo en perfecto estado”, escribió. Y agregó: “Lo voy a ir subiendo a mis mejores amigos, así que solo voy a agregar a quien realmente crea que vaya a comprar. Me responden esta historia y voy agregando”.

Acto seguido, aclaró que los precios irán desde los dos pesos y hasta los 100 mil pesos. Respecto a los talles, señaló: “Hay prendas en XS, S, M y L, y zapatillas y botines en número 43 y 44″.

Seguir leyendo: