Melody Luz arremetió contra El Hotel de los Famosos: “Si supieran cómo me dejó la salud mental”

Melody Luz

A cuatro meses de la gran final de El Hotel de los Famosos, es indudable que la vida de muchos de los participantes cambió para siempre. Locho por ejemplo ahora es jurado del ciclo de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora y está de novio con Majo Martino o Emily Lucius realiza los videos para las redes sociales del ciclo de LaFlia. Melody Luz, por ejemplo, conoció en el reality a Alex Caniggia con quien sigue de novia. Sin embargo, según expresó en sus redes sociales hace unos días, no estaría muy agradecida al programa conducido por Pampita y el Chino Leunis.

“Ay, me vi todos los episodios de El Hotel de los Famosos. ¿Es verdad todo lo de El Hotel de los Famosos? El Hotel de los Famosos. ¡Basta del hotel! Esa mierda, esa mierda”, dijo la bailarina con tono burlón en un video que subió a sus redes sociales. En el texto pegado a la imagen, agregó: “Si supieran cómo me dejó la salud mental ese reality de la edición”.

Melody Luz apuntó contra El Hotel de los Famosos

Más tarde, en otras historias en Instagram donde tiene casi medio millón de seguidores, se mostró irónica. “Ah sí, cierto que me fui con 7 puntos en la pierna y se re ocuparon de mí… Por eso, tendría que estar agradecida, re”, escribió. En otra historia, con la foto del hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis, sumó: “Obvio que ahí conocí al amor de mi vida y me conoció más gente, pero nunca más me metería a un reality”.

También adelantó que todas las capturas e historias que hizo las está juntando para subir a YouTube. “Hay muchas muchas, muchas cosas que no saben. Y ya saben, siendo mujer y ‘nueva’ en el ambiente, tenés que cerrar el or… Pero no más”, advirtió sin dar mayores detalles.

El mes pasado, la ex bailarina del Bailando y “el Emperador”, sellaron su amor con un tatuaje. “Gente, llegó el día. Hoy sí, nos vamos a tatuar con el amore della mia vita: ‘Amore mío’. Lo que escuchás. Vamos a estar por toda la vida juntos”, dijo él en un video.

La primera en estamparse la frase “Amore mio” en el antebrazo izquierdo fue Melody, quien soportó estoicamente el dolor mientras el mediático la alentaba. Y después fue Alex quien, en medio de sus múltiples tatuajes, encontró un espacio para hacerse la misma frase en su antebrazo derecho. Finalmente, ambos aparecieron tomados de la mano y mostrando el resultado final. “Un tatuaje para toda la vida, amore mío”, dijo entonces Caniggia. “Para siempre, te amo”, respondió Melody. “Para siempre juntos, te amo”, cerró luego Alex al tiempo que le tomaba el rostro para besarla con pasión una vez más. De esta manera, queda claro que ambos apuestan al futuro de la relación.

Desde que salieron del programa, ellos se mostraron super enamorados y apenas salieron fueron a Europa a recorrer las grandes ciudades y a conocer a parte de la familia de él, Mariana Nannis su mamá y a Alex, hermano de él. “Si ya hicimos lo más difícil que fue encontrarnos entre millones de personas, ahora hagamos lo fácil, no perdernos nunca”, se escribieron desde sus vacaciones en las redes sociales donde suelen mostrarse muy románticos.

