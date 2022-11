La dura historia de vida de una participante de Canta Conmigo Ahora: “Estoy cumpliendo un sueño”

La profunda emoción de una participante de Canta Conmigo Ahora: "Estoy cumpliendo un sueño" (Foto: Captura El Trece)

Ya en las instancias finales del certamen de voces Canta Conmigo Ahora, que conduce Marcelo Tinelli por El Trece, se viven momentos de mucha intensidad desde lo vocal y desde las emociones que se generan entre los participantes.

Esta semana, se disputan tres cantantes por emisión, en donde cada uno de ellos tiene la posibilidad de cantar dos temas y, sin conocer el resultado de la votación del jurado, ellos tienen que elegir la canción que creen que ha sacado más puntaje para pasar a la otra etapa del concurso.

La noche comenzó con la presentación de Clara Marain, de la provincia de Corrientes, quien con su voz tan suave llamó la atención de algunos miembros del jurado con el tema Juntos a la par.

Entre las mejores devoluciones se destacó la de Bebe Contepomi. “Te voté incluso antes de tiempo. Cantaste un tema que cantaba Pappo y vos le pusiste una impronta muy femenina. Te felicito porque la rompista toda”, aseguró el periodista de música.

En tanto, Patricia Sosa y Oscar Mediavilla le explicaron por qué razón no la votaron. “Cantás maravillosamente bien. Si bien tenés una voz preciosa, con este tema no me conmoviste nada y no sé si es la canción o si la versión resultó muy lineal y se convirtió en aburrida. Porque tenés un montón de recursos y creo que en la próxima canción vas a estar genial”, le dijo la exintegrante del grupo La Torre.

Por su parte, Mediavilla estuvo de acuerdo con su pareja y también le dijo a la primera participante que su presentación no le había llegado. “Tenés un gran caudal de voz pero no me movilizó nada. Necesito que la próxima canción sea la que marque lo que estás haciendo”, afirmó rotundamente.

En cambio, el Puma Rodríguez, el presidente del jurado, tomó el micrófono y le dijo que él sí la había elegido. “Si bien el tema es muy monótono y no da la oportunidad de lucirse, creo que en la próxima instancia la vas a romper toda”, le aseguró.

En segundo lugar, se presentó Rochi Orellana, de la provincia de Catamarca. Con 21 años, la joven estuvo a punto de quedarse afuera pero entró a último momento. “Fue muy difícil, lo sufrí mucho”, dijo emocionada.

La joven contó que nunca antes había tenido la posibilidad de estudiar canto, que lo había hecho siempre de manera muy hogareña, y que recién ahora contaba con una maestra como Mariana Villagra, de la misma provincia que ella.

Antes de componer el tema elegido, cantó a dúo Paisaje de Catamarca con Nicolás Reyna. Sus voces conmovieron a gran parte del público.

Finalmente, interpretó Y hubo alguien, y se ganó el aplauso de El Tirri, entre los miembros del jurado. “¡Aguante Catamarca!”, le gritó el primo de Marcelo desde su lugar.

En su segunda opción, la joven cantó Contigo a la distancia, pero a la hora de elegir, ella se quedó con la primera canción que casualmente fue la más votada. Con 93 puntos, superó a su primera puntuación de 91.

Lorena Soledad Heredia de Canta Conmigo Ahora emocionó con su dura historia de vida (Foto: Captura TV)

Luego, llegó el turno de Lorena Soledad Heredia, ama de casa y profesora de canto. “A mí me encanta esta mujer, con su dura historia de vida, con todo lo que le tocó atravesar con la enfermedad de su marido al que le tuvieron que amputar una pierna por la diabetes, es una gran luchadora y le deseo toda la suerte en esta etapa”, confesó Marcelo Tinelli en diálogo a solas con la cámara.

Heredia interpretó un tema muy simple y hermoso, según anunció el jurado: Paisaje hasta ahí, de Fabiana Cantilo.

Lourdes le confesó que ella es una de sus participantes favoritas. “Ya tu historia me conmueve muchísimo, sos una guerrera de la vida. Porque además no te has quedado solo con reproducir música sino que la brindás a los demas. Te felicito y te mando un fuerte abrazo”, le dijo la cantante.

Tanto Bebe Contempomi como Román El Original coincidieron en que el tema parecía ya grabado por la perfección con la que había sido interpretado.

Rodrigo Tapari fue quien finalmente le hizo la devolución más sentida para la participante. “Tu historia de vida atraviesa la canción y eso se siente, sobre todo cuando la persona ha sufrido tanto en la vida”, le dijo. Lorena, profundamente conmovida y con lágrimas en los ojos, aprovechó la ocasión para dedicarle el tema a su madre que está actualmente internada.

El segundo tema que cantó fue Canción del pinar, de Silvina Garré. Su intepretación emocionó a todo el público y se ganó el aplauso más extendido de la noche.

Al momento de escoger entre una y otra canción, Lorena se decidió por la segunda y acertó en el mayor puntaje del jurado. Recibió 80 puntos y se ubicó en el primer lugar del podio de clasificación.

