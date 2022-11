Carlos Rottemberg celebra sus 45 años en Mar del Plata: “En diciembre de 1989 subimos el valor de las entradas siete veces en un mismo día”

Carlos Rottemberg

“Estamos cumpliendo como empresa 45 años en Mar del Plata donde tuvimos de todo: temporadas muy buenas y no tan buenas, donde pasamos desde aquellos éxitos, por ejemplo, de Alberto Olmedo en el verano de 1987, récord histórico, para pasar un año después, en 1988, el fallecimiento del cómico. Esto lo resalto por durante todos estos años Mar del Plata tuvo claroscuros”, comenzó diciendo Carlos Rottemberg este miércoles en un evento que realizó en la zona de Palermo para presentar a los siete elencos que se subirán a las trablas durante el próximo verano en la ciudad de Mar del Plata.

“Dentro de los claros está el nacimiento de mi hijo Tomás, que tiene 36 años, y que tuvo su primera vacuna en el Hospital Materna Infantil de Mar del Plata, en febrero de 1986, y donde tiempo después con Linda (Peretz)-su mamá-hicimos una temporada en el teatro Auditorium con 112 funciones a beneficio de ese hospital. A la obra la vieron 112 mil personas, y fue uno de los hitos que nos quedó a nosotros como familia, en este ida y vuelta con Mar del Plata”, recordó emocionado.

Luciano Castro, José María Muscari, Patricia Sosa, Leonor Benedetto y Radagast (Crédito: RS Fotos)

El empresario, entre tantas obras, que llevó adelante en la ciudad balnearia, destacó: “Está bueno decir que el éxito mayor de la historia de la ciudad fue Brujas, donde a lo largo de todas las temporadas sumó miles de espectadores”.

Ala vez, recordó que durante las cuatro décadas y media que estuvo presente en La Feliz pasó por todo a nivel económico: hiperinflación, corralito y hasta la pandemia por el coronavirus. Y se animó a revelar un dato que jamás había contado. “La última temporada de Mirtha Legrand la produje en el año 1989 -Fue la obra Potiche, con la propia Mirtha, Juan Carlos Calabró, Juan Carlos Mesa, Linda Peretz, Iliana Calabró y Roberto Antier-. El 23 de diciembre de ese año entre las 10 de la mañana y las 23 horas, subimos siete veces el precio de las entradas, es el promedio de una vez cada dos horas. Por eso, creo que 45 temporadas es mucho para la vivencia en una ciudad”, manifestó.

El elenco de Laponia: Jorge Suárez, Laura Oliva, Héctor Díaz y Paula Ransenberg (Crédito: RS Fotos)

Luego, llegó el momento de la presentación de los elencos y el actor Jorge Suárez que formará parte de Laponia manifestó: “Estamos felices porque es un elenco de lujo. Yo tengo con Mar del Plata una relación muy personal porque a mí me hicieron ahí, fui 25 años a veranear, tengo amigos íntimos, como y encima veo teatro de maravillas, así que los esperamos a todos para disfrutar de la temporada”.

José María Muscari con Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega, Ana María Picchio y Patricia Sosa

“Estoy muy feliz de hacer en Mar del Plata y voy con un espectáculo que es una mezcla de las tres cosas que me gustan hacer: la magia, la comedia y la música en vivo. También estoy feliz de haber cosechado 45 mil espectadores este año en una gira por Europa, y los invitó a todo para que vengan a ver Revuelto”, dijo por su parte Agustín Aristarán, más conocido como Radagast, que se presentará en el teatro Lido.

“Estoy feliz de ser parte de este espectáculo. Tenemos la motivación de salir a escena con mucha gente en las butacas. Quiero agradecerle a Carlos (Rottemberg) por esta pasión por el teatro casi desmedida y a Javier Faroni. Desde mi punto de vista será una gran temporada”, auguró Luciano Castro que formará parte del elenco de El divorcio.

Los siete espectáculos

Dinosaurios... una aventura jurásica en el Teatro América

¡Dinosaurios tan reales que parecen cobrar vida! Una gran comedia musical para toda la familia. Aventuras, diversión, música y mucha acción. ¡Solo apto para valientes! ¿Te animas?

El elenco de Dinosaurios... una aventura jurásica

Perdida Mente en el Teatro Atlas

Con Leonor Benedetto, Karina K, Julieta Ortega, Ana María Picchio y Patricia Sosa. Dirección: José María Muscari

Una Jueza de la Nación siente que su mente no funciona muy bien últimamente, por eso decide juntar a las mujeres más importantes de su vida para solicitarles su ayuda. Así se reúnen: su hija, con la que se sacan chispas; su hermana, con la que no se ponen de acuerdo; su abogada y amiga, con la que suelen discutir; y su mucama de toda vida, su verdadero apoyo.

¿Cómo funciona tu cabeza? ¿Cuánto afectan tus emociones a tus actos de cada día? Qué hay que hacer para poner el cerebro en off? Una comedia con pensamientos, feroz y con muchas emociones.

Carlos Riottemberg junto a Ana María Picchio

Laponia en el Teatro Bristol

Con Jorge Suárez, Laura Oliva, Héctor Díaz y Paula Ransenberg. Dirección: Nelson Valente

Mónica, Germán y su hijo de cinco años Martín han viajado a Finlandia para pasar las fiestas de Navidad con la hermana de Mónica, Ana, su compañero Fines y Aina, la hija de los dos, de cuatro años. Cuando los cuatro se reúnen para celebrar en el paraíso de las auroras boreales, la tensión y las cuentas pendientes salen a relucir. Las dos parejas contrapondrán dos maneras de educar a los hijos totalmente opuestas, debatirán sobre la verdad y la mentira, las tradiciones, los valores familiares, e inevitablemente saldrán a la luz secretos del pasado que nadie quería desenterrar.

Palabra Plena en el Teatro Bristol

Con Gabriel Rolón

Somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras. Un mundo lleno de seres y paisajes que no veremos jamás y, sin embargo, nos recorren. Dar la palabra es darse uno mismo, siempre y cuando no se trate de una palabra vacía. No siempre que hablamos decimos algo de nosotros. La única palabra importante es la que lleva nuestra sangre. La que nos modifica una vez pronunciada. Esa es una palabra que nos compromete y nos define. Esa es una palabra plena. El mundo nos incita a hablar por hablar. Sin decir nada.

“Palabra plena”, en cambio, nos desafía a pensar, a transitar el laberinto de nuestro propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad. Porque las cosas importantes de la vida son incómodas. Caminamos entre el amor y la pérdida, la felicidad y la angustia, la esperanza y el deseo. Siempre de la mano de la palabra.

La palabra es abismo. Es al mismo tiempo herramienta y conflicto. Comunicación y malentendido. Verdad y mentira. Habitamos en la confusión. Y en esa confusión nos jugamos la vida.

El divorcio en el Teatro Mar del Plata

Con Luciano Castro, Natalie Pérez, Pablo Rago y Carla Conte. Dirección: Nelson Valente

En una cena entre dos parejas de amigos, una de ellas – que viene de remontar la relación tras varios meses de separación – comparte con la otra los secretos del método que utilizaron para lograr su reconciliación. Todo indicaría que es un método de probada eficacia... el punto es que no todas las parejas son iguales.

Luciano Castro

Revuelto en el Teatro Lido

Con Radagast

Jenny, la paraguaya en el Teatro Neptuno

Con Wali Iturriaga

Walli Iturriaga (Crédito: RS Fotos)

