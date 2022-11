Cómo será el casamiento de Flor Peña: dos bodas, tres vestidos y un paisaje soñado

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León (Foto: @flor_d_p)

“Amor mío, ¿te casás conmigo?”, leyó Florencia Peña en un papel que le dejó su pareja, Ramiro Ponce de León en un paquete, en abril de este año. De inmediato él se acercó con un anillo y realizó en persona la propuesta. Con una risa nerviosa y con dudas sobre en qué mano se debe usar la alianza de compromiso, ella dijo que sí y le dio un beso: “No lo puedo creer, te amo”. Fiel a su estilo, bromeó sobre el tamaño del anillo: “Es hermoso pero me queda grande, empezamos mal”.

La propuesta, que ellos compartieron en redes, no tenía fecha de realización, incluso en su nota él aclaraba: “Ya vemos cuándo”. El día llegó el este fin de semana darán el sí en Salta, donde tienen una casa y de donde es él y el 2 de diciembre terminarán de sellar la unión formal con una gran fiesta en Benavidez, provincia de Buenos Aires.

El jueves Flor Peña realizó con su futuro marido un cocktail para recibir a los invitados en Salta y usó un vestido blanco diseñado por Camila Romano

Tombón, a 11 kilómetros de Cafatyate es la localidad elegida para la primera de las celebraciones. Allí los novios contarán con la bendición de amigos y ante unos 170 invitados firmarán ante una jueza de paz que irá al lugar, las actas a través de las que serán declarados “marido y mujer”.

Claudia Villafañe compartió imagenes de la previa del casamietno de Flor Peña

La fiesta estará organizada por la empresa de Claudia Villafañe quien desde julio de este año está viajando al norte del país para poder estar atenta a todos los detalles para que la pareja tenga su noche deseada. “Arrancamos con los preparativos de la boda de Flor y Ramiro… y de paso salieron unos ñoquis”, había escrito en sus redes sociales la mamá de Dalma y Gianinna con un video del día en que fue a conocer la locación. En ese momento además, reflexionó: “Pasamos un fin de semana de mucha risa, pero también planificación para la gran boda que se viene en Cafayate”.

La previa del casamiento de Flor Peña

Con muchos amigos y familia también en Buenos Aires, dos semanas después, el viernes 2 de diciembre, la pareja redoblará la apuesta con una mega fiesta en la localidad de Benavidez para 400 personas, también organizada por Plan V. Entre otras cosas, habrá shows musicales de El Polaco y de Rodrigo Tapari.

En cada ocasión la conductora de LPA lucirá un vestido diferente, ambos diseñados por Camila Romano, quien ya trabajó en otras ocasiones con la actriz. Ambos “de base blanca” -uno tendrá algún tono- y cada uno acorde al lugar elegido y a la temática de cada fecha.

Camila Romano, la diseñadora a cargo del vestido de Flor Peña

“El primero lo diseñe pensando en el entorno que es al atardecer en un viñedo y conociendo a flor y su cuerpo que le gusta estar super sexy, líneas al cuerpo, cola y terminaciones bordadas a mano”, explicó Romano a Teleshow y sobre el segundo atuendo, contó: “El de Buenos Aires es más de fiesta, cómodo y con mucho más brillo”.

Maggie Mellas, la productora de moda que asesora a la protagonista de Casados con Hijos, explicó: “El stylist se pensó en el contexto del lugar de la boda, fue clave. Mi rol fue respetar los ítems que ella quería para los vestidos y trabajar el diseño en conjunto con Camila. Para Salta nos basamos en un look boho chic con transparencias, Importantes escotes y detalles en bordados de canutillos. El total look es moderno con peinado recogido y make up natural”.

Los salones donde se realizarán mabas fiestas, también estarán ambientados con diferentes estilos. Según contó la novia en un video que compartió en sus redes, en Salta será todo mucho más romántico, mientras que en Buenos Aires prevalecerán los colores oscuros y adornos nocturnos o de fiesta.

Como antesala de la gran noche del sábado el jueves por la noche la pareja realizó un cocktail de de bienvenida a los invitados que llegaron desde Buenos Aires a Salta para acompañarlos en su gran día. Para este evento, Flor también se vistió con la diseñadora y usó un vestido de gasa de seda natural bordada , solero con cola y con la espalda descubierta en color blanco.

“Más vale que me case porque ni yo me aguanto,” bromeó en la emisión del jueves de su programa la actriz y tuvo como invitadas de la noche a Claudia Villafañe y a su socia Florencia que adelantaron más detalles de las fiestas y aseguraron que “Flor no es una novia complicada”.

“El salón de Benavidez está todo tapado, no te das cuenta de la hora, pero tiene una mega galería y un gran jardín para el que quiera tomar aire”, contaron sobre la fiesta en Buenos Aires y la protagonista contó que se preparará en algún hotel cercano al lugar que aún no definió.

