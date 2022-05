Florencia Peña entrevistó a su futuro marido: el recuerdo de su primera cita y el anuncio del casamiento

La conductora y el abogado anticiparon cómo será su boda y revelaron la fecha del gran día

El jueves por la noche Florencia Peña tuvo de invitado a Ramiro Ponce de León en La Pu*@ Ama, el programa que conduce en la pantalla de América. La pareja mantuvo una desopilante charla donde repasaron su historia de amor, recordaron una de sus primeras salidas como novios y confirmaron la fecha de su casamiento. La actriz selló el especial momento con un apasionado beso con su futuro marido, y reveló además quién estará a cargo de la organización de su boda.

“Hola mi amor, es jueves eh... mirá que arrancamos el lunes, por si querías venir antes”, le dijo en un comienzo la conductora al abogado, a modo de reclamo por su tardía visita al estudio. Entre risas, empezó la entrevista con una pregunta sobre el matrimonio: “¿Cómo estás con esto de que te vas a casar con Florencia Peña?”. Ramiro redobló la apuesta y le retrucó: “Esperando que que me de bola Florencia para organizarlo, aunque yo fui haciendo algunas cositas ya, pero después te cuento”.

La pareja aprovechó para intercambiar un pase de facturas sobre la organización del casamiento que celebrarán este año

La conductora aprovechó el pase mutuo de facturas en clave de humor para dar a conocer cuándo será el gran día. “Tenemos la primicia... porque nos vamos a casar el 19 de noviembre en Salta, en Cafayate; y después, en la siguiente semana, el viernes 25 de noviembre hacemos la fiesta acá en Buenos Aires”, reveló. Los presentes en el piso aplaudieron a la feliz pareja y Dan Breitman quiso saber si van a realizar también una ceremonia religiosa.

“¿En qué iglesia? Nos van a mandar carta documento si pasamos por una iglesia”, bromeó Peña. Sobre los preparativos, también se sinceró en cuanto a la falta de tiempo en su agenda en medio del estreno del ciclo que llegó a la pantalla chica el lunes. “Yo les quiero decir que estuve muy ocupada, y este hombre me ofrece casamiento. Él me tira la propuesta y después tengo que ponerme a laburar”, aseguró, ante la mirada atenta del abogado, que rápidamente recogió el guante: “La organización es de a dos, después si vos querés hacer muchas cosas más que yo, eso es otra cosa”.

“Hablando en serio, lo va organizar Claudia Villafañe, un aplauso para ella”, contó. Y agregó en tono de humorada: “Vamos a comer ñoquis seguro”. En este sentido, explicó que planean hacer un festejo íntimo en la provincia de Salta y una fiesta más grande en la capital porteña. Además, Diego Ramos quiso saber si harían despedida de solteros antes de unirse ante la ley. “No hay despedida, nosotros ya hicimos mucho kilombo. No vaya a ser cosa que se filtren cosas antes de casarnos y nos arruinen el casamiento”, expresó con ironía la conductora.

Románticos y emocionados por la boda, Ramiro Ponce de León y Florencia Peña sellaron el momento con un beso

“La despedida de soltero ya fue en vida”, sumó el abogado. “Por ahora tenemos la fecha, voluntad, y que me dijiste que sí, son tres cosas importantes”, reflexionó. Divertidos, recordaron una de sus primeras citas: “Estábamos recién saliendo con Rama y me dice: ‘Te voy a llevar a Cafayate’, que yo me enamoré de ese lugar; y cuando llegamos estaba famélica, así que compró dos docenas de empanadas: una de carne y una de queso”, relató la actriz.

“Estaban hirviendo, muy calientes, y yo con tanta hambre pensaba cómo hago para comer esto, así que las partí al medio y las puse frente al aire acondicionado. ‘¿Qué hacés me decía?’; y hubo olor a comida durante tres semanas en el auto”, remató Peña. Días atrás, en una charla con Teleshow, la conductora contó algunos detalles de la propuesta de casamiento, después de nueve años juntos. “Me dio esa especie de mamushka de cajas truncada, fue un momento muy divertido porque realmente yo soy tan controladora que a mí es muy difícil sorprenderme”, reconoció.

Conmovida, también recordó a su padre, quien falleció en abril de 2020, tras luchar contra un agresivo cáncer. “Nosotros nos íbamos a casar hace unos años, pero mi papá se enfermó en ese momento y el camino hacia su partida fue muy difícil. No había una alegría familiar para que eso sucediera, así que eso había quedado ahí porque tampoco era algo que yo necesitara que pase”, asumió. “Está claro que pensamos el amor de una forma bastante libre, pero ahora estamos en un momento donde sentimos que tenemos que celebrar la vida por muchas cosas que también fueron pasando alrededor; la vida es hoy, hay que festejar y con ese espíritu me pidió casamiento, porque para nosotros no es más que una excusa para celebrar con la gente que queremos, reafirmar nuestro amor, y hacia allá vamos”, aseguró.

