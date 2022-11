Florencia Peña se prepara para su boda con un insólito tratamiento dental

El insólito preparativo de boda de Florencia Peña

A casi diez años de conocerse, Florencia Peña y Ramiro Ponce de León finalmente sellarán su unión por Civil el próximo sábado 19 de noviembre en la provincia de Salta, de donde es oriundo el futuro esposo de la actriz.

Hace pocas horas, en tanto, Florencia admitió que se siente muy ansiosa y expectante por la boda. “Estoy muy nerviosa por la logística y, a diferencia de lo que pueda parecer, no soy nada relajada”, se sinceró la conductora.

Entre los preparativos que tiene previstos, Flor se ocupó de un detalle muy particular. Esta tarde pasó por el consultorio de su odontólogo, Federico Dimarco, para someterse a un tratamiento para blanquear sus dientes. “Seguimos con los preparativos”, escribió en una de sus stories cuando el especialista le cubrió la dentadura con una pasta azul, típica de este tipo de tratamientos.

Acto seguido, con la boca abierta y sostenida por un aparato, la actriz sonrió ante la cámara de su celular mientras emitía pequeños sonidos graciosos. Al rato, una vez que Dimarco concluyó su trabajo, Florencia contó que a pesar de que ella odia ir al dentista, confía plenamente en su odontólogo. “Mi dentista es un bombón”, aseguró y agregó: “Vengo porque él es un genio, no voy a decir todo lo que me hizo pero supuestamente los dientes los tendría que tener más blancos”, sonrió la protagonista de Casados con hijos.

Contra todos los pronósticos, Peña dará el sí en dos ceremonias bien diferentes. Por un lado, la primera será el próximo sábado en la localidad salteña de Cafayate y el viernes siguiente, el 25 de noviembre, celebrarán su boda en Buenos Aires con una gran fiesta.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León pasarán por el Registro Civil en Salta (Foto: Captura TV)

En diálogo con Alejandro Guatti, de Intrusos en el espectáculo (América), la actriz aseguró luego de un profundo suspiro: “Estoy alucinada”. De inmediato, explicó que los preparativos de llevar tanta gente a Salta es lo que más ansiosa la tiene. “Si sale bien ese casamiento me voy a poner una productora”, bromeó.

También, la conductora reveló que la celebración en Buenos Aires va a ser un fiestón, según sus propias palabras. “Va a ser con mis amigos, por ahí, más de mi medio que no van a ir allá porque es más privado, con mi familia y mis amigos más íntimos”, contó.

Recién después, con la libreta de familia bajo el brazo, Peña arrancará la tan esperada temporada de Casados con hijos en el teatro. “Ya después de eso se viene Casados. No llego nunca a relajarme, pero seguramente lo voy a pasar bomba”, confió, y explicó que falta cada vez menos y que el elenco, que incluye a Guillermo Francella, a Luisana y Darío Lopilato, a Marcelo de Bellis y a Jorgelina Aruzzi, ya se encuentra ensayando.

Florencia Peña y Ramiro Ponce de León vivieron un amor poco tradicional. Se conocieron en una fiesta en el 2013. Se enamoraron y durante cinco años él vivió en su Salta natal, donde tiene su estudio de abogacía, mientras la actriz estaba en Buenos Aires e iba y venía, siempre y cuando su trabajo y sus hijos, Juan y Tomás, se lo permitían. En 2017 nació Felipe y la pareja decidió que era tiempo de convivir, por lo cual él se mudó a la casa de ella. A casi diez años de ese primer encuentro, la boda es la frutilla de este amor que sobrevivió a la distancia y al poliamor.

Florencia recuerda que la primera vez que se vieron fue en el casamiento de una amiga suya. Ella fue con la idea de bailar, comer rico y pasar una buena velada. En un momento de la noche, la actriz contó que Ramiro se acercó y le ofreció un daikiri de frutilla que ella aceptó. Charlaron un rato y él se fue a buscar la bebida, pero nunca volvió. Florencia, sin dudarlo, tomó la iniciativa y fue a buscarlo, con el trago en la mano.

“Se acercó, me preguntó si quería un daikiri, y no volvió más. A lo cual pensé que si quiero la luna me la bajo yo. Fui a buscarlo, le llevé un trago y entendí que es su parte salteña: es lento. Me ninguneó y funcionó”, contó alguna vez Peña en Cortá por Lozano, el ciclo de Telefe.

Hace pocas semanas, la actriz tuvo su despedida de solteras con amigas en su casa de Nordelta. Con una decoración inspirada en Halloween, la conductora de LPA (América) disfrutó de una divertida noche con sus afectos más queridos. Fiel a su estilo, compartió varias postales y videos en su cuenta de Instagram, para que sus seis millones de seguidores pudieran espiar parte de la alocada fiesta. En dichas imágenes, se pudo ver el sugerente look que la conductora eligió para la ocasión: corpiño y pollera con botas de caña alta, mangas por encima de los codos y gorro de policía, todo total white.

