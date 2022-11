Tamara Báez protagonizó un fuerte ataque de nervios: “Tuve una crisis existencial y me arranqué las pestañas”

Tamara Báez tuvo una crisis existencial y se arrancó las pestañas (@tamibaez429)

Tamara Báez admira a las muñecas Bratz y quiere parecerse cada vez más a ellas. La exnovia de L-Gante siempre aparece en sus redes sociales completamente maquillada y con unas pestañas extra large que llaman la atención de sus seguidores.

Fanática de los retoques estéticos, hace unos meses la mamá de Jamaica se puso extensiones en el pelo, ácido hialurónico en los labios y pestañas “mink”, conocidas con ese nombre por su aspecto natural aunque se trata de una versión sintética, colocada una a una con un adhesivo hipoalergénico y quirúrgico.

Fiel a su estilo, Tamara se luce día a día con los ojos superdestacados, delineados con una profunda línea negra casi hasta las sienes.

En ese contexto, sus seguidores se sorprendieron cuando la influencer se mostró casi a cara lavada. “¿Qué le pasó a tus ojitos?’”, le preguntaron. Y ella sentenció sin dudarlo: “Tuve un crisis existencial y me arranqué las pestañas”.

Tamara Báez tuvo una crisis existencial y se arrancó las pestañas (Foto: @tamibaez429)

Después de esa declaración, Tamara se mostró con lentes de sol aun adentro de lugares cerrados.

Por estos días, la expareja del creador de la Cumbia 420 adelantó un tema en el que está trabajando en colaboración con el Viejo Márquez. “Se viene”, anunció por su cuenta de Instagram. Todo hace parecer que la letra apuntará directamente a su ex y padre de su hija Jamaica, Elián Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante.

“Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos practicando un tema con Tamara Báez que va a dar que hablar. Es muy lindo para todas las chicas enamoradas, escuchen un poquito”, dijo el músico y guitarra en mano comenzó con los primeros acordes y luego ella se sumó en voz: “Cuánto te quiero, cuánto te amo. No existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado”.

Aunque no dijo a quién le dedica la canción, todas las miradas apuntan a su ex, a pesar de que él estuvo coqueteando con Wanda Nara, que por estos días está en las Islas Maldivas con Mauro Icardi intentando recomponer su relación.

“No compro con el fantasmeo, porque mi respeto nunca vale plata”, escribió el cantante en sus redes cuando Wanda regresó a Turquía con su familia. De inmediato, la empresaria reaccionó: “Qué linda frase, aunque no la entendí”. “Ya entenderás”, retrucó él, seguramente al tanto de los rumores de reconciliación que surgieron en los últimos días, entre la rubia y el futbolista.

Hace unos meses, cuando aún estaba en pareja con el músico, Báez ya había amagado con lanzarse como cantante y habían compartido escenario. Fue en una cervecería de General Rodríguez, en marzo, cuando él la invitó a cantar y los papás de Jamaica de poco más de un año, hicieron una canción hasta ese momento inédita.

“Día del debut de Tamara. Vamos a cantar el temita, el primer tema que le hice grabar a Tamara”, anunció Elián Valenzuela en el detrás de escena, mientras la protagonista de la noche sonreía y festejaba el gran momento. “Cantó su primer tema en vivo frente a personas, frente a un público”, celebró L-Gante en el mismo clip que publicaron en Tik Tok, donde resumieron la experiencia que vivieron juntos y mostraron un fragmento de la canción.

“No sé si serás, pero vos tenés todo lo que ando buscando, el punto justo entre el calor y la humedad”, comenzaba el tema musical que entonaron a puro romance. Sobre el final, fiel a su estilo, el cantante miró a la cámara del celular que registró el estreno y les consultó: “¿Quedó piola, no?”. Tamara, por su parte, mantuvo la sonrisa en todo momento arriba del escenario, y luego compartió en sus historias de Instagram un mensaje que le había llegado por parte de uno de sus seguidores.

En ese momento, todo estaba bien entre ellos, pero tiempo después la pareja se disolvió. Hace unas semanas ella habló con los medios y aseguró que su ex no le pasaba dinero para la manutención de la beba que tienen en común. “Estoy muy mal por esta situación, necesito que se solucione todo, quiero que él nos tenga bien, más que nada que tenga bien a mi hija”, dijo en A la tarde (América).

