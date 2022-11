La indignación de Tamara Báez contra L-Gante: “Hace tres meses que no me pasa plata”

Tamara Baez hablo de los conflictos legales con L-Gante

Tamara Báez y L-Gante están enfrentados en la Justicia, luego de separarse en malos términos. La influencer realizó una grave denuncia contra Elián Ángel Valenzuela por violencia familiar y económica. También hizo un pedido de una restricción perimetral y el reclamo por la cuota alimentaria que le corresponde a Jamaica, la hija que tienen en común.

Este jueves, la joven fue a ratificar la denuncia acompañada por su abogado y luego habló con A la tarde (América) de los conflictos que tiene con el cantante. “Estoy muy mal por esta situación, necesito que se solucione todo, quiero que él nos tenga bien, más que nada que tenga bien a mi hija”, señaló angustiada.

Esta semana en su cuenta de Instagram, Tamara publicó una foto de una bolsa con fideos que le mandó el artista. “¿La cuota alimentaria? ¿Y con qué se paga la luz, la obra social, etc?”,preguntó en tono irónico y con agregó un emoji de un ratón. Además escribió: “Una vergüenza, la voy a mantener a fideos a mi bebé ahora”.

Anteriormente, la influencer hizo un contundente descargo en sus stories de Instagram sobre su delicada situación economica. “Qué año difícil este. Me pasó de todo, pero sigo con fuerzas y metiéndole. Lo único que me pone triste es no poder mostrar a mi bebé que estoy criando y que les mostraba todo, hasta en el embarazo”, señaló contra el padre de su hija.

Luego agregó, contundente: “Me parece súper injusto ¡Muchas cosas son injustas!”. Además lanzó una fuerte indirecta al músico que, según ella, no se haría cargo de la manutención de la nena: “Pero acá estoy yo manteniendo mi vida y la de mi bebita, solitas pero felices, sin que nadie nos dé nada”.

Respecto a este tema, la madre de Jamaica expresó indignada: “No me puede mandar una bolsa de alimentos cuando hace tres meses no me pasa plata. Es súper injusto”. Además, aclaró que ella siempre puso buena voluntad para que Elián mantenga contacto con su hija y arregló un régimen de visitas: “Es lo primero que firmé, no quiero que deje de tener relación con su hija”.

Tamara Báez y L-Gante

Según el arreglo firmado por ambas artes, Jamaica está con su padre martes y jueves durante seis horas, y un fin de semana por medio. También arreglaron que la menor pasará Año Nuevo con L-Gante, mientras que Navidad estará con su madre.

Por otra parte, hizo referencia a su actual pareja, Javier Desprebíteris, popularmente conocido como Despre, quien fue detenido por intentar ingresar a un boliche de Tigre con un arma de fuego. La joven desmintió estar pagándole un abogado al músico: “No, si no me pasa plata (L-Gante), ¿con que plata lo voy a pagar?”.

Luego, la joven se mostró incómoda cuando le consultaron sobre los hechos de violencia que habría sufrido de parte de su expareja. “No soy tan fuerte para hablar de eso”, afirmó mientras caminaba nerviosa. “¿Fue grave, hubo situaciones de peleas y forcejeos?”, le preguntaron. “Sí, es así”, contestó Báez.

Por último, aseguró que no le molesta que L-Gante haya comenzado una relación con Wanda Nara. También explicó que todavía no sabe dónde vivirá con su hija y expresó sus deseos de irse del country en el que está actualmente porque se siente “vigilada” por gente cercana al cantante. Al final, manifestó: “Quiero un final feliz, yo quiero llevarme bien, tener una buena relación”.





