El mal momento económico de Camila Perissé que complica su salud: “Debemos 70 mil pesos de terapias y pañales”

Desde hace casi dos años que Camila Perissé está batallando contra el deterioro de su propia salud. Luego de haber sido hospitalizada, con el correr de los meses fue empeorando tanto en el aspecto físico como en lo cognitivo. Así fue que su marido y sostén, Julio Chino Fernández, viene denunciando “mala praxis” y culpó a la clínica de la ciudad de Pergamino en donde la actriz había estado internada.

Pero aunque en los últimos meses la actriz experimentó una mejoría, ahora las cosas parecen estancarse. “Camila está con su problema cognitivo, aunque recuperó el 75% de sus pensamientos y tiene un diálogo fluido. La veo tres o cuatro veces por semana. Los fines de semana la saco y la llevo al restaurante de la esquina que no nos cobra”, comienza contando Fernández en diálogo con Teleshow.

“El tema es que yo estoy en este mes muy complicado, porque se me agravó un problema en el corazón, se me rompió el Renault 12 modelo 86, que es lo único que tengo para moverme cuando sale alguna changa, porque estoy sin trabajo. Me atrasé con los pagos y tuve que frenar todas las terapias de Camila, que le venía dando desde hace más de 8 meses. La frené porque estoy debiendo 70 mil pesos entre pañales y terapias. Anteayer cobré la jubilación de Cami, repartí entre los cinco terapistas y la gente de los pañales y me quedé sin plata”, agrega con respecto a las complicaciones económicas que derivan en que se estanque la salud de Perissé.

“Hace tres días Camila empezó con depresión, está llorando porque ella sabe quién es, su cabeza está funcionando y no sabe qué hace ahí. Me dice: ‘Sacame de acá' y yo no puedo sacarla porque estoy en un departamento prestado”, agrega Chino.

Sin embargo, hay una luz de esperanza. “Me enteré de que hay un lugar que se llama Inareps, es el centro de rehabilitación más grande que hay en Argentina. Yo no entiendo por qué Pami y sus doctores no la mandaron directamente ahi, porque si hace un año la hubieran derivado ahí... Es gratis, pero no es fácil entrar ahí, porque hay que rellenar unos papeles y demás. De casualidad me enteré hace unas semanas de que existe, fui, llené unos formularios. Al otro día me llamaron y me dijeron que faltaban cosas por presentar. Lo que pido es que la trasladen lo más rápido posible. Llevé las historias clínicas de los cinco lugares en los que estuvo internada en este año y ocho meses. El problema es que en ninguna parte de ninguna historia clínica figura realmente lo que pasó, el único que sabe lo que pasó soy yo”, agrega con respecto a la mala praxis que sufrió la artista.

“La asistente social de Inareps me dijo que próximamente va a haber novedades para ver si la trasladamos ahí. Y si pasa, Camila va a tener una oportunidad de recuperarse bien, de rehabilitarse bien”, se esperanza Julio, quien además cuenta que “hace 9 meses que pago 1800 pesos por semana, sin contar los pañales y las terapias”, para dar contexto a su situación económica.

“Camila cobra la jubilación mínima y tiene dos créditos. Además de los descuentos de Pami, que le descuenta por los servicios que no cumple. Este mes cobró, además, el último bono de 7 mil pesos. Habrá cobrado 39 mil pesos, aproximadamente”, cuenta.

“Si en 2 semanas no la trasladan, voy a viajar a Buenos Aires porque ya no me importa nada. Estoy muy mal del corazón, estuve dos veces en el hospital hiperventilado porque tengo la válvula aórtica calcificada. Se me hincharon los pies, estoy agotado, no tengo trabajo, se me rompió el coche. Esta semana no tengo para comer. Todo lo que cobré, ya lo gasté”, cuenta Chino sobre su propia situación de salud, que también es grave.

