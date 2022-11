Durísima revelación de Cabito Massa Alcántara: “Me negué a que me amputaran una pierna”

Cabito: "Me negué a que me amputen la pierna"

Eduardo Cabito Massa Alcántara se ganó el cariño del público argentino por sus trabajos en ciclos televisivos como Duro de domar y 678, entre otros. La carrera del humorista se vio interrumpida por problemas de salud relacionados con la alimentación. En una entrevista con Agustina Kämpfer para Algo que contar (IP Noticias), el humorista comentó sobre esa etapa reciente de su vida.

“Guardé ropa de cuando era gordo, para no olvidarme. Bajé 130 kilos y sigo siendo el mismo. Me siguen divirtiendo las mismas cosas y tengo el mismo espíritu lúdico”, aseguró. Al recordar, su pasado estilo de vida manifestó: “Tiene que haber un cambio de hábito, sino es muy difícil que pase. Las dietas, en general, están destinadas al fracaso porque no son sostenibles en el tiempo. Por eso la operación hizo que muchas personas alcanzaran un objetivo que antes era más difícil de lograr”.

“¿Cómo se transita que 12 médicos profesionales te digan: “Hay que amputarte una pierna”?”, quiso saber la periodista. “Yo tenía una infección en un pie por una ampolla que no le di pelota. Era diabético antes de operarme (Bypass gástrico) y de golpe un día se me hinchó el pie y tuve una infección tremenda”, comenzó contando el también guionista.

“Luego me internaron y me dijeron ‘lo del pie no es nada, vos tenés un estado general…’ Yo no tomaba las vitaminas y estaba demasiado flaco, pesaba 71 kilos y mi altura es de 1,83 metros, estaba demasiado flaco y muy anémico a nivel que me dijeron: ‘vos ya te tendrías que haber infartado o te tendría que haber dado un ACV’. Tuve criterio de amputación y me negué, y con la ayuda de un médico amigo mio que tiene un aparato que se llama VAC más el apoyo de mi familia, mi hermana y mi novia fundamentalmente, la bancamos y la saqué adelante”, reveló.

Uno de los momentos de mayor exposición para Cabito fue entre 2009 y 2013, cuando formó parte del panel televisivo de 678, el programa que se emitía por la Televisión Pública. Sobre el ciclo, señaló: “Empezó siendo un programa y terminó siendo otro. No es que fui engañado ni mucho menos, pero yo estaba ahí para descomprimir una situación, hacía chistes. Los temas empezaron a ser cada vez más serios; una vez vino Estela de Carlotto, estaban las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y no iba a hacerme el listo ahí”.

A continuación, contó una anécdota sobre su rol en ese cambio de tono del programa: “Un día vino Beatriz Sarlo, yo estaba mudo, y en el corte vino ella y me dijo ‘¿no me vas a hacer ningún chiste, Cabito?’. Le dije ‘vos sos una genia’, y en el segundo bloque sí le hice un chiste”.

En otro momento de la entrevista, Alcántara aseguró que se considera “muy maradoneano” y aseguró que aunque no era amigo de Diego Maradona, “cuando él te conoce, te cambia la vida”. Según comentó, pudo conocerlo durante una cobertura periodística gracias al gesto que el ídolo tuvo con él.

“Estaba en el Mundial de Brasil, en una valla con periodistas, y le grité a Diego que se estaba subiendo a una combi a 15 o 20 metros. Levantó la cabeza, le dijeron ‘es Cabito’, vino hasta donde estaba yo, lleno de periodistas, me agarró la mano y me dio la nota solo a mí”, recordó.

