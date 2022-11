Los llamativos looks de Sol Pérez para los debates de Gran Hermano 2022: pelucas, vestidos sensuales y mucho glamour

Los looks de Sol Pérez para Gran Hermano 2022

Gran Hermano se convirtió en uno de los fenómenos televisivos de este año. Cada programa, conducido por Santiago del Moro, tiene altos niveles de audiencia y las eliminaciones se viven con mucha intensidad. En medio de este contexto, se destaca Sol Pérez, la modelo y conductora que participa en los debates sobre lo que ocurre adentro de la casa más famosa del país.

La influencer suele ser tendencia en las redes sociales por los diferentes looks que elige para cada emisión. Dueña de un fuerte carácter, Sol elige outfits muy osados como si estuviera por desfilar en una pasarela. Desde vestidos ajustados, con peinados súper llamativos o pelucas de colores, cualquier opción es válida a la hora de sorprender a los televidentes.

De esta manera, la panelista siempre logra deslumbrar con su apariencia, como cuando se animó a lucir un original conjunto total jean que estaba integrado por un top abierto hasta la cintura y una minifalda con botones. Para completar el look, usó unos lentes de sol, unas bucaneras al tono y una peluca con mechas rosadas.

En otras ocasiones, la modelo elige el color negro y ha lucido vestidos súper ajustados o bodies con strapless. Aunque a la panelista también le gustan los estampados coloridos ya sea para los vestidos, tops o pantalones que combina con botas o sandalias. Los peinados siempre varían, a veces usa recogidos con trenzas o el pelo suelto pero con mechas de algún color llamativo.

Otras veces, Sol es más radical, por ejemplo, este lunes lució un vestido largo transparente que dejaba al descubierto su ropa interior, con una peluca rubia y sandalias rojas. Con este llamativo look, la panelista y sus compañeros charlaron con Juan Reverdito, el último expulsado de la casa. Durante este debate, el participante reconoció que su estrategia dentro de la casa no fue la adecuada. El taxista de 42 años fue eliminado por el 88,14 % de los votos frente a su archienemigo, Walter Alfa Santiago, quien obtuvo el 11,86 % en la gala del domingo. Antes, el público había sacado de la placa a Agustín Guardis, Juan Ignacio Nacho Castañares y Daniela Celis.

“Jugué mal. Fui muy derecho al choque, me equivoqué y estoy arrepentido. Fui con una idea clara y, evidentemente, no fue clara para nadie”, le dijo el ex hermanito a Santiago del Moro. Entonces, el conductor le preguntó si no se había dado cuenta de que la banda que el presidía, “los monitos”, se estaban yendo. “Nos estábamos yendo en fila”, dijo. Pero explicó que, aunque quiso cambiar su estrategia, cuando se fue su amigo Tomás Holder no lo pudo manejar. “Me pegó durísimo”, reconoció.

En ese momento, del Moro le hizo notar que se había enojado mucho dentro de la casa, por lo que dejó de ser un tipo divertido. Y Juan explicó: “Cuando estuve mal dos días, que estuve mal mal, me bloquee con un pasado mío, una situación en la que me encontré solo. Y me bloquee. Hablé con el psicólogo en su momento y, ahí, empecé a repuntar. Pero no era yo”.

De esta manera, Sol Pérez ha logrado destacarse por su personalidad y por la creatividad a la hora de vestirse en el popular ciclo de Telefe que pudo conquistar a la audiencia televisiva cada día.

