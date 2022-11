El sorprendente pasado de Daniela de Gran Hermano 2022 por la televisión cuando ganó 100 mil pesos

Descubren el polémico pasado televisivo de Daniela de Gran Hermano 2022 (Video: Captura Telefe)

Daniela Celis no pasó desapercibida desde su ingreso a la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). Con su estilo bien definido - uñas larguísimas y sus pestañas arqueadas y tupidas - se mostró como una de las chicas más coquetas del reality. Tanto es así que desde las redes sociales, el público se preguntaba cómo haría la parricipante para poder mantener su nivel de producción adentro de la casa.

La reacción de Romina en Gran Hermano 2022 ante un comentario de Alfa: “Quedás mal afuera” Mientras los hermanitos disfrutaban de una jornada de pileta, el participante de 60 años tuvo un exabrupto con la exdiputada VER NOTA

Sin embargo, Daniela no perdió nunca su look, ni aun a la hora de tomar sol en el jardín o de realizar algunas de las pruebas semanales que les impone Gran Hermano a todos los jugadores.

Pero la joven de 26 años no deja de sorprender. Hace pocas horas salió a la luz el clip del programa de televisión Minuto para ganar conducido por Marley y Lizi Tagliani, que se emitía en el 2021 por Telefe y en donde se la puede ver a Daniela como participante.

Gran Hermano 2022: el llanto desconsolado de Julieta por un percance doméstico La profesora de danzas no pudo evitar las lágrimas y recibió el consuelo de algunos de sus compañeros VER NOTA

En esa oportunidad, la ahora integrante de Gran Hermano deslumbró a los conductores con su carisma y con su soltura frente a las cámaras. Además, ganó el premio de 100 mil pesos y cuando Marley le preguntó qué haría con el dinero, ella afirmó emocionada: “Me caso, Marley”.

En ese momento, Daniela estaba en pareja con un hombre veinte años mayor que ella y en la visita al programa de Telefe le contó al conductor que se había tratado de un amor a primera vista.

Gran Hermano 2022: cómo fue la reacción de la Tora al enterarse que no pudo salvar a nadie de la placa de nominados Finalmente llegó la sanción para la participante que durante la semana se había quitado el micrófono VER NOTA

Recientemente adentro de la casa, en una conversación con María Laura Cata Alvarez y Julieta Poggio, la participante relató que después de años de relación decidió disolver ese vínculo para ingresar a la casa.

Hoy por hoy, Daniela disfruta de su soltería adentro del juego y coquetea con Thiago Medina, quien es para la mayoría de la gente el candidato más importante a llevarse los quince millones de pesos y la casa que ofrece la producción al campeón de Gran Hermano 2022.

Daniela Celis de Gran Hermano 2022 (Foto: @granhermanoar)

La participante vivió momentos de mucha tensión el domingo pasado porque estaba en placa y existía la posibilidad de que fuese la cuarta eliminada pero no fue así. Juan fue quién debió salir de la casa por votación del público. En estos días se la pudo observar aliada a Constanza Coti Romero y a Julieta, quienes tienen una estrategia en mente para el día miércoles, que es la gala de nominación.

Cabe recordar que la semana anterior Daniela había quedado nominada luego de recibir una gran cantidad de votos por parte de sus compañeros. Sin embargo, había logrado salir de la placa gracias a Romina Uhrig, la exdiputada que fue la líder de esos últimos días y quien entonces decidió salvarla,

Con respecto a su apariencia, Daniela confesó que sufrió discriminación por su aspecto físico cuando era chica y que vivió esos años llena de complejos. “Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea”, había relatado la participante oriunda de La Reja, Gran Buenos Aires. Y luego agregó: “Yo quería ser linda para ser aceptada y, realmente, operarme las lolas me cambió la vida”.

Daniela Gran Hermano 2022 (Foto: Facebook)

Por estos días, también se viralizaron unas imágenes de la joven del año 2015 en las que se la puede ver con un look mucho más relajado y simple, antes de pasar por el quirófano para realizarse un implante mamario.

Seguir leyendo: