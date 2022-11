Gran Hermano 2022: salió a la luz otro repudiable comentario de Alfa hacia una de sus compañeras

Salió a la luz otro repudiable comentario de Alfa en Gran Hermano 2022 (Video: Pluto TV)

El comportamiento de Alfa en la casa de Gran Hermano 2022 está generando mucha polémica. Tanto es así que, luego de que en las últimas horas el participante de 60 años le hiciera un escandaloso comentario a Coti Romero, ahora se viralizó otra repudiable situación que lo tuvo como protagonista y que ocurrió semanas atrás con Mora, la última eliminada del reality.

La furia de Alfa en Gran Hermano 2022: anunció que se quiere ir de la casa y protagonizó una nueva pelea por la comida A horas de una nueva eliminación, el participante que se encuentra en placa fue el protagonista de los dos momentos más destacados en las últimas horas dentro del reality VER NOTA

En la gala del jueves, mostraron las imágenes de lo que sucedió con la correntina. “Mirá Cotita, 10 de circunferencia. Un desodorante”, le había dicho Walter Santiago -tal es su verdadero nombre-, a la joven, mientras ella estaba acostada con el Conejo en la cama. Coti se mostró muy disgustada y tuvo el apoyo de todo el resto de la casa. De hecho, Maxi lo frenó en ese momento, pero Alfa reaccionó diciendo que era un chiste. Luego, Nacho y varios integrantes más de la casa lo increparon, pero él sostenía que no había dicho eso y que se trataba de una broma.

“Coti te pido disculpas a vos, pero cuando yo llegué estaban todos jodiendo con la “tararira”, la “anguila” y esas cosas. No quería faltarte el respeto”, se excusó el participante. Sin embargo, esto le valió una fuerte sanción: quedó nominado y s e sumó a la placa junto a Juan, Daniela, Nacho y Agustín.

Incomodo suceso entre Alfa y Coti en Gran Hermano 2022

Lo cierto es que, por si fuera poco, ahora salió a la luz otro hecho similar que lo vuelve a colocar en el ojo de la tormenta. Esta situación puntual sucedió a fines de octubre, y en esa ocasión la destinataria de su obsceno comentario había sido Mora. “Teníamos ganas de tener una pequeña orgía en la habitación”, le había lanzado. Lejos de quedarse callada, ella le respondió sin filtros: “Epa, ey, ey, ey, tengo 21 años, señor”.

Escándalo con Alfa por dichos abusivos contra Coti en Gran Hermano 2022: el participante recibió una dura sanción El participante de 60 años traspasó los límites de comportamiento y fue sancionado en el reality VER NOTA

Pero eso no bastó para que Walter se diera cuenta de su exabrupto y siguió: “Escuchame, Mora, lo que sí, pará, ahora en serio. ¿Ya te vas a dormir vos? Para no hacer ruido, dormí desnuda directamente así no hacemos ruido”. Aunque trató encontrar la complicidad de Maxi y Juliana, ninguno de los dos le siguió el juego e incluso sus expresiones dieron cuenta de que no les causó gracia, lo que lo hizo quedar aún más expuesto. “Tengo 21 años, señor, puedo ser su nieta”, le retrucó Mora. Pero Alfa continuó sin comprender la gravedad de su comentario e insistió: “¿Mi nieta? No, mi nieta no, no seas turra”.

Alfa, el participante más polémico de Gran Hermano 2022

El jueves, Alfa fue citado al confesionario. Allí Gran Hermano le dijo que “Te convoqué para referirme a la situación que mantuviste con Coti. No voy a permitir de ninguna manera que te expreses en esos términos o mantengas ese tipo de conductas en mi casa. El reglamento es muy claro sobre los límites del comportamiento. Se te aplicará una sanción, que será comunicada en su debido momento”, cerró el monólogo la voz en off del reality sin darle posibilidad de defensa en ese momento.

Gran Hermano 2022: Alfa apuntó contra Juan y le pidió a los televidentes que lo saquen de la casa A poco de una nueva gala de nominación, crecen las internas entre los personajes del reality show que conduce Santiago del Moro VER NOTA

Antes de seguir con el juego, Gran Hermano entró a la casa en vivo para comunicar su decisión. “Ocurrió un episodio inaceptable en esta competencia que te tuvo como protagonista dentro de la casa”. arrancó, ante la atención de todos los participantes. “Mi decisión Walter, es que estás nominado”, cerró antes de despedirse.

Seguir leyendo: