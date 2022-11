Jey Mammon cortó un vivo de Gran Hermano 2022 cuando dos participantes discutían por un polémico caso

Jey Mammon corto la transmision de Gran Hermano 2022 del aire: el motivo

A horas de conocer al cuarto eliminado de Gran Hermano 2022, los participantes se muestras nerviosos y tratando de contar los minutos para conocer el resultado de la votación que determinará cómo sigue el reality. Este domingo, se dio una situación muy particular que hasta el momento no se había dado en la pantalla de Telefe.

En horas de la tarde, durante La Peña de Morfi, “espiaron” lo que estaba pasando. En ese momento, los concursantes estaban charlando en el jardín de la casa. Uno de ellos destacó el talento musical de Michael Jackson, que provocó en una fuerte discusión sobre las denuncias que tuvo el artista, que se plasmaron en el documental Leaving Neverland de HBO.

“Sabés que yo a Michael Jackson después de que vi el documental no lo puedo ver igual. Se me cayó un ídolo. Era un abusador de nenes. Los llevaba a su casa y los hacía dormir con él”, dijo Julieta Poggio. “Era un tipo muy necesitado de cariño y vos no sabés si llevaba a esos niños…”, le respondió Walter Santiago, más conocido como Alfa.

“Escuchá los documentales y después hablamos”, le sugirió la participante. “Los escuché y no hay un testimonio que diga fehacientemente que Michael Jackson abusó de un chico. ¡No hay ni uno! ¡Ni uno hay! Te digo por conocimiento. Yo no soy su amigo”, respondió Walter Santiago. “Yo creo otra cosa, pero no voy a discutir. Para mí hay muchas pruebas, los propios papás….”, continuó Juelita. En ese momento, Jey Mammon intervino y pidió salir del aire.

Walter Santiago, más conocido como Alfa

Una vez en el estudio, Jey Mammón explicó el motivo por el que decidió cortar la transmisión en vivo. “A ver, ¿pueden venir acá? Porque el debate no es ni de especialistas… La discusión está buena, pero no es de especialistas. Esto es Gran Hermano y el tema es serio. Perdón”, aseguró.

“Quiero explicarle a la gente que está en casa. Para que entiendan el contexto, yo vengo de allá adentro, estoy escuchando el audio de la casa de Gran Hermano. Están hablando de un tema súper serio. Me acabo de enterar de lo que hablaban y ellos no son especialistas en el tema. Alfa está hablando de esto y hablemos del juego de Gran Hermano”, señaló el conductor que luego presentó junto a su compañera Jesica Cirio a Cristián U. para analizar todo lo que pasó durante las últimas horas dentro de la casa.

Recordemos que este domingo, se vuelve a ir uno de los participantes en la gala de eliminación. Son cinco los nominados: Alfa, Juan, Agustín, Daniela y Nacho. El miércoles en la casa más famosa del país, se conformó la placa de nominados. Al día siguiente, se esperaba que La Tora, la líder de la semana, salve a uno de la placa.

Pero el jueves fue el día de las sanciones. A La Tora le quitaron la posibilidad de salvar por haberse sacado uno de sus micrófonos. Y también sancionaron a Alfa por un comentario más que desubicado con Coti y quedó nominado.

