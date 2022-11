Dolores Fonzi contó cómo atravesó su enfermedad: “En mi primera mamografía me dio cáncer”

Dolores Fonzi habló de su enfermedad: "En mi primera mamografía me dio cáncer" (Foto: @lolafonca)

Después de haber sido diagnosticada con cáncer de mama hace casi cuatro años, Dolores Fonzi está sana y en un gran momento de su vida. La actriz, que integró el jurado de la Competencia Internacional del Festival de Cine de Mar del Plata y acompañó a la película Las fiestas, de la que es protagonista, en diálogo con Catalina Dlugi (La Once Diez) adelantó también detalles de su ópera prima como directora. “Estoy feliz, haciendo lo que me gusta y cosechando lo que sembré durante tanto tiempo”, reveló.

“En junio del año pasado Santiago (Mitre) filmó su película -especificó Fonzi-, en diciembre Ignacio dirigió Las fiestas y en junio yo dirigí mi ópera prima. O sea, en un año y medio en el grupo íntimo de amigos hicimos tres películas, fue hermoso. Para mí, Las fiestas no es una película convencional, al actuar con amigos, con mi gente más cercana, se generó un clima de naturalidad que pocas veces pasa”, confesó la actriz.

“Se trata de una película muy íntima entre tres hijos, yo soy la del medio, que tienen de madre a Cecilia Roth, otra gran amiga”, destacó Dolores en relación a la alegría que le dio filmar con gente tan querida para ella.

Dolores Fonzi habló de su enfermedad: "En la primera mamografía me dio cáncer" (Foto: @lolafonca)

Durante la entrevista, la actriz habló en detalle del cáncer de mama que tuvo en 2019. Al respecto confesó por primera vez: “A los 40 años cuando me hice mi primera mamografía me detectaron cáncer”. Y enseguida destacó el valor que le da al tiempo en esta etapa de su vida. “Hay alguna impresión del tiempo que me hace pensar: yo fui madre a los 30, a los 35 me separé, a los 40 tuve cáncer, a los casi 45 voy a estrenar mi película como directora. Estoy viviendo un momentazo, súper feliz”, reveló.

Al respecto, Dolores reconoció que su enfermedad tuvo que ver con el tiempo también, porque para el tema del cáncer el tiempo es oro, según destacó con sus palabras. “Parece una frase hecha pero vuelvo a decirlo con respecto a todo, el tiempo que le dedicás a tu cuerpo, a tu trabajo, a tu familia, a tu amor. El tiempo que le dedicás a la salud y a los estudios clínicos. Yo era un desastre hasta que me diagnosticaron la enfermedad y me sané por detectarla a tiempo”, concluyó.

En relación a su rol como mamá, la actriz reconoció que cuando trabaja le gusta mostrar distintos tipos de maternidades. “Hay tantas maternidades como mujeres existen. Durante el rodaje fue hermoso el clima que se generó porque viví rodeada de mis vínculos más queridos y estoy segura que eso traspasará la película”, sostuvo.

Todos estos componentes hicieron que no dudara en aceptar cuando la convocaron para formar parte del elenco. Sin embargo, es indudable que también le recordó su propia experiencia: la actriz es madre de dos hijos, Lázaro y Libertad, fruto de su relación anterior con el actor mexicano Gael García Bernal. “A veces son las cinco de la tarde y mis hijos ni me llamaron en todo el día, ya están grandes, pero los re disfruto cuando me dejan”, bromeó.

También, la actriz que tiene una militancia muy fuerte dentro del Colectivo Actrices Argentinas, reconoció: “Pertenecer a Actrices Argentinas me da un profundo orgullo y el juicio a Juan Darthés, que hubieramos querido que fuera mas rápido y eficaz por parte de la Justicia, demostró que Thelma (Fardin) es increíble, es una persona que mantiene una capacidad de aprendizaje y resiliencia y que admiro muchísimo”, aseguró satisfecha de la lucha que lleva junto a sus compañeras en contra de la violencia machista.

