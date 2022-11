ArgentinoPorUnDía con Manuel Turizo: de cantar con Coldplay en River a comer en un bodegón

Argentino por un día - Manuel Turizo

Cuando un turista llega a la Argentina probablemente tenga una lista mental de ciertas comidas que quiera probar sí o sí ni bien termine de poner un pie sobre estas tierras. Si es su primera vez acá, comer un buen asado con un rico vino puede ser la principal tentación.

#ArgentinoPorUnDía con Reik: de tocar con Rusherking a probar crema del cielo y quinotos al whisky El grupo mexicano fue protagonista del octavo episodio de este ciclo de Infobae, en el cual se invita a reconocidos artistas internacionales a sumergirse en el mundo de las tradiciones criollas VER NOTA

Dentro de la inmensa variedad de platos que son originarios de estas zonas, la Argentina se destaca también por haber resignificado comidas típicas de otros lugares que gracias a herencias europeas las apropiamos como nuestras. La tortilla de papa o el arroz con mariscos, ambos de origen español, y las pastas rellenas de Italia son comidas típicas de la cultura argenta que se encuentran principalmente en los menús de los bodegones.

Este episodio de #ArgentinoPorUnDía tuvo como invitado a Manuel Turizo, reconocido artista colombiano que a sus 22 años da vuelta al mundo con sus canciones, quién por primera vez y tras varias visitas a la Argentina, visitó El Club Eros, un clásico bodegón de Palermo para probar platos típicos de la cultura criolla. “Debe ser la vez número seis o siete que vengo a este país, pero nunca vine a un lugar así”, soltó el joven cantante.

Manuel Turizo (Foto: Gastón Taylor)

Con una canchita de fútbol en el fondo, mesas muy pegadas unas a las otras, paredes rasgadas, una fachada pintada de imágenes de Diego Maradona, ventiladores de techo y un televisor en silencio con un canal deportivo de fondo mientras suena tango por la radio, Manuel Turizo hizo su entrada al salón y rápidamente se dió cuenta que cada uno de estos elementos resultan ser claves en el armado de la esencia del bodegón. Este tipo de comedores se diferencia de varios restaurantes no solo por su estilo más barrial, también por ser los ideales para comer rico, en su mayoría barato, pero sobre todo abundante.

Almuerzo íntimo y avión privado: las últimas postales de Chris Martin y Dakota Johnson en Argentina Luego de sus diez conciertos en River, el líder de Coldplay y la actriz comieron a solas antes de partir a Los Ángeles VER NOTA

Antes de arrancar con la degustación de platos, el autor de “La Bachata” aclaró que además de encantarle la carne, su gran debilidad está en los dulces: “Lo primero que hago ni bien pongo un pie en Argentina es comprar alfajores, de todo tipo. Chocolate negro, blanco, de azúcar, todo. Si revisas mi valija al final del viaje, la mitad del espacio está lleno de alfajores”.

Manuel Turizo probó platos criollos en un bodegón (Foto: Gastón Taylor)

El cantante se encuentra en el país para promocionar el lanzamiento de su último single “Éxtasis”, junto a María Becerra. “La canción me encanta, está funcionando súper bien. Desde el principio pensé en María y se la mandé. No hubo muchas vueltas, se armó un primer demo y ya quedó”, comentó Turizo. Además, también se refirió a la música nacional y nombró a otros artistas que sigue de cerca: “Tengo varios temas con artistas argentinos como Duki, Tini y MYA. La voz de Emilia (Mernes) me gusta mucho, Tiago PZK canta muy cool”.

Gracias Totales: Chris Martin se tatuó la icónica frase de Gustavo Cerati y Soda Stereo en su brazo derecho En las últimas horas se viralizó una imagen del líder de Coldplay con la emblemática leyenda que el artista argentino utilizó en el último concierto de la celebre banda argentina en 1997 en el estadio de River VER NOTA

Pero su visita no fue solo eso, al igual que hace unos meses en Bogotá, el colombiano subió al escenario en el último de los diez recitales que dio Coldplay en el estadio de River Plate para cantar el hit “La Bachata” frente a miles de argentinos. Desbordado de emoción, el cantante recordó cómo fue aquella primera invitación que recibió para el show en su país: “Un amigo me dijo que Chris (Martin) estaba pidiendo mi número, yo no lo podía creer, le dije que se lo pase rápido. Me llamaron y me invitaron a subir al escenario en el show de Coldplay en Bogotá. Me pasaron cuatro canciones y me dijeron: ‘¿Cuál quieres cantar?’, yo en ese momento estaba trabajando ‘La Bachata’, entonces la hice y fue increíble. La reacción del público fue brutal”.

“Yo siento que desde que empecé siempre disfruté mucho mi carrera. Yo hago música desde los 12 años. Esto siempre fue mi pasatiempo y nunca creí que me iba a dedicar a esto. Hasta que después se fue dando todo para que sea así. Mi primera canción, fue mi primer hit y desde ahí todo fue una bendición”, recordó el reggaetonero sobre sus inicios.

“Debe ser la vez número seis o siete que vengo a este país, pero nunca vine a un lugar así”, soltó el joven cantante (Foto: Gastón Taylor)

Una vez sentado en la mesa en el medio, Infobae le propuso al colombiano hacer una degustación de varios platos clásicos del bodegón argentino. De entrada probó las berenjenas al escabeche con pan, luego comió una milanesa de carne napolitana con tortilla de papa y de cierre de la primera parte, unos sorrentinos rellenos de muzzarella y jamón con estofado que sin dudas fueron la opción elegida. De postre, y cuando ya parecía que no podía comer nada más, pidió uno de sus platos favoritos, el flan con dulce de leche y crema, y arroz con leche.

“Me hicieron romper la dieta, hace mucho no comía tanto, pero valió la pena”, soltó luego del almuerzo. “El arroz con leche de aquí me gustó pero el de mi mamá es mejor, ella lo prepara con más canela”.

Dispuesto a participar de las consignas, se le dieron frases incompletas de reconocidas canciones y tuvo que adivinar cómo terminaban (Foto: Gastón Taylor)

Luego Manuel Turizo pasó por el Diccionario Argento y el Verdadero o Falso, dos segmentos donde se pone a prueba cuánto saben de nosotros. Allí se le dieron frases incompletas de reconocidas canciones y se debe responder cómo terminan y quién las compuso.

#ArgentinoPorUnDía es una producción de Infobae que acompaña a los principales artistas del mundo que llegan a Buenos Aires para realizar sus shows a introducirse en el universo de nuestras prácticas. Desde un desayuno al aire libre con mate y medialunas hasta un paseo por San Telmo y un asado, los músicos probarán distintas comidas, conocerán de nuestra historia y experimentarán el sentimiento de ser argentinos, aunque sea por un día.

Seguir leyendo: