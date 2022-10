ArgentinosPorUnDía con El Puma Rodríguez: de su debut como asador a la provincia que le falta conocer

Argentino por un día - José Luis "el Puma" Rodríguez

La Argentina es un país que a través de sus paisajes, sus comidas y tradiciones, está sobrada de elementos que captarán la atención de cualquier extranjero que llegue por primera vez a nuestras tierras. Cualquiera de estos puntos puede ser un motivador clave para que esa persona, ni bien regrese a su casa, ya esté planeando una segunda visita. Dentro de la lista de prioridades, se encuentran comer un asado, escuchar tango e ir a una cancha de fútbol, entre muchas otras actividades.

Algunos turistas prefieren hacer base directamente en la Ciudad de Buenos Aires para recorrer sus puntos más importantes. Una travesía de unas semanas. Otros amplían su estadía y optan por descubrir más lugares, como la Patagonia o el norte; seguramente lo realizarán en una segunda o tercera visita. Y por último está el grupo, que independiente del tipo de viaje que emprenda, nunca les alcanzará. Tal es el caso de José Luis El Puma Rodríguez, quien lleva varias décadas recorriendo la Argentina. Y jamás le resulta suficiente.

“Vengo hace 40 años a este país y siempre me parece como la primera vez”, se sincera el venezolano, protagonista de un nuevo episodio de #ArgentinoPorUnDía. El Puma llegó hace unos meses para sumarse como jurado del Canta Conmigo Ahora, el programa de Marcelo Tinelli. A sus casi 80 años y con una enorme trayectoria sobre sus hombros, el cantante confiesa que disfruta mucho cada momento de su estadía. En esta oportunidad viajó solo, prefiere no salir del hotel donde se encuentra alojado ya que, sin la compañía de su esposa, no disfruta de hacer turismo, y sus días se distribuyen entre reuniones con amigos, las grabaciones del ciclo de ElTrece, la rutinas en el gimnasio y el disfrute de alguna serie.

Aunque lleva mucho tiempo entrando y saliendo por el Aeropuerto de Ezeiza, El Puma explica que su rutina siempre es la misma: “No sé cuántas veces vine a la Argentina, pero lo primero que hago cuando llego es descansar luego de un vuelo de ocho horas, darme un baño y contactar a la gente que conozco aquí, ya sea para un show, un programa o amigos”.

El Puma Rodríguez, en Canta Conmigo Ahora (RS Fotos)

Hay muchos lugares del Interior donde estuvo para realizar algún recital, pero que no terminó de conocerlos como es debido. La dinámica de los shows y las giras lo llevaron a cantar en innumerables puntos a lo largo y ancho de toda la Argentina, pero muy pocas veces tuvo tiempo para hacer turismo. Además, remarca que nunca fue a Tierra del Fuego: ha visto muchas fotos de Ushuaia y Río Grande que lo dejaron deslumbrado y le encantaría visitar.

A la hora de hablar sobre su relación con la Argentina, se le nota la emoción que le traen los miles de recuerdos e historias que atesora en estas tierras. “Me siento muy identificado con este país. Yo no soy argentino de nacimiento pero sí de corazón”, afirmó el cantante.

Pero no solo su sentimiento se relaciona con sus vivencias: gracias a su carrera profesional, la cultura criolla impactó en él ya en su infancia. “Tengo mucha argentinidad en mí. Desde niño estoy conectado a través del cine con Mirtha Legrand, Los Cinco Grandes del Buen Humor, Hugo del Carril y Gardel. Siempre me gustó la forma de hablar que tienen ustedes. También escuchar y ver tango”, puntualiza.

El Puma dice que nunca fue amante de la carne, pero que el asado argentino le encanta. Últimamente se lo pudo ver compartiendo cenas al lado de la parrilla con Tinelli y su flamante compañero de jurado en el programa: L-Gante. También señala que luego de su operación -recibió un doble trasplante de pulmón- debe cuidarse mucho con las comidas y no bebe alcohol. “Comí varios asados en mi vida y tomaba fernet cuando podía hacerlo”, rememora.

Pero en esta oportunidad, el creador de clásicos como “Tengo derecho a ser feliz” y “Culpable soy yo”, entre muchos otros, le tocó colocarse el delantal y poner a prueba sus conocimientos con la parrilla. “No me gusta cocinar, pero voy a hacerlo por ustedes. Es la primera vez que voy a hacer un asado”, avisó.

Con el fuego ya prendido, y bajo la supervisión de un parrillero experto para acercarle algunos tips a la distancia, primero preparó las achuras y el asado. “Son un culto al colesterol”, soltó José Luis Rodríguez, entre risas. No suele comer morcilla, mollejas y chinchulines, pero sí mantiene una absoluta fascinación con el sabor de los choripanes que preparan en los puestos de la Costanera. “El verdadero secreto está en la calle, no se consigue ese sabor en otros lados”.

Una vez salada y condimentada la carne (le puso pimienta al asado, pero eso queda en cada parrillero), tiró todo a las brasas. Mientras se esperaba a que la carne esté lista, bajo un hermoso sol de mediodía de primavera, El Puma habló sobre cómo son sus recitales luego de tamaña carrera. “Yo me preparé hace un montón de años. En mis shows hago un cúmulo de canciones, de recuerdos, de hits que la gente quiere escuchar. Mucha gente viene por primera vez y ellos quieren escuchar los éxitos, y hay que complacerlos”.

El artista también pasó por el Diccionario Argento y el Test de Argentinidad en Sangre, segmentos donde se ponen a prueba los conocimientos sobre nuestro país. Con el primero casi no tuvo dificultades: sabe mucho del vocabulario argento y lo advirtió antes de arrancar. Y es que gracias a su participación en distintos programas de televisión, estaba al tanto del uso de varios conceptos. “En Canta Conmigo se usa mucho el término de ‘la estamos rompiendo’ para decir que está saliendo excelente”, ejemplificó.

Luego, se le mostraron fotos de distintas personalidades relacionados al país: José Luis debía decir quiénes eran. Allí, pudo reconocer al exfutbolista Oscar Ruggeri y a la actriz Graciela Alfano, aunque no logró distinguir a San Martín, y lso cantantes Duki y María Becerra.

Pasado el tiempo de espera, El Puma retiró la carne de la parrilla, la cortó en una tabla y dejó todo listo para servir en la mesa. Con la confianza de que había salido excelente, tomó un pedazo asado y lo probó. Cuando lo llevó a su boca, su cara de encanto lo dijo todo: “¡Muy rico! La verdad que estoy sorprendido de mi mismo por haber sido mi primera vez, me zarpé totalmente”. Y podemos dar fe...

#ArgentinoPorUnDía es una producción de Infobae que acompaña a los principales artistas del mundo que llegan a Buenos Aires para realizar sus shows a introducirse en el universo de nuestras prácticas. Desde un desayuno al aire libre con mate y medialunas hasta un paseo por San Telmo y un asado, los músicos probarán distintas comidas, conocerán de nuestra historia y experimentan el sentimiento de ser argentino, aunque sea por un día.

