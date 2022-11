Acusaciones cruzadas entre el entorno de Antonio Gasalla y su apoderado Miguel Ángel Pierri por el patrimonio del artista

Miguel Ángel Pierri critico al entorno de Antonio Gasalla (Video: "Intrusos", América)

Desde hace ya bastante tiempo que se habla de un delicado estado de salud de Antonio Gasalla, sumado a los problemas económicos con el que acarrea por una estafa millonaria que sufrió. Lo cierto es que, alejado de los medios, poco se sabe sobre su vida, pero este jueves Miguel Ángel Pierri habló sobre la triste realidad del artista y criticó a parte de su entorno.

“Él está ensimismado en su edad, a mí me parece que esta pandemia, el retiro de la actividad y la soledad le han hecho un poco de mella a Antonio. Pero lo tratamos de cuidar y que no aparezcan cuervos que sobrevuelen en su vida”, comenzó expresando, filoso. Y continuó: “Mientras yo viva y pueda estar al lado de él, a Antonio no le van a tocar un peso”.

En tanto, reveló que sospecha que gente cercana al capocómico quiere quedarse con su herencia: “Han pasado cosas raras, no sé si alguien le ha hecho firmar algo, estoy atrás de todo eso”. Y detalló: “Antonio tiene su escribano, hemos tenido que recuperar una serie de escrituras que misteriosamente habían desaparecido, salvamos gran parte del mobiliario que durante el verano alguno intentó hacerle vender por monedas...Es más, me han querido correr a mí también. Por eso quieren que Antonio quede solo, algunos tienen intereses directos. Creo que son los que en los últimos años no estuvieron con él y hoy son como los tiburones que huelen sangren, ven que hay un tiempo complicado. Pero también son muchos y buenos los que lo queremos cuidar. Aparte la familia no estuvo muy presente últimamente, ahora han aparecido”.

Pierri asegura que hay gente del entorno de Antonio Gasalla que se quiere aprovechar de él, pero su familia lo desmiente

Por último, cerró: “Me preocupa que esté solo, los días son muy largos y él no tiene 10 años. Hace falta que esté gente muy leal, que lo cuide y que no se aviven, porque Antonio es un ser vulnerable. Siempre cree que los demás son todos buenos. No es tonto, se da cuenta, pero está un poco grande también hay que ayudarlo a pensar. Y trato de que esté al margen, no me interesa preocuparlo. Él necesita acotar su patrimonio y tener una muy buena vejez tranquilo, pero que no se aprovechen de él”.

Tras esta nota, una persona del entono de Gasalla se mostró molesta y se contactó con Maite Peñoñori, quien no reveló su identidad pero contó lo que le dijo. “El enojo absoluto de la familia y de entorno más chiquito de Antonio es con Pierri. Se indignaron con esto porque lo que dicen es que Pierri intentó quedarse con los muebles más costosos”, expuso la panelista. Y añadió: “No solo eso, sino que Pierri le manejaba todo lo administrativo y, hasta ahora, sigue teniendo ese poder, que es lo que están desesperados tratando de sacarle”.

La familia de Antonio Gasalla quiere quitarle a Pierri el poder que tiene sobre el artista (Video: "Intrusos", América)

“Antonio tenía una empleada de toda la vida, en un momento ella quiere dar un paso al costado y cuando van a liquidar todo, se dan cuenta de dos cosas. Una, que no le había hecho los aportes, y dos, que no se pagaba la obra social. Y el encargado de esto, era Miguel Ángel Pierri. Lo grave es que la plata salía del bolsillo de Antonio y tienen los mails que prueban que supuestamente Pierri tenía que pagar esa plata para los aportes”, detalló Maite. Y finalizó: “Ya se judicializó. Hoy por hoy Pierri tiene prohibida la entrada a la casa de Gasalla”.

