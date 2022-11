Canta Conmigo Ahora: Marcelo Tinelli sedujo a la mamá de una participante y la señora lo rechazó

Canta Conmigo Ahora: Marcelo Tinelli sedujo a la mama de una participante y la senora lo rechazo (Video: El Trece)

Siguen los duelos para definir a los finalistas de la segunda temporada de Canta Conmigo Ahora (El Trece) y en el primer cruce se enfrentaron los participantes Giuli Ramos y César Basualdo. “Que me den esta oportunidad... no tengo palabras para agradecer”, dijo ella al presentarse. “¿Trajiste familiares?”, quiso saber Marcelo Tinelli. “Sí, mi mamá, Marcelo”, dijo ella. “A ella le gusta tu olorcito... vos me dijiste que te la ibas a chuponear”, agregó redoblando la apuesta.

Luego de un sonoro “ehhh” que se hizo eco en el estudio, el conductor tomó aire y respondió: “La verdad que tendría que ver el tape donde yo dije eso, porque no me acuerdo haber dicho que la iba a chuponear. Ahora que vino tu vieja... ¿Viste el tipo medio gonca que empieza a ir para atrás? ¿Yo dije que la iba a chuponear? Sí, me acuerdo... ¿dónde está tu mamá?”, dijo Marcelo. Y, al divisarla, Tinelli atacó: “¿Como estas, mi amor?”. “¿Cómo estás, Marcelo?”, contestó la señora. “Es una divina... ¿cómo te llamás mi amor, mi vida, mi cómplice, mi todo?”, insistió el conductor, totalmente lanzado. “Mirta. De regreso, Mirta”, bromeó ella, haciendo referencia a la canción popularizada por Juan Carlos Baglietto.

Marcelo Tinelli y Mirta, mamá de la participante Giuli Ramos (Fotos: Ramiro Souto - LaFlia)

“¿La vas a chuponear o no?”, apuró Marcela Feudale al conductor. “¿Le vas a permitir que se saque el gusto de olerte?”, agregó la participante. “Olerte, Marcelo”, insistió la locutora. “¿Me va a oler solamente o me va a chuponear, me va a partir la boca?”, dudó Tinelli. “No, se comparta, se comporta”, reparó Giuli.

“Yo voy hasta allá y que me huela, no hay problema. Yo voy hasta allá y le parto la boca, no hay ningún problema, tampoco. Pero lo que te quiero decir es una sola cosa, que no quiero tener problemas... El que está al lado no es tu viejo, ¿no?”, quiso saber el conductor antes de dar el primer paso. “No, no. No vino. Vino sola”, le respondió la cantante. “Y esto no me va a traer ningún quilombo, ¿no? Que un día salga de acá del estudio y que venga un flaco... ¿Cómo se llama tu viejo?”, insistió Tinelli. “Juan”, respondió Giuli. “¿Juan no me va a decir: ‘Pará un minuto, vení para acá, flaco’?”, dijo Marcelo, dudoso. “No, yo creo que vos sos el permitido, dale un abracito”, lo convenció la cantante.

“Divorcio en puerta”, acotó Mirta y desató las carcajadas. Sin embargo, Tinelli decidió ir a fondo y se acercó hasta la tribuna donde la señora estaba sentada. Ella se paró, dio dos pasos hacia adelante y el conductor la besó: “Hola Marcelo, ¿cómo estás?”, dijo y soltó un notorio suspiro. “¿Vos sos casada?”, preguntó él. “Sí”, respondió la mujer.

Giuli Ramos interpretó "Para amarte una vez más", de Patricia Sosa

“¿Y qué dice tu marido a todo esto? Yo estoy en una situación que, al estar separado, uno puede darse estos permitidos así, total cuando vuelvo a casa no tiene que darle explicaciones a nadie. Solamente al Tirri, que ahora tampoco está, así que no hay problema”, le dijo el ex de Guillermina Valdés. Pero quiso poner paños fríos: “Ante todo, un beso a Juan. El beso que le voy a dar a tu mujer es para vos, Juan. Está dedicado a vos también, pero en el buen sentido, con todo el amor del mundo”, anunció el conductor mirando a cámara, dirigiéndose al marido de Mirta.

“Juan es el amor de mi vida”, dijo ella. “Eso ya a mi me deja tranquilo, que después no nos vamos a enamorar nosotros y tenemos un quilombo”, bromeó el papá de Mica y Cande Tinelli y quiso saber: “¿Alguna vez le diste un beso en la boca a otro hombre que no sea Juan?”. “¡Nunca!”, dijo ella. Y cuando parecía que se iba a concretar el momento romántico, Mirta accionó el freno de mano: “Marcelo, con sentir tu aroma, me conformo”.

Así, dejaron las cosas con un inocente beso en el cachete. “¡Gracias, mi vida!”, se despidió él y volvió al centro de la pista, para retomar el diálogo con Giuli Ramos. “Te voy a decir una cosa: me cortó menos 10. ‘Con sentir tu aroma, me conformo’. ¡Me limpió tu vieja! Lo bien que hizo”, le dijo a la participante, estallada de risa ante lo desopilante de la situación.

Mirta y Marcelo Tinelli, muy cerca

Finalmente, llegó el momento de concretar el duelo y Ramos interpretó “Para amarte una vez más”, de Patricia Sosa. Su performance fue muy elogiada y obtuvo 83 puntos. En su turno, César Basualdo fue por “Y así, así” (Luciano Pereyra), pero apenas llegó a 73. De esta manera, Giuli pasó a la final y Marcelo aprovechó para insistir con su mamá Mirta: “Decile que para la próxima piense que viene el chupón. Hoy me cortó el rostro, pero no le puedo decir todos los días que me huela, vamos por un upgrade ahora”, cerró el conductor entre risas.

