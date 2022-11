L-Gante reveló el regalo que le hizo a Wanda Nara antes de su regreso a Turquía

En su última visita a la Argentina y recién separada de Mauro Icardi, Wanda Nara conoció a L-Gante y mantuvieron un vínculo de amistad y trabajo. Compartieron algunos compromisos laborales, varias salidas nocturnas e incluso la modelo participó de un videoclip musical del cantante. Fuertes rumores indican que entre ellos existiría más que una relación de amigos.

Wanda Nara se mostró con una bata blanca en sus redes sociales y L-Gante la invitó a pasar la noche juntos La empresaria compartió varias fotos desde la habitación del hotel donde se hospeda en Roma y el músico no dudó ni un segundo en reaccionar VER NOTA

Antes de su regreso a Turquía, el popular artista aprovechó para darle un obsequio a la mediática. En una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece), Elián Valenzuela reveló: “Mi buzo se lo regalé. Quería tener algo así que le dejé el bucito... Le había gustado. Entonces, ahí tuvo mi acto”.

Cabe recordar que en el aeropuerto de Ezeiza, Wanda habló con varios medios y lució ese buzo celeste con emojis de Hello Kitty que le regaló el músico. También, publicó en sus redes sociales algunas selfies con esta prenda.

L-Gante le regaló este buzo

Wanda Nara posó con el buzo que le regaló el músico

Al llegar a Turquía, Nara se reencontró con sus cinco hijos y viajó a Italia por compromisos laborales. En una reciente entrevista, la modelo volvió a referirse al Wandagate, el famoso escándalo mediático que estalló en octubre del año pasado luego de que se destapara una infidelidad que Mauro Icardi habría concretado con Eugenia La China Suárez.

Wanda Nara y sus hijas pasearon por Roma: un guiño bien argentino y la llamativa reacción de Mauro Icardi La empresaria pasó por la capital italiana con las hijas que tuvo con el futbolista, que le dejó un particular saludo en su Instagram VER NOTA

“Yo lo sabía todo de él. Y no es que lo encontré o me puse a buscarlo y revisarle el teléfono, eso no es verdad. Nos sentamos y él me dijo: ‘Quiero contarte esto’”, comenzó contando Wanda hablando en italiano, según un fragmento de la charla que se reprodujo este lunes por la noche en LAM (América). Además, en la conversación la mediática aprovechó para tirarle un palito a la actriz.

“Y me dijo que no era una chica normal, por así decirlo: era una chica que en argentina ha tenido otras historias con otras personas en pareja. Entonces ahí todo empieza. Y no me interesaba que era lo que pudo haber pasado o cualquier cosa, para mi era grave el hecho de que fuera justo con una persona así”, se explayó Nara. “Y te sentiste ofendida, por supuesto”, le apuntó la presentadora italiana. “Sí, sí”, le respondió.

La sugestiva publicación de Mauro Icardi que da indicios de una reconciliación con Wanda Nara La empresaria viajó nuevamente a Turquía y el futbolista compartió una story que da cuenta que habrían vuelto a apostar al amor VER NOTA

“En octubre del año pasado todos hablaban de una traición de parte de Mauro”, le dijo la entrevistadora. “Sí, y depende: hay mujeres en Argentina que te dicen que no fue una traición. Hay mujeres que sí”, le respondió Wanda entre risas. “Yo soy una mujer muy seria. Encontré algunas cosas que no me gustaron, unos mensajes, y empezó a cambiar un poco”, dijo después.

“Entonces tuviste la sospecha de una traición. ¿Y qué te dijo?”, le preguntó la italiana. “Él me dijo la verdad. Mauro es una persona que, aunque duela, te dice la verdad. Casi siempre discuto con él por esto, porque es alguien que te dice la verdad aunque te haga mal. Y me dijo que ha visto a una persona”, recordó Wanda.

Luego mostraron otro fragmento de la charla en donde se la escucha hablar a la hermana de Zaira con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. Y en cuanto a la separación, dijo: “Sí, me duele porque soy una persona que cree en el amor para siempre. Creo en envejecer al lado del hombre que elegí, pero a veces la vida te sorprende y debemos seguir para adelante, buscar siempre la felicidad y demostrarle a los niños que en lo que te pueda pasar en la vida, uno siempre debe buscar la felicidad”.

Seguir leyendo: