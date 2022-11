Gran Hermano 2022: una participante rompió el reglamento y podría ser sancionada

El reality Gran Hermano 2022 (Telefe) logró cautivar a los televidentes y se convirtió en lo más visto de la televisión abierta. Más allá de los informes que se muestran en los debates, los seguidores también están atentos a la convivencia dentro de la casa que se emite las 24 horas a través de la plataforma Pluto TV.

Recientemente, se viralizó un episodio en las redes sociales que generó polémica: Lucila Villar, más conocida como La Tora, se sacó el micrófono y le dijo un secreto a Juan Reverdito mientras estaba acostado en la habitación de los hombres.

De esta manera, la joven de Berazategui rompió el reglamento del reality que exige a los concursantes llevar el micrófono siempre. Solo se lo pueden sacar cuando están en la pileta, en la ducha o cuando se van a dormir. Por este motivo, es probable que la producción la sancione por su mal comportamiento.

Por otra parte, se vivió un clima tenso en la última gala de eliminación cuando Mora Jabornisky se fue de la casa, como resultado de la votación del público. En esta oportunidad, Constanza Romero fue la protagonista de la nominación espontánea que la mandó a placa, reaccionó y se volvió viral en las redes sociales.

La joven correntina fue la gran estratega al realizar la nominación espontánea, con tres votos para La Tora y dos para Mora, pero además generó que toda la casa acuse a otro compañero. Los motivos para votar a cada una fueron los mismos: “Sé que formaron un nuevo grupo ahora y tuvieron actitudes en mi contra”, explicó.

El día que decidió hacer el uso de esta regla dentro de la casa, la participante le dijo al resto de los participantes: “Pregunté y me dijeron que ya se hizo la espontánea”. De esta manera, nadie sospechó que ella había realizado la jugada y todos apuntaron contra Agustín.

Luego de conocerse que Mora dejaba la casa, Coti se dirigió a su cuarto y con un rosario en las manos, lo besó mirando una cámara y lo sacudió en un gesto de agradecimiento. Segundos después, guardó el elemento religioso en su locker y, mirando otra cámara, levantó un abrazo y con el puño cerrado siguió celebrando.

“Ahí se ve la casa como quedó. Gol de media cancha de Coti que termina festejando esta noche. La quería sacar a Mora, se la tenía jurada y la termina sacando”, aseguró el conductor Santiago Del Moro mientras Telefe difundía las imágenes antes de la salida de la nueva eliminada.

Además, Coti no viene pasando muy buenos momentos dentro de la casa, luego de tener una pelea con Alfa. Todo comenzó cuando ella notó que alguien había escondido sus cosas y sospechó de su compañero. Muy decidida, fue al tender a guardar en un armario las bandanas que Walter suele usar. “Yo no tengo que ver, no toque ni hice nada”, dijo él, que estaba acostado en la cama charlando con sus compañeros. Para seguir el tema, ella le pidió prestado “uno de esos cositos que te ponés en la cabeza”.

Rápidamente él entendió por dónde venía la cosa: “Están colgados afuera y si los llegaste a tocar te agarro la ropa, la cargo en el baño y vas a ver, lo voy a buscar...”. Entonces ella insistió: “Las vas a buscar como yo tuve que buscar mis cosas que ustedes me escondieron”. Mientras ambos discutían, él seguía diciendo que no tenía nada que ver. En el final, ella argumentó: “Las cámaras me dijeron, pregunté en el confesionario y me dijeron que va a haber sanción porque las cosas no se tocan”.

