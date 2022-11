El Wandii contó por qué decidió colarse a la casa de Gran Hermano 2022 y cómo planeó ese momento

El lunes por la noche El Wandii se asomó por la medianera de la casa de Gran Hermano

Apodo: El Wandii

Nombre: -

Edad: 24

Barrio: San Isidro

Ocupación: empleado en una empresa de logística

Seguidores en Instagram: 58 mil (28 mil más que hace 24 horas)

Seguidores en TikTok: 161 mil (31 mil más que hace 24 horas)

El apodo del joven influencer comenzó a sonar fuerte en los medios desde el lunes a la noche, cuando trepó una medianera y se asomó al jardín de la casa de Gran Hermano, en el barrio de Martínez, y arrojó una remera. “Acompáñenme, hola gente averiguamos por donde meternos y esta es una entrada muy copada, así que vamos a intentarlo”, dijo en el video él mismo compartió en sus redes sociales y que de inmediato si viralizó. En diálogo con Teleshow contó quién es, por qué le dicen El Wandii y por qué pasó por la casa más famosa del país de esa forma.

—¿Por qué decidiste asomarte en la casa de Gran Hermano?

—Yo no hice el casting y la idea surgió porque mis seguidores me decían que lo hiciera, entonces pensé, ‘si no entré, ¿cómo o puedo aprovechar?’ y mi forma de viralizarlo fue ir y dar mi remera y hacer el video.

—¿Lo tenías planeado o calculado?

—No, no lo venía planeando. Fui a ver a mis amigos jugar a esas canchas y me dijeron que estaba la casa de Gran Hermano, se dio todo, tenía una remera mia que decía El Wandii en el auto, entonces un amigo me dijo ‘es la posibilidad’, me grabó y lo hice y salió muy bien. No me metí en la casa, espero no tener problemas legales porque no los quiero tener. Fui, me mandé y salió bien. Esa misma noche subí el video y fui tendencia y tuvo repercusión.

—¿Cómo vivís esa repercusión?

—Estoy sorprendido, aunque lo esperaba y me gusta.

—Las chicas de la casa al ver tu remera, te conocían de redes...

—No podía creer que me conocieran adentro, que hablen adentro de mi. Alfa me tenía iedo, pensaba que era un fantasma, fue una locura porque salió redondo y ahora tratando de que perdure. Mi idea es generar el mayor contenido posible, que haya repercusión, sumar seguidores en cantidad y seguir haciendo mi contenido. Seguir con eso, trabajar en eso y si se da la tele o cualquier lado, voy. Me gusta la exposición, vivir de eso y ser famoso.

—Sabés que podría haber alguna consecuencia legal.

—No me gustaría, pero si se da, me aferraré a las consecuencias. Voy al frente.

