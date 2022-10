Qué dijo la mamá de Martina sobre la decisión del público de eliminar a su hija de Gran Hermano 2022

La mama de Martina de Gran Hermano 2022 opino de la fuerte reaccion del publico en contra de su hija

La participante de Gran Hermano 2022 Martina Stewart Usher fue la segunda eliminada del reality. Obtuvo más del 57 por ciento de los votos contra Juan Ignacio Nacho Castañares Puente y Juan Reverdito. Su salida se dio después de que el influencer Tomás Holder se convirtiera en el primer integrante de la casa más famosa del país en abandonar el certamen.

El encargado de dar a conocer la noticia fue el conductor Santiago del Moro: “Jugadoras, jugadores. Martina, Nacho, Juan, por decisión del soberano, del público, del país, quién abandona la casa más famosa del mundo es Martina. Despedite de tus compañeros, tenés cinco minutos para despedirse”.

Al enterarse del resultado de la votación, Martina, que es profesora de educación física, rompió en llanto y comenzó a despedirse de sus compañeros a puro abrazo. Según reveló el conductor, la joven obtuvo el 57,42; Juan, el 39,55 y Nacho, el 3,03 por ciento de los votos.

“¿Qué pensás que pasó en el afuera para semejante respuesta?”, le preguntó Santiago del Moro a la señora, a minutos de la eliminación de Martina. Pamela respondió: “Fue un combo de cosas porque la gente los vio jugar muy fuerte y parece que no les gustó que jueguen, realmente. Después, en el afuera hubo un tema de comentarios y difamaciones que la perjudicaron”, sentenció.

Desde que entró en la casa de Gran Hermano, Martina Stewart Usher se convirtió en una de las participantes más polémicas. Incluso, en su presentación antes de ingresar, ya había generado polémica con sus repudiables dichos sobre la bisexualidad.

“A mí personalmente me atraen los chicos, las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito. Es rari...para analizar”, lanzó en el clip donde se presentó. Esto generó un repudio masivo en Twitter: “Martina pasó un casting de 20mil personas, se expuso a la televisión nacional en vivo y decidió que lo primero que iba a decir en cámara era ´Me dan asco los bisexuales´”, “Martina logro que todos dejemos de odiar a Coty en 0.999 segundos, Ahora tenes el puesto 1″, “¿A que hora se puede empezar a votar para que se vaya Martina?”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Martina eliminada de Gran Hermano

Lo cierto es que, después de este escándalo, se conocieron denuncias de maltrato que involucran a la profesora de Educación Física, y que salieron a luz por parte de algunas de sus alumnas en las redes sociales. En este contexto, Pamela, la madre de la participante, brindó una entrevista días atrás en A la Barbarossa, donde habló al respecto.

“Se dijeron un montón de cosas horribles, pero es mentira, obviamente. Ella es profesora en un instituto privado y hace poquito que está, arrancó en agosto del año pasado y nunca tuvo ninguna queja. Sí a lo mejor en las formas, a lo mejor levanta la voz. Uno cuando está en el patio, levanta la voz, pero se dijeron un montón de cosas que no son ciertas”, comenzó expresando la mujer. Y agregó: “Es horrible porque el que la conoce, sabe que no es así”. “A nosotros no nos llegó nada, yo hablé con el instituto y no hubo (denuncias)....Recién ahora que está en televisión, salieron a hablar”, continuó. En esa línea, Paulo Kablan coincidió: “Tiene que haber denuncias, una investigación, un formalismo de una queja ante el instituto y no hay nada...En redes sociales, es un chisme”.

En tanto, también se refirió a la decisión de su hija de ingresar al reality: “Fue una elección de ella. Como mamá, no me gusta la exposición, pero bueno, ella fue por eso y está ahí”. En ese sentido, analizó: “Para mí ella entró a jugar y se dio cuenta de que todos juegan a media máquina, se cuidan un montón. Considero que no hay buenas ni malas personas en la casa, son personas que están jugando con virtudes y defectos”.

