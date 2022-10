La palabra del colegio donde trabajaba Martina de Gran Hermano 2022, acusada de maltrato

Martina Stewart Usher, participante de Gran Hermano, acusada de maltratar a sus alumnos

Apenas Martina Stewart Usher ingresó a la casa de Gran Hermano comenzaron a circular en las redes sociales mensajes que aseguraban que la profesora de educación física maltrataba a sus alumnos, aunque en ningún momento ninguno de los usuarios mostró denuncias. La mamá de la “hermanita” desmintió las acusaciones y en las últimas horas, se dio a conocer un mensaje que el colegio en cuestión le mandó a un padre de la institución.

“Considero importante realicen algún comunicado ya que para tranquilidad de muchos padres es importante tener conocimiento sobre la relación o vínculo... en lo personal siento mucha decepción. Espero consideren el mensaje y analicen tomar alguna medida para llevar tranquilidad a todas las familias”, decía el mail que el papá de uno de los chicos que va al colegio mandó y que luego reenvió a LAM.

Ángel de Brito entonces, leyó la respuesta que desde el lugar dieron ante ese mensaje: “Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? En primer lugar, muchas gracias por la genuina preocupación por el bienestar de los alumnos, que en definitiva es la prioridad de todos los que hacemos educación desde algún punto”.

Te puede interesar:

“Concretamente en cuanto a tu consulta, te cuento que si bien estamos evaluando emitir un comunicado que clarifique todo, podemos anticiparte la realidad de esta situación en particular. Esta profesora no forma parte de la institución desde hace varios meses, antes de su entrada al reality show”, de despegaron de la joven de 25 años.

Sin embargo, aclararon que al tanto de las acusaciones, pusieron cartas en el asunto: “Con todo, cuando surgieron las inquietudes en cuanto a su manejo con los alumnos se inició un riguroso proceso de investigación interna, del cual tenemos dos actos y el registro de inspección del caso del Ministerio de Educación, que arrojó pruebas fehacientes de que ningún alumno fue maltratado. Con su debido proceso concluimos que las acusaciones son falsas”.

LAM fue al colegio donde trabajaba Martina de GH y llego la policia

Hace unos días en A la Barbarossa, la mamá de Martina, la defendió: “Se dijeron un montón de cosas horribles, pero es mentira, obviamente. Ella es profesora en un instituto privado y hace poquito que está, arrancó en agosto del año pasado y nunca tuvo ninguna queja. Sí a lo mejor en las formas, a lo mejor levanta la voz. Uno cuando está en el patio, levanta la voz, pero se dijeron un montón de cosas que no son ciertas”.

Un cronista de LAM se había acercado el jueves a la institución para intentar hablar con las autoridades, pero no lo logró. En cambio, desde el colegio llamaron a la policía para evitar que continuara grabando en las inmediaciones del lugar. Un grupo de alumnas de la escuela, mayores de edad aclaró De Brito, dijo en una cámara oculta que las cosas que se decían de Martina eran ciertas.

Te puede interesar:

“Sí, es todo real, el problema no es la gente que trabaja acá, el problema son los dueños que ponen amigos acá. La hija de la dueña es amiga de Martina. Incluso hubo chicas que hablaron con ella del yema y ella dijo que no, que era mentira”, dijo una de ellas y otra de las chicas aseguró: “Pero todo es real lo que dice en televisión y en redes, es una maltratadora esa mina, hemos escuchado desde nuestro salón y decíamos entre nosotras qué onda esta profesora. A la madre de una compañera que el hermano va al jardín le hicieron firmar un acuerdo de que no se dijera nada”.

Desde el miércoles ella está nominada junto con sus compañeros del grupo denominado “los monitos”, Juan y Nacho, luego de que Maxi dueño del beneficio semanal, quitara a Alfa de la placa. Será el público quien decida si ella continúa en el juego o se va.

Seguir leyendo: